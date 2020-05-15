Коронавирус
Алтайская правдаВладимир Путин поручил нарастить объемы тестирования на коронавирус
Президент РФ Владимир Путин дал правительству и региональным властям новые поручения в связи с ситуацией с коронавирусом.
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Происшествия
В США разбился истребитель пятого поколения F-22
Интерфакс вчера в 12:40
Общество
Минтранс надеется на возобновление международного авиасообщения в июле
Министерство транспорта России надеется, что международное авиасообщение возобновится в июле 2020 года года, а внутренние перевозки могут начнут постепенно восстанавливаться уже в середине июня.
ТАСС 06:56
Общество
В Астраханской области приступили к первому этапу снятия ограничений
Губернатор Игорь Бабушкин поручил главам муниципальных образований проследить за исполнением первого этапа введения послаблений.
ГТРК Лотос 05:17
Общество
Власти Москвы рассказали о сроках ограничений из-за коронавируса
До 21-22 мая рано говорить о новом смягчении ограничений в связи с коронавирусом в Москве, сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
РИА Новости 06:04
Экономика
В Краснодаре рассказали о новых мерах поддержки бизнеса
Власти Краснодара рассказали о новых мерах поддержки бизнеса.
RT на русском 14 мая в 14:34
Общество
В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса
В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи создали вакцину от коронавируса.
BFM.ru 05:20
Экономика
С 1 июля действует новый порядок операций с наличной валютой
Банк России обновил правила ведения кассовых операций с наличной иностранной валютой организациями, ИП и физлицами.
Бухгалтерия.ру 14 мая в 07:54
Финансы
Россия сократила вложения в гособлигации США в три раза
Россия сократила вложения в государственные облигации США больше чем в три раза — с $12,58 млрд в феврале до $3,85 млрд в марте.
Коммерсантъ вчера в 19:42
Происшествия
Тела матери и 5-летней дочери нашли под окнами дома в Петербурге
Случайные прохожие обнаружили под окнами дома по улице Верности в Петербурге тела девочки и женщины.
News.ru 07:26
Транспорт
Троллейбусы начнут работу в Петрозаводске
С 18 мая в Петрозаводске начнут работу троллейбусы.
АиФ Карелия 07:39
Футбол
Ровно 18 лет назад «Реал» в девятый раз выиграл ЛЧ: вспоминаем волшебные удары Зидана и Рауля. ВДИЕО
За главный трофей Лиги чемпионов сошлись немецкий "Байер", который впервые в своей истории смог добраться до финала, и мадридский "Реал".
Sport.ru вчера в 15:29
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
Фигурное катание
Тарасова назвала Роднину законченной дурой
Роднина ранее назвала Тарасову человеком со слетевшими мозгами.
ProstoProSport 08:52
Общество
МВД рассказало о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус
В МВД России пояснили, в каких случаях граждан могут оштрафовать за бездействие при коронавирусе.
Коммерсантъ 04:55
Политика
Путин заявил о наличии уникальных видов оружия у России
Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона имеет уникальные виды оружия, которых пока нет ни у одной страны в мире.
Газета.Ru 07:04
Происшествия
У ребенка, умершего после операции в Москве, не было коронавируса
В Морозовской больнице Москвы после операции скончался ребенок. Результаты его тестирования на коронавирус оказались отрицательными.
Вести.Ru 07:25
Здоровье
Главврача больницы в Армавире уволили после акции протеста врачей
Главный врач городской больницы Армавира будет уволен из-за нарушений, связанных с выплатами врачам, работающим с зараженными коронавирусом, сообщили РБК в пресс-службе губернатора Краснодарского края.
РБК 08:49
Общество
В Крыму с 18 мая смягчат режим строгой самоизоляции
Режим всеобщей строгой самоизоляции в республике Крым с 18 мая сменяется на рекомендации властей крымчанам ограничить поездки и выход из дома без необходимости, соответствующие изменения в указ внес глава Крыма Сергей Аксенов.
РИА Новости 01:33
Происшествия
Отец Хабиба Нурмагомедова перенес инсульт
Отец и тренер российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова Абдудулманап Нурмагомедов перенес инсульт и находился семь дней в коме.
Вести.Ru 08:26
Спорт
Заразившийся коронавирусом врач ЦСКА умер
Врач московского баскетбольного клуба ЦСКА Роман Абжелилов умер из-за коронавирусной инфекции в 44 года.
Lenta.ru 07:01
Политика
Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет
Президент России Владимир Путин дал правительству и региональным властям ряд новых поручений в связи с ситуацией с коронавирусом, в частности, обеспечить сохранение режима самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также для лиц, страдающих хроническими заболеваниями.
РИА Новости вчера в 21:18
Общество
Около двух тысяч москвичей сдали тест на антитела к коронавирусу
Планируется, что каждые три дня на бесплатную сдачу анализов будут приглашаться порядка 70 тысяч москвичей.
Говорит Москва 06:19
Игры
В сети появился ещё один ролик ремейка первой Mafia
Игромания.ру 13 мая в 16:24
Политика
Глава МИД ДНР поставила Киеву ультиматум
В ответ на отказ представителей Киева вести прямой диалог с самопровозглашёнными республиками глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что Украине всё же придётся считаться с мнением Донбасса в процессе решения конфликта.
News.ru 08:24
Происшествия
СКР в Новосибирской области выясняет причины невыплат доплат медикам
Проверка организована в связи с замеченными в ходе изучения публикаций в прессе жалобами о том, медики скорой Новосибирска и Исиктима не получили в полном объеме обещанные им деньги за работу в сложных условиях борьбы с коронавирусом.
Atas.info 03:27
Общество
Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»
Вести.Ru вчера в 08:59
Экономика
В России резко сократился прирост сбережений граждан
Объемы сбережений россиян резко снизились. По итогам 2019 года прирост накоплений упал на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей.
Газета.Ru вчера в 06:40
Здоровье
Главный онколог Минздрава назвал потерю веса признаком развития рака
По словам главного онколога Министерства здравоохранения России, академика РАН Андрея Каприна, потеря веса является распространенным признаком развития рака.
Невские Новости вчера в 23:21