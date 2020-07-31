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Маяк (г. Сосновый Бор)
Маяк (г. Сосновый Бор)

Владимир Путин подписал закон о трехдневном голосовании на выборах

31 июля президент России Владимир Путин подписал закон о возможности трехдневного голосования на выборах и референдумах. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Выборы теперь могут проводиться в течение нескольких дней — но не более трех.В источнике
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РБК

Путин подписал закон о многодневном голосовании

РБК09:04
Интерфакс

Путин подписал закон о трехдневном голосовании

Интерфакс08:32
Коммерсантъ

Путин подписал закон о трехдневном голосовании

Коммерсантъ08:05
ТАСС

Путин подписал закон о возможности трехдневного голосования на выборах и референдумах

ТАСС08:10
RT на русском

Путин подписал закон о многодневном голосовании на выборах

RT на русском08:08
РИА Новости

Путин подписал закон о трехдневном голосовании

РИА Новости08:19
Известия

Путин подписал закон о трехдневном голосовании на выборах

Известия07:57

Суд арестовал шестерых задержанных ФСБ по подозрению в экстремизме

«Постановлением Центрального районного суда Волгограда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 28 сентября одного подозреваемого в организации на территории Волгоградской области экстремистской ячейки и пятерых подозреваемых участников этой ячейки», — приводит ТАСС слова руководителя объединённой пресс-службы судов Волгоградской области Екатерины Вальковской.
RT на русском09:41
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В Сочи водитель BlaBlaCar высадил мать с детьми на трассе

В Краснодарском крае полиция проводит проверку после того, как водитель сервиса BlaBlaCar, ехавший в Сочи, выволок пассажирку с детьми из машины и оставил на трассе, сообщил РИА Новости представитель краевого главка МВД.
РИА Новости03:57
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Дегтярев ответил на расследование Навального

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал, что его родители на нажитые сбережения купили участок под Москвой и построили дом, который политик Алексей Навальный в расследовании оценил в 100 млн рублей.
Интерфакс09:11
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Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru29 июля в 12:27
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