Экономика

ГлобалМСК.руГлобалМСК.руВладимир Путин подписал закон об отмене банковских комиссий за перечисление курортного сбора

2 фото
Глава российского государства Владимир Путин своей подписью утвердил закон, касающийся отмены банковских комиссий за перечисление курортных сборов. Цель разработки данного документа заключалась в снижении финансовой нагрузки, которая падает на соответствующих операторов.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Отели не будут платить банковскую комиссию при перечислении курортного сбора

Welcometimes.ru25 декабря в 03:03

Путин подписал законы о комиссии с курортного сбора, лекарствах, мусоре и ряд других

Вести.Ru12:43

Путин подписал закон об отмене банковских комиссий за перечисление курортного сбора

ТАСС11:57

Путин отменил комиссию банка при уплате курортного сбора в бюджет региона

ПРАЙМ16:32

Владимир Путин подписал закон об отмене банковских комиссий за перечисление курортного сбора

ГлобалМСК.ру13:28
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 16:51, Ашберн
Армия и оружие

Алжир закупит 14 российских истребителей Су-57

Алжир закупит 14 российских многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57 и такое же количество фронтовых бомбардировщиков Су-34, Menadefense.
Pravda.Ru вчера в 17:20
Спорт

Устюгов победил в масс-старте свободным стилем в гонке «Тур де Ски»

Известия 09:13
Биатлон

Елисеев и Юрлова-Перхт стали десятыми на «Рождественской гонке»

Российские биатлонисты Матвей Елисеев и Екатерина Юрлова-Перхт заняли десятое место в масс-старте в рамках "Рождественской гонки"-2019, которая проходит в немецком Гельзенкирхене.
РИА Новости 13:18
Политика

Познер охарактеризовал окружение Путина

Президент России Владимир Путин окружил себя людьми, которые не могут заявить о его неправоте, считает журналист и телеведущий Владимир Познер.
Lenta.ru 08:18
Политика

Путин подписал закон о виноградарстве и виноделии в России

Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает организационные и правовые основы производства, потребления и оборота продукции виноградарства и виноделия.
News.ru 09:45
Хоккей

Россия разгромила Канаду на молодежном чемпионате мира

Сборная России выиграла команду Канады в матче второго тура группового этапа молодежного чемпионата мира 2020 года.
Коммерсантъ 15:32
Общество

Суд в Киеве освободил из-под ареста трех бывших бойцов «Беркута»

Ранее прокурор по делу о "евромайдане" Сергей Куцый подтвердил, что бывшие бойцы спецподразделения "Беркут", обвиняемые в расстрелах на акциях протеста в Киеве, находятся в списках на обмен, который должен пройти в воскресенье.
РИА Новости 15:17
Армия и оружие

В Иране предостерегли от слежки за совместными учениями с Россией

Любые разведывательные аппараты, которые будут замечены в районе проведения учений Ирана, РФ и Китая, будут уничтожены, заявил заместитель командующего и глава штаба армии Ирана Хабибулла Саяри.
РИА Новости 15:56
Политика

Польский журналист прокомментировал слова Путина о после

Журналист Марек Щверчиньский назвал заявления президента России Владимира Путина о польском после-антисемите "вмешательством" во внутренние дела страны.
РИА Новости 15:19
Общество

Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете

Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
РИА Новости вчера в 17:19
Шоу-бизнес

Муж Заворотнюк Петр Чернышев появился на льду с годовалой дочерью

Сообщается, что недуг у нее появился после того, как она родила прошлой осенью дочь Милу.
RuNews24.ru 03:14
Армия и оружие

Россия ускорит свое гиперзвуковое оружие

Максимальную скорость ракет российских гиперзвуковых комплексов «Кинжал» и «Циркон» планируется увеличить до более чем 10 чисел Маха (12,25 тысячи километров в час).
Lenta.ru 05:54
Происшествия

Организаторов теракта в Харькове приговорили к пожизненному и решили освободить

Lenta.ru 04:59
Футбол

Новым тренером «Монако» назначен испанец Морено

Через месяц с небольшим 42-летний Роберт Морено возглавил "Монако". В настоящее время "Монако" занимает шестое место в чемпионате Франции.
Вести.Ru 16:11
Футбол

Новым тренером «Дженоа» станет Давиде Никола

«Дженоа» определился с именем нового главного тренера команды. Им станет бывший наставник «Удинезе» Давиде Никола.
Soccer.ru 10:36
Происшествия

Более 20 человек стали жертвами ДТП в Египте

По меньшей мере 23 человека погибли в результате ДТП, которое произошло в субботу, 28 декабря, на трассе между городами Порт-Саид и Думьят в северной части Египта.
Мойка78 15:54
Хоккей

Форвард «Торонто» Михеев прооперирован и пропустит минимум 3 месяца

Российский форвард клуба НХЛ "Торонто" Илья Михеев перенес операцию на запястье, сообщил в своем Twitter хоккейный агент Дэн Милстейн.
РИА Новости 10:21
Культура

Меладзе и зрители «раздавили» критикой Шнурова на шоу «Голос»

Продюсер Константин Меладзе снова обрушился с критикой на Сергея Шнурова на шоу "Голос", трансляция которого состоялась сегодня на Первом канале.
РИА Новости вчера в 16:41
Единоборства

Федор Емельяненко оказался легче Куинтона Джексона на 11 килограммов

Российский боец ММА Федор Емельяненко и американец Куинтон Джексон прошли официальную церемонию взвешивания.
МИР 24 02:35
Футбол

Моуринью: «Тоттенхэм» допускает ошибки в обороне матч за матчем

Главный тренер лондонского "Тоттенхэм Хотспур" Жозе Моуринью дал комментарий после выездного матча 20-го тура английской Премьер-лиги с "Норвич Сити" (2:2).
Чемпионат 15:18
Общество

В московский парк «Зарядье» завезли снег

Администрация столичного парка "Зарядье" сообщила о приготовленном для москвичей и гостей города подарке: перед Новым годом на территорию завезли снег.
Московский Комсомолец 03:41
Политика

Президент Черногории подписал закон о свободе вероисповедания

Президент Черногории Мило Джуканович подписал закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин», об этом 28 декабря сообщает портал RTCG.
REGNUM 08:59
Финансы

Слишком крепкий рубль натолкнулся на крепкого Орешкина

Чуть больше чем за сутки доллар прибавил 73 копейки, достигнув к рублю отметки 62,23 рубля, а евро — на 77 копеек, до 69,05 рубля.
Expert.ru вчера в 05:56
Шоу-бизнес

Ростовчанка Костенко рассказала, как сломала руку

Rostov gazeta 00:36
Авто

АвтоВАЗ поднимет цены на все автомобили Lada

В среднем повышение рекомендованных розничных цен на весь модельный ряд составит 2,3%. По данным издания, больше всего подорожает седан Lada Vesta на 3,8% до 629,9 тыс. рублей.
ToDay News Ufa 24 декабря в 23:17
Фигурное катание

Тутберидзе выложила фотографию со своими ученицами

RT на русском 15:26
Космос

Российские учёные завершают испытание прибора для геологоразведки Луны

Специалисты планируют до конца 2019 года закончить испытания лётных образцов детектора нейтронов и гамма-лучей АДРОН для аппарата «Луна-25», которому предстоит вести геологоразведку на Луне.
REGNUM 26 декабря в 01:46
Футбол

«Вест Хэм» отправил в отставку Пеллегрини

Руководство лондонского «Вест Хэм Юнайтед» уволило Мануэля Пеллегрини с поста главного тренера команды.
Чемпионат 16:06
Политика

Экс-глава МИД Латвии заявил, что страна «поддакивает» США и ЕС

Экс-глава МИД Латвии Янис Юрканс считает, что у страны нет своей внешней политики, Латвия "поддакивает" США и ЕС, которые занимаются демонизацией России.
РИА Новости 14:55
Политика

Зеленский подтвердил намерение провести обмен пленными в Донбассе

РИА Новости 08:03
Как работают Яндекс.Новости?
Главное