Коронавирус
Агентство МоскваВладимир Путин подписал закон об онлайн-продаже лекарств в России
Президент РФ Владимир Путин подписал закон об онлайн-продаже лекарств, который в том числе позволяет покупать через интернет рецептурные лекарства. Документ опубликован на официальном портале правовой информации Ранее документ был принят депутатами Госдумы, а после одобрен Советом Федерации.
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Происшествия
В Москве арестовали генерал-майора юстиции Краковского
Москва, 3 апреля 2020, 21:02 — REGNUM Басманный суд Москвы до 1 июня арестовал замначальника следственного департамента МВД России генерал-майора юстиции Александра Краковского, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.
Общество
Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Общество
Воробьев рассказал о работе по введению спецпропусков в Подмосковье
Власти Подмосковья ведут предварительную работу по введению спецпропусков из-за коронавируса, однако "жестить никто не будет", заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
Политика
Путин: режим нерабочих дней продлевается
Ново-Огарево, Московская область, 2 апреля 2020, 17:07 — REGNUM Режим нерабочих дней потребовал продлить в связи с угрозой эпидемии коронавируса президент России Владимир Путин.
Общество
Оперштаб объявил о приостановке вывозных рейсов для россиян с 4 апреля
«В целях максимальной защиты здоровья наших граждан и ограничения новой волны завозных случаев заболевания коронавирусной инфекцией на территории Российской Федерации, с 00:00 4 апреля 2020 года будут временно приостановлены международные авиарейсы по вывозу российских граждан на Родину», — говорится в заявлении.
Авто
О конкуренте «ГАЗели» от КамАЗа появилась информация
По предварительным данным грузовики массой 3,5 и 5 тонн могут получить 2,8-литровый двигатель Cummins ISF, который использует ГАЗель Next.
Общество
В Липецкой области пострадавшие от коронавируса получают льготы
Липецк, 3 апреля 2020, 18:27 — REGNUM В Липецкой области до 12 тысяч рублей увеличили пособия по безработице, а те, кто претендует на материнский капитал, в течение трёх месяцев будут получать по пять тысяч рублей.
Политика
В Кремле назвали условие сокращения режима нерабочих дней
В России могут сократить режим нерабочих дней, если угроза распространения коронавируса станет минимальной, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Транспорт
В Мосгордуме разъяснили информацию о штрафах за поездки в авто вдвоем
Мосгордума утвердила закон, который вводит административные штрафы за нарушение гражданами режима повышенной готовности физическими лицами, в том числе самоизоляции, 1 апреля.
Общество
Путин подписал закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса
Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении гражданам, малому и среднему бизнесу права на отсрочку по кредитам.
Энергетика
Путин заявил о необходимости сократить добычу нефти на 10 млн баррелей
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости сокращения нефтедобычи до уровня первого квартала 2020 года.
Происшествия
В Петербурге возбудили первое уголовное дело за фейки о коронавирусе
В Санкт-Петербурге возбуждено первое уголовное дело из-за недостоверной информации об эпидемии коронавируса, заявляют в организации "Правозащита Открытки".
Кино
Вышел тизер хоррора «Поезд в Пусан 2: Полуостров»
В YouTube опубликован тизер хоррора Ён Сан-хо «Поезд в Пусан 2: Полуостров». Премьера фильма запланирована на 6 августа.
Происшествия
Вице-губернатора Кировской области задержали при получении взятки
Андрей Плитко, занимающий должность вице-губернатора Кировской области, задержан при получении взятки в размере 3,4 млн рублей - вместе с ним правоохранители взяли министра лесного хозяйства региона Алексея Шургина.
Происшествия
Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу
Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.
Политика
Мадрид не обращался к Москве за помощью из-за коронавируса
Власти Испании не обращались к России за помощью на фоне распространения коронавируса нового типа.
Общество
В Москве три пациента с коронавирусом нарушили режим самоизоляции
По всем фактам составили протоколы. Нарушителей оштрафовали на 4 тысячи рублей.
Общество
В Кировской области сформирован список системообразующих предприятий
Открывая совещание, глава региона подчеркнул, что со следующей недели системообразующие предприятия могут работать при строгом соблюдении санитарных мер и защите работников.
Здоровье
В районе Ульяновской области экстренно вводят режим особых ограничений
«Беспечность людей» в одном из районов вынудила власти ввести оперативно режим особых ограничений.
Футбол
Возобновление АПЛ перенесено на неопределенный срок
Возобновление Английской премьер-лиги (АПЛ) перенесено на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса, сообщает официальный сайт лиги.
Общество
Россиянам объяснили разницу между самоизоляцией, карантином и ЧС
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный рассказал, в чем разница между самоизоляцией, карантином и режимом чрезвычайной ситуации.
Общество
В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции
Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса.
Общество
Минпромторг предупредил о сложностях с поставками в регионах
Минпромторг предупредил о сложностях с поставками в регионах Введение карантинных мер в ряде регионов, в частности пропусков для транспорта, привело к блокировке работы торговых и логистических операторов.
Общество
В России за сутки выявили 601 новый случай коронавируса
В России за сутки был зарегистрирован 601 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Очаг инфекции по-прежнему находится в Москве.
Происшествия
Умар Джабраилов попал в больницу в Москве
Здоровье
Врачи Покровской больницы в Петербурге попросили о помощи
Врачи Покровской больницы в Петербурге просят о помощи: им не хватает средств защиты и препаратов.
Авто
Haval H6 может покинуть российский авторынок
Китайский кроссовер Haval H6 может покинуть авторынок России.