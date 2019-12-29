Экономика
ГлобалМСК.руВладимир Путин подписал закон об отмене банковских комиссий за перечисление курортного сбора
Глава российского государства Владимир Путин своей подписью утвердил закон, касающийся отмены банковских комиссий за перечисление курортных сборов. Цель разработки данного документа заключалась в снижении финансовой нагрузки, которая падает на соответствующих операторов.
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Отели не будут платить банковскую комиссию при перечислении курортного сбора
Welcometimes.ru25 декабря в 03:03
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