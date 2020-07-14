Экономика

Бизнес-класс АрхангельскБизнес-класс АрхангельскВладимир Путин подписал закон о льготах для бизнеса в Арктике

Президент России Владимир ПУТИН подписал пакет федеральных законов о системе преференций для бизнеса в Арктической зоне страны. Самые главные изменения касаются системы налогообложения.
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Путин утвердил законы о льготах для инвесторов в Арктике

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Парламентская газета12:55

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Известия02:16

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ИА Красная Весна14:32
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