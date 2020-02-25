с чего всё началось

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС подвел промежуточные итоги исполнения нацпроектов, а также прокомментировал свое более раннее заявление о том, что «люди не ощутили их результатов». Фрагмент беседы был опубликован во вторник, 25 февраля.

Общество Мусорные операторы в 11 регионах оказались на грани банкротства Минприроды при участии куратора мусорной реформы, госкомпании «Российский экологический оператор» (РЭО), и местных властей удалось снизить риск мусорного коллапса сразу в нескольких регионах, следует из интервью генерального директора РЭО Ильи Гудкова, которое он дал РБК.

Финансы Рубль упал к доллару и евро при открытии торгов По итогам предыдущей торговой сессии фьючерсы на Brent подешевели на 3,8%. Цена контрактов на WTI к закрытию торгов в понедельник упала на 3,7%.

Политика На Украине намерены пересмотреть закон о госязыке Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики, депутат от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Александр Ткаченко считает, что действующий закон о госязыке вызывает много рисков для общества, поэтому идет подготовка к национальному круглому столу по языковому вопросу.

Религия День чудотворной Иверской иконы Божией Матери отмечается 25 февраля 25 февраля празднуется день обретения Иверской иконы Божьей матери – в этот день монахи монастыря на горе Афон обрели чудотворный образ.

Происшествия Названы мотивы убивавших бизнесменов ветеранов ФСБ Следователи предполагают, что Чукаев, Чуканов и Воскресенский, зная о планах Васильева, усадили его в машину, убили и забрали деньги.

Энергетика Цена нефти Brent опустилась ниже $57 Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,9% - до $56,87 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 02:17 мск.

Общество Суд освободил по УДО экс-главу ФСИН Реймера Центральный районный суд Калининграда освободил по УДО бывшего главу ФСИН России Александра Реймера, который отбывал наказание за мошенничество.

Экономика Ритейлер «Лента» ожидает роста торговой площади в 2020 году Компания "Лента", один из крупнейших российских ритейлеров, в 2020 году ожидает роста торговой площади на 3%, планирует сосредоточиться на улучшении показателей магазинов и операционной эффективности, говорится в сообщении компании.

Происшествия В Мексике пропала несовершеннолетняя россиянка Вместе с 15-летней Лилианой И. пропали две гражданки Мексики 16 и 17 лет.

Политика В сенате просят Помпео ввести новые санкции против России Американские сенаторы призвали главу Госдепа Майка Помпео и министра финансов Стивена Мнучина ввести санкции против России - и, возможно, самого президента РФ - за якобы попытку повлиять на президентские выборы 2020 года.

Общество Bloomberg назвало причину аномально теплой зимы в России По прогнозам синоптиков, на этой неделе в Москве ожидается снег с дождем, а также приход так называемой барической пилы: когда происходит резкое колебание атмосферного давления.

Футбол Президент «Ювентуса» признал, что хотел пригласить Гвардиолу Президент "Ювентуса" Андреа Аньелли признался, что действующие чемпионы Серии А задумывались над тем, чтобы однажды пригласить на пост Хосепа Гвардиолу, но завлечь его будет трудно.

Шоу-бизнес Анастасия Шубская и Александр Овечкин ждут второго ребенка Анастасия Шубская, младшая дочь покойной актрисы Веры Глаголевой и супруга известного российского хоккеиста Александра Овечкина официально подтвердила факт второй беременности.