Президент РФ Владимир Путин подписал закон об онлайн-продаже лекарств, который в том числе позволяет покупать через интернет рецептурные лекарства. Документ опубликован на официальном портале правовой информации Ранее документ был принят депутатами Госдумы, а после одобрен Советом Федерации.

Владимир Путин подписал закон об онлайн-продаже лекарств в России

Происшествия В Москве арестовали генерал-майора юстиции Краковского Москва, 3 апреля 2020, 21:02 — REGNUM Басманный суд Москвы до 1 июня арестовал замначальника следственного департамента МВД России генерал-майора юстиции Александра Краковского, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

Политика Путин: режим нерабочих дней продлевается Ново-Огарево, Московская область, 2 апреля 2020, 17:07 — REGNUM Режим нерабочих дней потребовал продлить в связи с угрозой эпидемии коронавируса президент России Владимир Путин.

Общество Оперштаб объявил о приостановке вывозных рейсов для россиян с 4 апреля «В целях максимальной защиты здоровья наших граждан и ограничения новой волны завозных случаев заболевания коронавирусной инфекцией на территории Российской Федерации, с 00:00 4 апреля 2020 года будут временно приостановлены международные авиарейсы по вывозу российских граждан на Родину», — говорится в заявлении.

Авто О конкуренте «ГАЗели» от КамАЗа появилась информация По предварительным данным грузовики массой 3,5 и 5 тонн могут получить 2,8-литровый двигатель Cummins ISF, который использует ГАЗель Next.

Общество В Липецкой области пострадавшие от коронавируса получают льготы Липецк, 3 апреля 2020, 18:27 — REGNUM В Липецкой области до 12 тысяч рублей увеличили пособия по безработице, а те, кто претендует на материнский капитал, в течение трёх месяцев будут получать по пять тысяч рублей.

Происшествия Вице-губернатора Кировской области задержали при получении взятки Андрей Плитко, занимающий должность вице-губернатора Кировской области, задержан при получении взятки в размере 3,4 млн рублей - вместе с ним правоохранители взяли министра лесного хозяйства региона Алексея Шургина.

Происшествия Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.

Общество В Кировской области сформирован список системообразующих предприятий Открывая совещание, глава региона подчеркнул, что со следующей недели системообразующие предприятия могут работать при строгом соблюдении санитарных мер и защите работников.

Общество Россиянам объяснили разницу между самоизоляцией, карантином и ЧС Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный рассказал, в чем разница между самоизоляцией, карантином и режимом чрезвычайной ситуации.

Общество В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса.