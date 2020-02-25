Политика
ИзвестияПутин подвел промежуточные итоги исполнения нацпроектов
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС подвел промежуточные итоги исполнения нацпроектов, а также прокомментировал свое более раннее заявление о том, что «люди не ощутили их результатов». Фрагмент беседы был опубликован во вторник, 25 февраля.
Читать в источнике
Оценить52
с чего всё началось
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС подвел промежуточные итоги исполнения нацпроектов, а также прокомментировал свое более раннее заявление о том, что «люди не ощутили их результатов».Известия01:52
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 02:40, Ашберн
Общество
«Сын Порошенко» посетил концерт российского рэпера, заявили в Раде
Общество
Мусорные операторы в 11 регионах оказались на грани банкротства
Минприроды при участии куратора мусорной реформы, госкомпании «Российский экологический оператор» (РЭО), и местных властей удалось снизить риск мусорного коллапса сразу в нескольких регионах, следует из интервью генерального директора РЭО Ильи Гудкова, которое он дал РБК.
Финансы
Рубль упал к доллару и евро при открытии торгов
По итогам предыдущей торговой сессии фьючерсы на Brent подешевели на 3,8%. Цена контрактов на WTI к закрытию торгов в понедельник упала на 3,7%.
Политика
На Украине намерены пересмотреть закон о госязыке
Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики, депутат от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Александр Ткаченко считает, что действующий закон о госязыке вызывает много рисков для общества, поэтому идет подготовка к национальному круглому столу по языковому вопросу.
Происшествия
Семь россиян с Diamond Princess поместили на карантин во Владивостоке
Гаджеты
IPhone SE 2 будет доступен в шести цветах
Общество
На Украине собрались изъять из библиотек изданные в СССР книги
Более половины книг, хранящихся в библиотеках Украины, изданы в Советском Союзе, поэтому Киеву необходимо заменить старую литературу на «современную и украиноязычную».
Гаджеты
Смартфон Black Shark 3 не уступает Xiaomi Mi 10
Общество
В Японии умер старейший мужчина в мире
Религия
День чудотворной Иверской иконы Божией Матери отмечается 25 февраля
25 февраля празднуется день обретения Иверской иконы Божьей матери – в этот день монахи монастыря на горе Афон обрели чудотворный образ.
Происшествия
Названы мотивы убивавших бизнесменов ветеранов ФСБ
Следователи предполагают, что Чукаев, Чуканов и Воскресенский, зная о планах Васильева, усадили его в машину, убили и забрали деньги.
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $57
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,9% - до $56,87 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 02:17 мск.
Общество
Суд освободил по УДО экс-главу ФСИН Реймера
Центральный районный суд Калининграда освободил по УДО бывшего главу ФСИН России Александра Реймера, который отбывал наказание за мошенничество.
Общество
В России умер последний советский маршал
Общество
Нацбанк Украины вводит в обращение новую купюру
С 25 февраля Национальный банк Украины вводит в оборот новую купюру, номиналом 200 гривен.
Экономика
Ритейлер «Лента» ожидает роста торговой площади в 2020 году
Компания "Лента", один из крупнейших российских ритейлеров, в 2020 году ожидает роста торговой площади на 3%, планирует сосредоточиться на улучшении показателей магазинов и операционной эффективности, говорится в сообщении компании.
Общество
Украинцы с лайнера Diamond Princess отказались эвакуироваться
Большинство украинцев, которые находятся на круизном лайнере Diamond Princess в японском порту, отказались эвакуироваться на Украину.
Армия и оружие
Сирийские войска отступили из города Нейраб в провинции Идлиб
Подразделения сирийской армии после ожесточенных боев с формированиями вооруженной оппозиции отступили по тактическим соображениям из города Нейраб в провинции Идлиб.
Транспорт
СМИ перечислили ошибки россиян при переезде «лежачего полицейского»
Водители в России, преодолевая «лежачих полицейских», в основном допускают три ошибки, которые зачастую приводят к негативным последствиям.
Происшествия
В Мексике пропала несовершеннолетняя россиянка
Вместе с 15-летней Лилианой И. пропали две гражданки Мексики 16 и 17 лет.
Политика
В сенате просят Помпео ввести новые санкции против России
Американские сенаторы призвали главу Госдепа Майка Помпео и министра финансов Стивена Мнучина ввести санкции против России - и, возможно, самого президента РФ - за якобы попытку повлиять на президентские выборы 2020 года.
Общество
Bloomberg назвало причину аномально теплой зимы в России
По прогнозам синоптиков, на этой неделе в Москве ожидается снег с дождем, а также приход так называемой барической пилы: когда происходит резкое колебание атмосферного давления.
Футбол
Президент «Ювентуса» признал, что хотел пригласить Гвардиолу
Президент "Ювентуса" Андреа Аньелли признался, что действующие чемпионы Серии А задумывались над тем, чтобы однажды пригласить на пост Хосепа Гвардиолу, но завлечь его будет трудно.
Игры
«Представьте, если бы это был анонсирующий трейлер»: игроки раскритиковали новую рекламу DOOM Eternal
Bethesda Softworks опубликовала новую 30-секундную рекламу DOOM Eternal.
Шоу-бизнес
Анастасия Шубская и Александр Овечкин ждут второго ребенка
Анастасия Шубская, младшая дочь покойной актрисы Веры Глаголевой и супруга известного российского хоккеиста Александра Овечкина официально подтвердила факт второй беременности.
Экономика
Богатейшие люди потеряли за день $139 млрд из-за коронавируса
Бернар Арно, глава компании LVMH по производству предметов роскоши, и основатель Amazon.com Inc. Джефф Безос возглавили рейтинг "неудачников", каждый из них потерял более $4,8 млрд. 500 самых богатых людей мира потеряли в совокупности $139 млрд в понедельник, 24 февраля, из-за падения рынков на фоне опасений, что китайский коронавирус Covid-2019 ударит по мировой экономике, передает Bloomberg.
Хоккей
Хоккеисты «Рейнджерс» Шестёркин и Бучневич попали в аварию
Общество
В Италии остановили съемки «Миссия невыполнима 7» из-за коронавируса
Съемки седьмой части голливудского блокбастера «Миссия невыполнима» в Италии приостановили из-за эпидемии в стране коронавирусной инфекции COVID-2019.