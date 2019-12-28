Общество
РИА НовостиПутин подписал закон о повышении МРОТ
Президент России Владимир Путин одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда. Cоответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Политика
Путин подписал закон о ввозе в РФ незарегистрированных лекарств
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий ввоз в РФ незарегистрированных медикаментов с наркотическими или психотропными веществами.
Общество
Росстат впервые учел пенсионную реформу в демографическом прогнозе
«Расчет численности населения в трудоспособном возрасте и старше трудоспособного согласно пенсионной реформе впервые учтен в прогнозе от базы на начало 2019 года», — подтвердили РБК в статистическом ведомстве.
Армия и оружие
WikiLeaks опубликовал документы по химатаке в Думе
Сайт WikiLeaks опубликовал новую партию документов, посвященных расследованию Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по предполагаемой химической атаке в сирийском городе Дума в апреле 2018 года.
Шоу-бизнес
Хоккеист Иван Телегин прокомментировал развод с Пелагеей
Хоккеист Иван Телегин откровенно высказался о своем разводе с певицей Пелагеей после появления слухов.
Происшествия
С сестер Хачатурян сняли электронные браслеты
Фигурное катание
Медведева снялась с чемпионата России по фигурному катанию
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева снялась с чемпионата России по фигурному катанию.
Общество
В МИД России осудили теракт в Сомали, при котором погибли 90 человек
Теракт, жертвами которого стали 90 человек в столице Сомали, городе Могадишо, осудил МИД РФ.
Политика
В Крыму назвали наглостью разведывательный полёт беспилотника США
Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец заявил, что разведывательный полёт беспилотного летательного аппарата США возле границ полуострова является наглостью.
Футбол
«Уотфорд» в меньшинстве разгромил «Астон Виллу»
«Уотфорд» разгромил «Астон Виллу» в матче 20-го тура английской Премьер-лиги.
Шоу-бизнес
У сына Елены Яковлевой перекосило лицо после сведения тату
Например, после последнего посещения косметолога, который обработал лазером Денису зону подбородка, у парня отекло и перекосило лицо, что считается допустимым.
Политика
В России отреагировали на претензии Польши из-за слов Путина
Член Совета Федерации Владимир Джабаров отреагировал на претензии Польши из-за высказывания президента России Владимира Путина о польской политике в 30-е годы.
Армия и оружие
Черноморский флот получил корабль «Ингушетия»
В состав Черноморского флота приняли малый ракетный корабль «Ингушетия», оборудованный универсальным ракетным комплексом «Калибр».
Спорт
Устюгов победил в масс-старте на Tour de Ski
Российский лыжник Сергей Устюгов победил в масс-старте на 15 км свободным стилем в рамках лыжной многодневки Tour de Ski.
Единоборства
Федор Емельяненко оказался легче Куинтона Джексона на 11 килограммов
Российский боец ММА Федор Емельяненко и американец Куинтон Джексон прошли официальную церемонию взвешивания.
Экономика
Законы января затронут автомобилистов, льготников и жильцов
До 2020 года, чтобы продать квартиру, купленную после января 2016 года, надо было владеть ею на правах собственника не менее пяти лет (то есть до 2021 года).
Политика
Глава Союза селянства Украины посетовал на импорт картофеля из Африки
Глава Союза украинского селянства, бывший президент Ассоциации фермеров Украины Иван Томич посетовал на необходимость импорта овощей и животноводческой продукции.
Автоспорт
Хэмилтон не получит рыцарское звание в 2019 году
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон не будет удостоен рыцарского звания в этом году.
Происшествия
В Британии коммунальщики нашли на свалке коробку с 15 тысячами фунтов
Сотрудники центра вторичной переработки отходов в британском городе Мидсомер Нортон вернули найденные 15 тысяч фунтов стерлингов паре, которая случайно выбросила коробку с деньгами, сообщает местная полиция.
Общество
Неизвестные осквернили памятник маршалу Коневу в Праге
Неизвестные в Праге осквернили памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала свой разорвавшийся грудной имплант
Телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала на своей странице в Instagram фотографию разорвавшегося грудного импланта.
Политика
Прокурор подтвердил наличие экс-беркутовцев в списках на обмен
Прокурор по делу о "евромайдане" Сергей Куцый подтвердил, что бывшие бойцы спецподразделения "Беркут", обвиняемые в расстрелах на акциях протеста в Киеве, находятся в списках на обмен, пишет издание "Громадское".
Армия и оружие
Истребитель пятого поколения Су-57 поставят в войска в два этапа
Уже заключен госконтракт, по которому боевая авиация получит 74 Су-57. Криворучко отметил, что их поставят в войска в два этапа.
Происшествия
В лодке у берегов Японии нашли тела семи человек
Береговая охрана Японии обнаружила лодку с телами семи человек, предположительно из Северной Кореи. Об этом сообщает агентство Kyodo.
Общество
Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете
Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
Политика
Украина предостерегла Германию от «Северного потока — 2»
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью немецкому интернет-порталу Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) предостерег Германию от энергетической зависимости от России из-за строительства "Северного потока—2".
Недвижимость
За год жилье в Петербурге подорожало на 8,5%
По словам представителей ГК "Полис Групп", на старте продаж жилье в Ленобласти можно было найти по цене от 1,7 млн рублей, в границах Санкт-Петербурга - от 1,8 млн.
Политика
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом.