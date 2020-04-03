Коронавирус

Агентство МоскваАгентство МоскваВладимир Путин подписал закон об онлайн-продаже лекарств в России

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об онлайн-продаже лекарств, который в том числе позволяет покупать через интернет рецептурные лекарства. Документ опубликован на официальном портале правовой информации Ранее документ был принят депутатами Госдумы, а после одобрен Советом Федерации.
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Путин разрешил продавать рецептурные лекарства онлайн при ЧС

Lenta.ru12:20

Путин подписал закон об онлайн-продаже лекарств

Коммерсантъ12:26

Путин подписал закон об онлайн-продаже лекарств

RT на русском12:23

Путин подписал закон об онлайн-продаже лекарств

РБК12:40

Путин подписал закон об онлайн-продаже рецептурных лекарств

Известия12:16

Онлайн-продажу лекарств разрешили в России

Телеканал 360°12:14

Путин подписал закон об онлайн-продаже лекарств

РИА Новости12:13
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Происшествия

В Москве арестовали генерал-майора юстиции Краковского

Москва, 3 апреля 2020, 21:02 — REGNUM Басманный суд Москвы до 1 июня арестовал замначальника следственного департамента МВД России генерал-майора юстиции Александра Краковского, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.
REGNUM 14:02
Общество

Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Ведомости 11:27
Общество

Воробьев рассказал о работе по введению спецпропусков в Подмосковье

Власти Подмосковья ведут предварительную работу по введению спецпропусков из-за коронавируса, однако "жестить никто не будет", заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 14:21
Политика

Путин: режим нерабочих дней продлевается

Ново-Огарево, Московская область, 2 апреля 2020, 17:07 — REGNUM Режим нерабочих дней потребовал продлить в связи с угрозой эпидемии коронавируса президент России Владимир Путин.
REGNUM вчера в 10:07
Общество

Оперштаб объявил о приостановке вывозных рейсов для россиян с 4 апреля

«В целях максимальной защиты здоровья наших граждан и ограничения новой волны завозных случаев заболевания коронавирусной инфекцией на территории Российской Федерации, с 00:00 4 апреля 2020 года будут временно приостановлены международные авиарейсы по вывозу российских граждан на Родину», — говорится в заявлении.
Известия 13:57
Авто

О конкуренте «ГАЗели» от КамАЗа появилась информация

По предварительным данным грузовики массой 3,5 и 5 тонн могут получить 2,8-литровый двигатель Cummins ISF, который использует ГАЗель Next.
SpeedMe 01 апреля в 09:21
Общество

В Липецкой области пострадавшие от коронавируса получают льготы

Липецк, 3 апреля 2020, 18:27 — REGNUM В Липецкой области до 12 тысяч рублей увеличили пособия по безработице, а те, кто претендует на материнский капитал, в течение трёх месяцев будут получать по пять тысяч рублей.
REGNUM 11:27
Политика

В Кремле назвали условие сокращения режима нерабочих дней

В России могут сократить режим нерабочих дней, если угроза распространения коронавируса станет минимальной, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 08:21
Единоборства

Уже не смешно: Хабиб говорит, что снова готов подраться с Фергюсоном

МК-Спорт 05:45
Гаджеты

Microsoft выпустит инновационное обновление для Windows 10

Профиль 02:47
Транспорт

В Мосгордуме разъяснили информацию о штрафах за поездки в авто вдвоем

Мосгордума утвердила закон, который вводит административные штрафы за нарушение гражданами режима повышенной готовности физическими лицами, в том числе самоизоляции, 1 апреля.
Известия 12:28
Общество

Путин подписал закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса

Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении гражданам, малому и среднему бизнесу права на отсрочку по кредитам.
Газета.Ru 13:33
Энергетика

Путин заявил о необходимости сократить добычу нефти на 10 млн баррелей

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости сокращения нефтедобычи до уровня первого квартала 2020 года.
Газета.Ru 12:47
Происшествия

В Петербурге возбудили первое уголовное дело за фейки о коронавирусе

В Санкт-Петербурге возбуждено первое уголовное дело из-за недостоверной информации об эпидемии коронавируса, заявляют в организации "Правозащита Открытки".
Интерфакс 13:30
Кино

Вышел тизер хоррора «Поезд в Пусан 2: Полуостров»

В YouTube опубликован тизер хоррора Ён Сан-хо «Поезд в Пусан 2: Полуостров». Премьера фильма запланирована на 6 августа.
Культуромания вчера в 05:33
Религия

Патриарх Кирилл с иконой «Умиление» объехал Москву

Вести.Ru 11:48
Происшествия

Вице-губернатора Кировской области задержали при получении взятки

Андрей Плитко, занимающий должность вице-губернатора Кировской области, задержан при получении взятки в размере 3,4 млн рублей - вместе с ним правоохранители взяли министра лесного хозяйства региона Алексея Шургина.
Газета.Ru 06:52
Происшествия

Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу

Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.
Коммерсантъ 03:06
Политика

Мадрид не обращался к Москве за помощью из-за коронавируса

Власти Испании не обращались к России за помощью на фоне распространения коронавируса нового типа.
ТАСС 14:11
Общество

В Москве три пациента с коронавирусом нарушили режим самоизоляции

По всем фактам составили протоколы. Нарушителей оштрафовали на 4 тысячи рублей.
Говорит Москва 10:24
Общество

В Кировской области сформирован список системообразующих предприятий

Открывая совещание, глава региона подчеркнул, что со следующей недели системообразующие предприятия могут работать при строгом соблюдении санитарных мер и защите работников.
Правительство Кировской области 11:47
Здоровье

В районе Ульяновской области экстренно вводят режим особых ограничений

«Беспечность людей» в одном из районов вынудила власти ввести оперативно режим особых ограничений.
REGNUM 13:29
Футбол

Возобновление АПЛ перенесено на неопределенный срок

Возобновление Английской премьер-лиги (АПЛ) перенесено на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса, сообщает официальный сайт лиги.
Газета.Ru 11:35
Общество

Россиянам объяснили разницу между самоизоляцией, карантином и ЧС

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный рассказал, в чем разница между самоизоляцией, карантином и режимом чрезвычайной ситуации.
РИА Новости 12:31
Общество

В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции

Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса.
Ведомости вчера в 16:59
Общество

Минпромторг предупредил о сложностях с поставками в регионах

Минпромторг предупредил о сложностях с поставками в регионах Введение карантинных мер в ряде регионов, в частности пропусков для транспорта, привело к блокировке работы торговых и логистических операторов.
Коммерсантъ 09:58
Общество

В России за сутки выявили 601 новый случай коронавируса

В России за сутки был зарегистрирован 601 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Очаг инфекции по-прежнему находится в Москве.
9111.ru 03:47
Происшествия

Умар Джабраилов попал в больницу в Москве

РБК вчера в 12:55
Здоровье

Врачи Покровской больницы в Петербурге попросили о помощи

Врачи Покровской больницы в Петербурге просят о помощи: им не хватает средств защиты и препаратов.
Shraibikus News 13:27
Авто

Haval H6 может покинуть российский авторынок

Китайский кроссовер Haval H6 может покинуть авторынок России.
CarsWeek.ru вчера в 08:15
Как работают Яндекс.Новости?
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