Глава российского государства Владимир Путин своей подписью утвердил закон, касающийся отмены банковских комиссий за перечисление курортных сборов. Цель разработки данного документа заключалась в снижении финансовой нагрузки, которая падает на соответствующих операторов.

Владимир Путин подписал закон об отмене банковских комиссий за перечисление курортного сбора

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