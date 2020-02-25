Политика

ИзвестияИзвестияПутин подвел промежуточные итоги исполнения нацпроектов

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС подвел промежуточные итоги исполнения нацпроектов, а также прокомментировал свое более раннее заявление о том, что «люди не ощутили их результатов». Фрагмент беседы был опубликован во вторник, 25 февраля.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС
 подвел промежуточные итоги исполнения нацпроектов, а также прокомментировал свое более раннее заявление о том, что «люди не ощутили их результатов».
Известия01:52

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Путин заявил о необходимости держать «под напряжением» своих подчиненных

РБК02:08

Путин рассказал о нацпроектах: «Нужно, чтоб потряхивало»

БИЗНЕС Online01:55

«Чтобы не расслаблялись»: Путин о критике подчиненных

РЕН ТВ02:01

«Нужно, чтобы потряхивало». Путин рассказал, как держит под контролем ответственных за нацпроекты

Life.ru02:06

Путин подвел промежуточные итоги исполнения нацпроектов

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Путин держит подчиненных в напряжении, чтобы не расслаблялись

ТАСС01:52

Стенограмма третьей серии интервью Владимира Путина для ТАСС

Российская газета01:45
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Общество

«Сын Порошенко» посетил концерт российского рэпера, заявили в Раде

РИА Новости вчера в 17:35
Общество

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РБК 00:00
Финансы

Рубль упал к доллару и евро при открытии торгов

По итогам предыдущей торговой сессии фьючерсы на Brent подешевели на 3,8%. Цена контрактов на WTI к закрытию торгов в понедельник упала на 3,7%.
Вести.Ru 02:24
Политика

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Происшествия

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Происшествия

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RT на русском 00:05
Гаджеты

IPhone SE 2 будет доступен в шести цветах

Piter.tv 01:10
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На Украине собрались изъять из библиотек изданные в СССР книги

Более половины книг, хранящихся в библиотеках Украины, изданы в Советском Союзе, поэтому Киеву необходимо заменить старую литературу на «современную и украиноязычную».
Известия вчера в 23:26
Гаджеты

Смартфон Black Shark 3 не уступает Xiaomi Mi 10

Дни24 22 февраля в 12:57
Общество

В Японии умер старейший мужчина в мире

ТАСС вчера в 19:23
Религия

День чудотворной Иверской иконы Божией Матери отмечается 25 февраля

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Толк вчера в 23:36
Происшествия

Названы мотивы убивавших бизнесменов ветеранов ФСБ

Следователи предполагают, что Чукаев, Чуканов и Воскресенский, зная о планах Васильева, усадили его в машину, убили и забрали деньги.
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Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $57

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,9% - до $56,87 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 02:17 мск.
ТАСС 23 февраля в 18:41
Общество

Суд освободил по УДО экс-главу ФСИН Реймера

Центральный районный суд Калининграда освободил по УДО бывшего главу ФСИН России Александра Реймера, который отбывал наказание за мошенничество.
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Общество

В России умер последний советский маршал

Lenta.ru 01:34
Общество

Нацбанк Украины вводит в обращение новую купюру

С 25 февраля Национальный банк Украины вводит в оборот новую купюру, номиналом 200 гривен.
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Экономика

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Компания "Лента", один из крупнейших российских ритейлеров, в 2020 году ожидает роста торговой площади на 3%, планирует сосредоточиться на улучшении показателей магазинов и операционной эффективности, говорится в сообщении компании.
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Известия вчера в 20:57
Армия и оружие

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Подразделения сирийской армии после ожесточенных боев с формированиями вооруженной оппозиции отступили по тактическим соображениям из города Нейраб в провинции Идлиб.
ТАСС вчера в 15:50
Транспорт

СМИ перечислили ошибки россиян при переезде «лежачего полицейского»

Водители в России, преодолевая «лежачих полицейских», в основном допускают три ошибки, которые зачастую приводят к негативным последствиям.
РБК вчера в 23:52
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Политика

В сенате просят Помпео ввести новые санкции против России

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Bloomberg назвало причину аномально теплой зимы в России

По прогнозам синоптиков, на этой неделе в Москве ожидается снег с дождем, а также приход так называемой барической пилы: когда происходит резкое колебание атмосферного давления.
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