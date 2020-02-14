Общество
REGNUMВладимир Путин помиловал трех граждан России
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указы о помиловании трех граждан России. Указы опубликованы сегодня, 14 февраля, на официальном интернет-портале правовой информации. Осужденный Павел Петрашов был помилован президентом и освобожден от дальнейшего отбывания наказания.
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Политика
Президент ФРГ высказался по отношениям с Россией и США
Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировал президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, выступая на открытии 56-й Мюнхенской конференции по безопасности.
Политика
Путин поставил перед Зеленским вопрос о выполнении Киевом «Минска-2»
"В связи с известными высказываниями представителей украинского руководства Владимир Путин прямо поставил вопрос — намерен ли Киев реально выполнять Минские договоренности", — говорится в сообщении.
Экономика
«Автодор» хочет построить трассу Москва-Казань за счет частных средств
Госкомпания "Автодор" рассматривает возможность построить новую скоростную платную автотрассу М12 Москва-Казань раньше 2027 года за счет частных средств, говорится в сообщении "Автодора".
Шоу-бизнес
Странный танец Лободы на Big Love Show вызвал споры в Сети
В ролике, опубликованном в Интернете, звезда выглядит довольно странно.
Шоу-бизнес
Лена Ленина вышла замуж в платье за 10 миллионов рублей
Знаменитая российская писательница и светская львица Лена Ленина вышла замуж.
Происшествия
Арестованный боксер Кушиташвили пожизненно отстранен от сборной России
Боксер Георгий Кушиташвили, арестованный за хранение наркотиков и нападение на сотрудника Росгвардии, пожизненно отстранен от выступлений за сборную России.
Шоу-бизнес
Ангелина Вовк пришла в ЗАГС с молодым возлюбленным
На кадрах видно, что Михаил Куницын, который гораздо младше звезды, встречает ее у Грибоедовского ЗАГСа и дарит цветы.
Происшествия
Два человека погибли при жесткой посадке вертолета Ми-8 на Ямале
Два человека погибли в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 авиакомпании «Скол» на Ямале.
Происшествия
На серой ветке московского метро мужчина упал на рельсы
Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро было приостановлено на северном участке из-за пассажира на пути, сообщается сообщается в Twitter столичного метрополитена.
Футбол
«Ростов» отдал хавбека Салетроса в аренду в «Сарпсборг-08»
Полузащитник Антон Салетрос перешел из «Ростова» в «Сарпсборг-08» на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона.
Технологии
Найден способ бесплатно получать обновления для Windows 7
На сегодняшний день любой пользователь может «притвориться» оплатившим взнос и продолжать получать обновления безопасности вплоть до 7 января 2023 года.
Экономика
В России впервые более чем за 20 лет сменился пивной лидер
В 2019 году лидирующие позиции на пивном рынке в России впервые заняла компания AB InBev Efes, сменив входящую в Carlsberg Group "Балтику".
Армия и оружие
Крейсер ВМС США захватил в Аравийском море судно с иранскими ракетами
Корабль военно-морских сил США захватил в Аравийском море судно с иранскими противотанковыми и противовоздушными ракетами.
Политика
Американский чиновник считает, что санкции США утратят действенность
Исполняющий обязанности помощника замглавы Национального управления по ядерной безопасности Дэвид Хогланд заявил, что со временем санкции США потеряют свою эффективность.
Происшествия
Голунов получил письмо с извинениями от прокуратуры
Журналист портала "Медуза" Иван Голунов в Telegram-канале рассказал о полученном от прокуратуры письме с извинениями.
Хоккей
Новым президентом КХЛ избран Алексей Морозов
Двукратный чемпион мира Алексей Морозов избран президентом Континентальной хоккейной лиги.
Общество
Лукашенко пригрозил России начать забирать транзитную нефть
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что при недостаточных поставках нефти российской стороной Минск начнет забирать ее из транзитной трубы, передает агентство БелТА.
Армия и оружие
США не заменят российский ракетный двигатель РД-180
Технологическая отсталость не позволяет США заменить собственной разработкой импортируемый из России ракетный двигатель РД-180.
Происшествия
СК запросил у Канады материалы по убийству детей в Ейске в 1942 году
Следственный комитет России попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Гельмута Оберлендера, который подозревается в причастности к массовому убийству детдомовцев в Ейске в 1942 году.
Политика
Путин высказался об индексации пенсий в России
Президент РФ Владимир Путин считает необходимым внесение пункта об обязательной индексации пенсий в основной закон страны — чтобы у политиков не было возможности этого не делать.
Биатлон
IBU начало разбирательство в отношении биатлониста Устюгова
Новое допинговое разбирательство с олимпийским чемпионом Сочи Евгением Устюговым начал Международный союз биатлонистов.
Здоровье
Диетолог назвала продукты для восполнения дефицита витамина D
Врач-диетолог Нурия Дианова в своем интервью изданию «Москва24» рассказала, как посредством правильного рациона восполнить дефицит витамина D. Его даже этой теплой зимой большинству людей все же не хватает, так как недостаток солнечного света все равно ощутим.
Политика
Песков: Путин не предлагал Лукашенко объединять Россию и Белоруссию
Политика
FT: Власти США считают, что Дерипаска отмывал деньги Путина
Власти США пришли к выводу, что российский миллиардер Олег Дерипаска владел и отмывал деньги президента России Владимира Путина.
Армия и оружие
Рассекречены архивные документы об освобождении Будапешта
Министерство обороны опубликовало архивные документы об освобождении Будапешта от фашистов, сообщает «РИА Новости».
Культура
Добронравов опроверг информацию о конфликте с Васильевым
Ранее в СМИ появилась информация, что Васильев отказался сниматься в продолжении "Сватов" по причине своего конфликта с Добронравовым.