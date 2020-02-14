Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указы о помиловании трех граждан России. Указы опубликованы сегодня, 14 февраля, на официальном интернет-портале правовой информации. Осужденный Павел Петрашов был помилован президентом и освобожден от дальнейшего отбывания наказания.

Политика Путин и Зеленский провели срочный телефонный разговор Владимир Путин и Владимир Зеленский недавно обсудили по телефону вопросы подготовки к следующей встрече лидеров "нормандской четверки".

Политика Офис Зеленского обратится в суд из-за сообщений о встрече с Патрушевым Офис президента Украины Владимира Зеленского обратится в суд по поводу сообщений о встрече украинского лидера с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым в Омане.

Политика Пранкеры из России разыграли политика Сандерса от имени Греты Тунберг Российские пранкеры Вован и Лексус позвонили претенденту на позицию кандидата в президенты США от Демократической партии Берни Сандерсу от имени Греты Тунберг и её отца.

Происшествия Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.

Политика Дерипаска пошутил про ручку Путина из-за обвинений США Российский миллиардер Олег Дерипаска в свете обвинений в свой адрес со стороны США вспомнил, как президент России Владимир Путин забрал у него ручку.

Энергетика «Газпром» договорился с Белоруссией о ценах на газ в 2020 году Глава "Газпрома" Алексей Миллер и посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко подписали документ о порядке формирования цен при поставке газа в республику в 2020 году, говорится в сообщении российской компании.

Политика Путин уволил губернатора Калужской области Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Калужской области Анатолия Артамонова.

Футбол Маурисио назвал Карреру предателем Экс-защитник «Спартака» Маурисио рассказал, как летом 2017 года тогдашний главный тренер «красно-белых» Массимо Каррера «предал» бразильца.

Культура Добронравов опроверг информацию о конфликте с Васильевым Ранее в СМИ появилась информация, что Васильев отказался сниматься в продолжении "Сватов" по причине своего конфликта с Добронравовым.

Политика В Турции усилили меры безопасности посольства России Власти Турции усилили защиту российского посольства после того, как в адрес посла Алексея Ерхова начали поступать угрозы, передает ТАСС со ссылкой на пресс-атташе российской дипмиссии.

Происшествия Суд арестовал замминистра ЖКХ Забайкалья Кузнецова за взятки Центральный районный суд Читы арестовал в пятницу заместителя министра ЖКХ Забайкалья Олега Кузнецова, подозреваемого в получении взяток на общую сумму 7 млн рублей на своем предыдущем посту мэра Читы.

Общество Принц Гарри и Меган Маркл посетили Стэнфордский университет Целью собрания была помощь принцу Гарри и Меган Маркл в текущей работе по созданию новой благотворительной организации, уточняет TODAY, ссылаясь на близкий к британской королевской семье источник.