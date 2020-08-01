Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
ГлобалМСК.ру
ГлобалМСК.ру

Владимир Путин подписал закон о регулировании криптовалют с 2021 года

Лидер страны Владимир Путин поставил свою подпись под текстом закона, разрешающего со следующего года осуществление сделок ЦФА (цифровые финансовые активы), но запрещающего использовать в российском государстве криптовалюты в качестве средств платежа.В источнике
Подробнее о событии
Газета.Ru

Путин подписал закон о регулировании оборота криптовалюты

Газета.Ruвчера в 12:48
URA.Ru

Путин запретил расплачиваться криптовалютой в России

URA.Ruвчера в 10:53
ТАСС

Путин подписал закон, запрещающий расплачиваться в России криптовалютой

ТАССвчера в 10:14
Известия

Путин подписал закон о регулировании криптовалют

Известиявчера в 10:30
RT на русском

Путин подписал закон о регулировании криптовалют

RT на русскомвчера в 10:30
РБК

Путин запретил расплачиваться криптовалютой

РБКвчера в 10:50
РИА Новости

Путин подписал закон о регулировании криптовалют с 2021 года

РИА Новостивчера в 10:14
Реклама
Реклама

Лоза обрадовался желанию Наталии Орейро получить гражданство России

Российский и советский композитор Юрий Лоза прокомментировал новость о желании уругвайской актрисы и певицы Наталии Орейро получить российское гражданство, за что некоторые пользователи Сети обвинили её в лицемерии и желании повысить просмотры фильма «Наша Наташа» о её турне по РФ в 2014 году.
News.ru12:27
11
Реклама
Реклама
Реклама

Порт «Витино» под Мурманском претендует на вхождение в ТОР

Компания "Норд Стар" с проектом "Витино: морской порт и нефтебаза", направленным на модернизацию и запуск инфраструктуры морского порта "Витино" в Кандалакше Мурманской области, претендует на вхождение в состав резидентов территории опережающего развития (ТОР) "Столица Арктики" с инвестициями в 2,9 млрд рублей.
ТАССвчера в 16:21
1
Реклама

В 2020 году не состоится показ продолжения сериала «Ходячие мертвецы»

В ходе конференции, которая состоялась в рамках фестиваля Comic-Con, проходящего в Сан-Диего, авторы сериала «Ходячие мертвецы» сообщили, что продолжение зомби-проекта переносится на будущий год.
Подмосковье Сегодня29 июля в 09:05
59
Реклама

Генпрокуратура требует изъять имущество экс-главы ФТС Кизлыка

Генпрокуратура России направила иск к бывшему начальнику управления Федеральной таможенной службы (ФТС) Александру Кизлыку об изъятии имущества на сумму более 121 млн рублей.
Общественная служба новостейвчера в 09:02
52
Реклама
Реклама
Реклама