с чего всё началось

Президент России Владимир Путин поручил выделить из резервного фонда правительства до 1 ноября 2019 года средства для компенсации расходов авиакомпаний на топливо из-за его растущей стоимости.

Общество Мать убитой в Саратове девочки обратилась к россиянам Мать убитой в Саратове девятилетней девочки Елена Киселева записала видеообращение к жителям и властям города.

Шоу-бизнес Семья Заворотнюк подтвердила ее болезнь Семья актрисы Анастасии Заворотнюк опубликовала в инстаграме, созданном в поддержку звезды, подтверждение ее болезни.

Армия и оружие В Пентагоне рассказали о сдаче Манбиджа российским войскам Ранее в Пентагоне рассказали, что американские войска оказались в ловушке между турецкой армией и сирийской, наступающей при поддержке России.

Происшествия В 30 субъектах России проходят обыски в рамках дела ФБК Следственный комитет России сообщил о проведении в 30 субъектах страны обысков в штабах Фонда борьбы с коррупцией* в рамках возбуждённого ранее дела об отмывании денег.

Экономика Bloomberg оценил потери России от дедолларизации резервов За первый год политики снижения доли доллара в валютных запасах Центробанка Россия недополучила около $7,7 млрд, пишет Bloomberg.

Политика В Минске задержана попавшая под санкции США россиянка Сотрудница «Агентства интернет-исследований» Анна Богачева, в 2018 году попавшая под санкции США, задержана в Минске.

Хоккей Годовалый сын хоккеиста Александра Овечкина впервые пришел на его игру Ранее Сережа посещал тренировки папы. Александр Овечкин и его супруга Анастасия Шубская с пеленок прививают сыну любовь к хоккею.

Футбол Мостовой не понимает, почему Тедеско назначен в «Спартак» Доменико Тедеско сменил на этом посту Олег Кононова, который ранее был отправлен в отставку.

Экономика Дума Екатеринбурга вызвала на ковер вице-губернатора и спикера парламента Дума Екатеринбурга готовится принять обращение к губернатору Евгению Куйвашеву и региональному Заксобранию с просьбой смягчить условия перехода бизнеса на новую кадастровую оценку недвижимости.

ЖКХ Россияне заплатят за ЖКХ по-новому В России появится единый платежный документ (ЕПД), где будут собраны все услуги ЖКХ.

Политика Спикер совета кантонов Швейцарии раскритиковал меры РФ против Грузии Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 октября заявил президент Совета кантонов Федерального собрания Швейцарской конфедерации Жан-Рене Фурнье на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

Общество Россияне назвали самые скучные профессии Восемь процентов респондентов считают, что любая профессия скучна, когда она нелюбима и неинтересна.

Шоу-бизнес Корейская поп-звезда Солли найдена мертвой Корейская поп-исполнительница и актриса Солли (настоящее имя - Чхве Чжин Ри) умерла в возрасте 25 лет, сообщает "Би-би-си" По заявлению полиции, тело певицы было обнаружено в ее доме менеджером.

Политика Оркестр сыграл гимн РФ перед Путиным и не попал в ноты Духовой оркестр из Саудовской Аравии попытался сыграть гимн РФ во время встречи президента России Владимира Путина с королем Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом в королевском дворце в Эр-Рияде, но не попал в ноты.

Экономика Группа ПИК запустила сервис по срочному выкупу квартир на вторичном рынке Группа ПИК запустила сервис «ПИК-Брокер», который занимается выкупом и продажей готовых квартир, обратил внимание корреспондент РБК.

Волейбол Российские волейболисты стали шестыми на Кубке мира На завершившемся в Японии Кубке мира по волейболу мужская сборная России заняла шестое место.

Происшествия Появилось видео с места обрушения жилого дома в Приморье Появилось видео с места обрушения перекрытий в приморском поселке Новонежино.

Происшествия В Сети появилось видео с места гибели мэра Абакана Телеканал "360" опубликовал видео с места ДТП, в котором погиб мэр Абакана Николай Булакин. На кадрах виден искореженный автомобиль.

Политика США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ Новая американская Северная доктрина нацелена на то, чтобы лишить Россию права на Северный морской путь.

Авто Проводку Lada Vesta на возможный дефект проверит АвтоВАЗ Возможная деталь с изъяном имеет индекс 8450033749, в документе сказано, что установка данной запчасти производилась в период с 31 авгусат по 10 октября 2019 года, на 6212 автомобилей Lada Vesta.