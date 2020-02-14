Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указы о помиловании трех граждан России. Указы опубликованы сегодня, 14 февраля, на официальном интернет-портале правовой информации. Осужденный Павел Петрашов был помилован президентом и освобожден от дальнейшего отбывания наказания.

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Происшествия На серой ветке московского метро мужчина упал на рельсы Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро было приостановлено на северном участке из-за пассажира на пути, сообщается сообщается в Twitter столичного метрополитена.

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Политика Американский чиновник считает, что санкции США утратят действенность Исполняющий обязанности помощника замглавы Национального управления по ядерной безопасности Дэвид Хогланд заявил, что со временем санкции США потеряют свою эффективность.

Общество Лукашенко пригрозил России начать забирать транзитную нефть Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что при недостаточных поставках нефти российской стороной Минск начнет забирать ее из транзитной трубы, передает агентство БелТА.

Политика Путин высказался об индексации пенсий в России Президент РФ Владимир Путин считает необходимым внесение пункта об обязательной индексации пенсий в основной закон страны — чтобы у политиков не было возможности этого не делать.

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