Владимир Путин подписал закон о трехдневном голосовании на выборах
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31 июля президент России Владимир Путин подписал закон о возможности трехдневного голосования на выборах и референдумах. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Выборы теперь могут проводиться в течение нескольких дней — но не более трех.В источнике
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