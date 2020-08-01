Владимир Путин подписал закон о регулировании криптовалют с 2021 года
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Лидер страны Владимир Путин поставил свою подпись под текстом закона, разрешающего со следующего года осуществление сделок ЦФА (цифровые финансовые активы), но запрещающего использовать в российском государстве криптовалюты в качестве средств платежа.В источнике
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