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Владимир Путин поручил правительству обеспечить рост реальных доходов россиян в 2022 году

Президент России поручил правительству обеспечить рост реальных доходов граждан в 2022 году минимум на 2,5%. По словам Владимира Путина, негативное влияние на благосостояние людей по-прежнему оказывает высокая инфляция.
RT на русском
Увеличение доходов людей должно опираться на экономический рост страны, приводит слова Путина сайт
 Кремля.
Вечерняя Москва
Владимир Путин также призвал «обеспечить устойчивое долгосрочное развитие, что называется, повысить темпы потенциального роста российской экономики».
Коммерсантъ
Реальные располагаемые денежные доходы россиян – доходы за вычетом обязательных платежей (налоги и сборы, проценты по кредитам и т. д.), скорректированные на инфляцию, выросли на 3,1% в 2021 г., оценил Росстат.
Ведомости

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Владимир Путин поручил правительству обеспечить рост реальных доходов россиян в 2022 году
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Президент Путин: реальные доходы россиян должны вырасти не менее чем на 2,5%
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Путин потребовал повышения реальных доходов россиян не менее чем на 2,5 процента
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Путин: доходы населения вырастут в 2022 году
Smotrim.ruвчера в 10:06
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