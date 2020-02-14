Общество

REGNUMREGNUMВладимир Путин помиловал трех граждан России

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указы о помиловании трех граждан России. Указы опубликованы сегодня, 14 февраля, на официальном интернет-портале правовой информации. Осужденный Павел Петрашов был помилован президентом и освобожден от дальнейшего отбывания наказания.
Читать в источнике
Комментировать332

Подробнее о событии

Владимир Путин помиловал двух женщин, которые, по их словам, пытались защититься от домашнего насилия

Эхо Москвы11:30

Стали известны детали уголовных дел амнистированных Путиным россиян

RT на русском11:08

Путин помиловал трех россиян

РИА Новости07:34

Путин помиловал югорчанку, задушившую мужа шарфом от Dior

URA.Ru08:16

Путин помиловал двух россиянок, осужденных за попытку защититься от домашнего насилия

Медиазона07:53

Путин помиловал троих россиян

РБК08:34

Путин подписал указы о помиловании трех россиян

ТАСС07:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 12:01, Ашберн
Политика

В Мюнхене открывается ежегодная конференция по безопасности

Конференция продлится до воскресенья. Основными темами, как ожидается, станут Ближний Восток и Ливия.
Эхо Москвы вчера в 21:16
Политика

Путин и Зеленский провели срочный телефонный разговор

Владимир Путин и Владимир Зеленский недавно обсудили по телефону вопросы подготовки к следующей встрече лидеров "нормандской четверки".
ИА DixiNews // Новости Москвы 09:10
Политика

Офис Зеленского обратится в суд из-за сообщений о встрече с Патрушевым

Офис президента Украины Владимира Зеленского обратится в суд по поводу сообщений о встрече украинского лидера с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым в Омане.
РБК 06:53
Музыка

Юрий Антонов перенес юбилейный концерт по состоянию здоровья

Независимый публицист 09:52
Армия и оружие

В Алеппо сбили сирийский вертолет

Боевики сбили сирийский военный вертолет в провинции Алеппо, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 09:21
Политика

Пранкеры из России разыграли политика Сандерса от имени Греты Тунберг

Российские пранкеры Вован и Лексус позвонили претенденту на позицию кандидата в президенты США от Демократической партии Берни Сандерсу от имени Греты Тунберг и её отца.
News.ru 04:20
Биатлон

Норвежка Рейселанд выиграла спринт на чемпионате мира по биатлону

Газета.Ru 10:01
Общество

Мужчины России заявили о дискриминации из-за более поздней пенсии

«41% мужчин считают, что их права ущемляют поздним выходом на пенсию», — сообщил сайт телеканала «Царьград».
Телеканал 360° 00:50
Происшествия

На даче российского прокурора нашли закопанный труп его жены

Lenta.ru вчера в 15:52
Происшествия

Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке

Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.
Газета.Ru 00:46
Единоборства

Чемпиону России по боксу Кушиташвили предъявлены обвинения

Газета.Ru вчера в 13:08
Кино

Бекмамбетов снимет первый в мире вертикальный блокбастер

Gazeta.SPb 08:52
Шоу-бизнес

Лев Лещенко раскрыл размер своей пенсии

Народный артист РСФСР Лев Лещенко в интервью изданию "Вечерняя Москва" рассказал, какая у него пенсия.
Народные новости вчера в 22:16
Политика

Дерипаска пошутил про ручку Путина из-за обвинений США

Российский миллиардер Олег Дерипаска в свете обвинений в свой адрес со стороны США вспомнил, как президент России Владимир Путин забрал у него ручку.
РИА Новости 10:26
Политика

Белоруссия отказалась платить компаниям России премию к цене на нефть

Лукашенко сообщил, что Белоруссия не будет платить премии российским нефтяным компаниям, так как они поставляют продукт по мировой цене.
Взгляд.ру 07:49
Энергетика

«Газпром» договорился с Белоруссией о ценах на газ в 2020 году

Глава "Газпрома" Алексей Миллер и посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко подписали документ о порядке формирования цен при поставке газа в республику в 2020 году, говорится в сообщении российской компании.
РИА Новости 06:07
Кино

В тизере нового сезона «Очень странных дел» показали СССР

News.ru 09:26
Экономика

Utair представил Минтрансу свою новую стратегию развития

Авиакомпания Utair разработала новую стратегию развития на 2020-2025 годы, сообщает РБК.
Компания 10:11
Политика

Путин уволил губернатора Калужской области

Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Калужской области Анатолия Артамонова.
РБК вчера в 12:06
Футбол

Маурисио назвал Карреру предателем

Экс-защитник «Спартака» Маурисио рассказал, как летом 2017 года тогдашний главный тренер «красно-белых» Массимо Каррера «предал» бразильца.
Metaratings 10:52
Культура

Добронравов опроверг информацию о конфликте с Васильевым

Ранее в СМИ появилась информация, что Васильев отказался сниматься в продолжении "Сватов" по причине своего конфликта с Добронравовым.
Neva.Today 04:55
Политика

В Турции усилили меры безопасности посольства России

Власти Турции усилили защиту российского посольства после того, как в адрес посла Алексея Ерхова начали поступать угрозы, передает ТАСС со ссылкой на пресс-атташе российской дипмиссии.
Rambler News Service 03:04
Футбол

Слуцкий и Дзюба подкалывают друг друга в Instagram

Народные новости вчера в 16:48
Происшествия

Суд арестовал мать, оставившую ребенка в метро в Москве

РИА Новости 10:46
Культура

Билли Айлиш выпустила песню к новому фильму о Джеймсе Бонде

Sunmag.me 10:39
Здоровье

Власти Китая объяснили резкий скачок числа зараженных коронавирусом

Сегодня зафиксирован резкий скачок числа заболевших коронавирусом. Их стало больше почти на треть.
РЕН ТВ вчера в 00:14
Происшествия

Суд арестовал замминистра ЖКХ Забайкалья Кузнецова за взятки

Центральный районный суд Читы арестовал в пятницу заместителя министра ЖКХ Забайкалья Олега Кузнецова, подозреваемого в получении взяток на общую сумму 7 млн рублей на своем предыдущем посту мэра Читы.
Известия 09:50
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл посетили Стэнфордский университет

Целью собрания была помощь принцу Гарри и Меган Маркл в текущей работе по созданию новой благотворительной организации, уточняет TODAY, ссылаясь на близкий к британской королевской семье источник.
News.ru 02:39
Экономика

Мишустин поручил информировать граждан о рефинансировании ипотеки

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил наладить систему информирования граждан о возможности рефинансирования ипотечных кредитов.
РИА Новости вчера в 03:34
Гаджеты

Xiaomi предлагает целый компьютер-моноблок по цене смартфона

ToDay News Ufa 10:06
Как работают Яндекс.Новости?
Главное