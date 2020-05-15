Президент РФ Владимир Путин дал правительству и региональным властям новые поручения в связи с ситуацией с коронавирусом.

Общество Минтранс надеется на возобновление международного авиасообщения в июле Министерство транспорта России надеется, что международное авиасообщение возобновится в июле 2020 года года, а внутренние перевозки могут начнут постепенно восстанавливаться уже в середине июня. 46

Общество Власти Москвы рассказали о сроках ограничений из-за коронавируса До 21-22 мая рано говорить о новом смягчении ограничений в связи с коронавирусом в Москве, сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире радиостанции "Эхо Москвы". 349

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Фигурное катание Тарасова назвала Роднину законченной дурой Роднина ранее назвала Тарасову человеком со слетевшими мозгами.

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