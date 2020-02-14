Общество
REGNUMВладимир Путин помиловал трех граждан России
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указы о помиловании трех граждан России. Указы опубликованы сегодня, 14 февраля, на официальном интернет-портале правовой информации. Осужденный Павел Петрашов был помилован президентом и освобожден от дальнейшего отбывания наказания.
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Политика
В Мюнхене открывается ежегодная конференция по безопасности
Конференция продлится до воскресенья. Основными темами, как ожидается, станут Ближний Восток и Ливия.
Политика
Путин и Зеленский провели срочный телефонный разговор
Владимир Путин и Владимир Зеленский недавно обсудили по телефону вопросы подготовки к следующей встрече лидеров "нормандской четверки".
Политика
Офис Зеленского обратится в суд из-за сообщений о встрече с Патрушевым
Офис президента Украины Владимира Зеленского обратится в суд по поводу сообщений о встрече украинского лидера с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым в Омане.
Музыка
Юрий Антонов перенес юбилейный концерт по состоянию здоровья
Армия и оружие
В Алеппо сбили сирийский вертолет
Боевики сбили сирийский военный вертолет в провинции Алеппо, сообщает ТАСС.
Политика
Пранкеры из России разыграли политика Сандерса от имени Греты Тунберг
Российские пранкеры Вован и Лексус позвонили претенденту на позицию кандидата в президенты США от Демократической партии Берни Сандерсу от имени Греты Тунберг и её отца.
Общество
Мужчины России заявили о дискриминации из-за более поздней пенсии
«41% мужчин считают, что их права ущемляют поздним выходом на пенсию», — сообщил сайт телеканала «Царьград».
Происшествия
На даче российского прокурора нашли закопанный труп его жены
Происшествия
Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке
Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.
Единоборства
Чемпиону России по боксу Кушиташвили предъявлены обвинения
Кино
Бекмамбетов снимет первый в мире вертикальный блокбастер
Шоу-бизнес
Лев Лещенко раскрыл размер своей пенсии
Народный артист РСФСР Лев Лещенко в интервью изданию "Вечерняя Москва" рассказал, какая у него пенсия.
Политика
Дерипаска пошутил про ручку Путина из-за обвинений США
Российский миллиардер Олег Дерипаска в свете обвинений в свой адрес со стороны США вспомнил, как президент России Владимир Путин забрал у него ручку.
Политика
Белоруссия отказалась платить компаниям России премию к цене на нефть
Лукашенко сообщил, что Белоруссия не будет платить премии российским нефтяным компаниям, так как они поставляют продукт по мировой цене.
Энергетика
«Газпром» договорился с Белоруссией о ценах на газ в 2020 году
Глава "Газпрома" Алексей Миллер и посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко подписали документ о порядке формирования цен при поставке газа в республику в 2020 году, говорится в сообщении российской компании.
Экономика
Utair представил Минтрансу свою новую стратегию развития
Авиакомпания Utair разработала новую стратегию развития на 2020-2025 годы, сообщает РБК.
Политика
Путин уволил губернатора Калужской области
Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Калужской области Анатолия Артамонова.
Футбол
Маурисио назвал Карреру предателем
Экс-защитник «Спартака» Маурисио рассказал, как летом 2017 года тогдашний главный тренер «красно-белых» Массимо Каррера «предал» бразильца.
Культура
Добронравов опроверг информацию о конфликте с Васильевым
Ранее в СМИ появилась информация, что Васильев отказался сниматься в продолжении "Сватов" по причине своего конфликта с Добронравовым.
Политика
В Турции усилили меры безопасности посольства России
Власти Турции усилили защиту российского посольства после того, как в адрес посла Алексея Ерхова начали поступать угрозы, передает ТАСС со ссылкой на пресс-атташе российской дипмиссии.
Футбол
Слуцкий и Дзюба подкалывают друг друга в Instagram
Происшествия
Суд арестовал мать, оставившую ребенка в метро в Москве
Здоровье
Власти Китая объяснили резкий скачок числа зараженных коронавирусом
Сегодня зафиксирован резкий скачок числа заболевших коронавирусом. Их стало больше почти на треть.
Происшествия
Суд арестовал замминистра ЖКХ Забайкалья Кузнецова за взятки
Центральный районный суд Читы арестовал в пятницу заместителя министра ЖКХ Забайкалья Олега Кузнецова, подозреваемого в получении взяток на общую сумму 7 млн рублей на своем предыдущем посту мэра Читы.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл посетили Стэнфордский университет
Целью собрания была помощь принцу Гарри и Меган Маркл в текущей работе по созданию новой благотворительной организации, уточняет TODAY, ссылаясь на близкий к британской королевской семье источник.
Экономика
Мишустин поручил информировать граждан о рефинансировании ипотеки
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил наладить систему информирования граждан о возможности рефинансирования ипотечных кредитов.
Гаджеты