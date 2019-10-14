Экономика

RT на русскомRT на русскомПутин поручил компенсировать авиакомпаниям расходы на топливо

Президент России Владимир Путин поручил выделить из резервного фонда правительства до 1 ноября 2019 года средства для компенсации расходов авиакомпаний на топливо из-за его растущей стоимости.
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с чего всё началось
«Обеспечить выделение в 2019 году из резервного фонда правительства Российской Федерации средств на компенсацию расходов авиакомпаний в связи с ростом стоимости авиационного топлива в 2018 году», — говорится
 в поручении на сайте Кремля.
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