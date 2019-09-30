Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, предполагающий повышение акцизов на вино с 2020 года. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации в воскресенье, 29 сентября.

Владимир Путин подписал закон о повышении акцизов на вина

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