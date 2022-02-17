Президент России поручил правительству обеспечить рост реальных доходов граждан в 2022 году минимум на 2,5%. По словам Владимира Путина, негативное влияние на благосостояние людей по-прежнему оказывает высокая инфляция.
Реальные располагаемые денежные доходы россиян – доходы за вычетом обязательных платежей (налоги и сборы, проценты по кредитам и т. д.), скорректированные на инфляцию, выросли на 3,1% в 2021 г., оценил Росстат.
Новый минивэн Hyundai Staria оснащается 2,2-литровым дизельным двигателем CRDi мощностью 177 л.с. или бензиновым мотором Smartstream G3.5, развивающим 249 л.с. В России пассажирские версии минивэна Staria будут оснащены только 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, грузовая модификация Staria Van будет также доступна с 6-ступенчатой «механикой».
Американские ученые из Университета Рочестера, Института планетологии и Университета штата Аризона предложили гипотезу планетарного интеллекта — когнитивной деятельности, действующей в глобальном масштабе, которая поддерживает существование биосферы на Земле.