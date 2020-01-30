Политика

МедиазонаМедиазонаПутин поручил ужесточить ответственность за оскорбления

Как сказано в пресс-релизе, Путин поручил к июлю «рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбление и совершенствовании механизмов опровержения недостоверной информации». Такую идею он предложил по итогам встречи с членами Совета по правам человека (СПЧ), уточняется в сообщении.
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с чего всё началось
Соответствующее поручение по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека и встречи с уполномоченными по правам человека опубликовано
 пресс-службой Кремля.
RT на русскомвчера в 07:04

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«Государство не просило вас рожать». Оскорбительные высказывания российских чиновников

ТАССвчера в 12:04

Путин поручил проработать вопрос об усилении ответственности за оскорбления

Российская газетавчера в 08:10

Путин поручил рассмотреть вопрос об ужесточении наказания за оскорбление

Life.ruвчера в 06:59

Путин поручил ужесточить наказание за оскорбления

РБКвчера в 07:34

Путин поручил изучить вопрос усиления ответственности за оскорбление

RT на русскомвчера в 07:04

Путин поручил ужесточить наказание за оскорбления

Lenta.ruвчера в 06:59

Путин поручил усилить ответственность за оскорбление

Коммерсантъвчера в 07:56
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Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 03:36, Ашберн
Происшествия

Прокуратура обязала СК переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян

Генеральная прокуратура России обязала Следственный комитет России переквалифицировать обвинение в деле сестер Хачатурян с убийства на необходимую оборону, что повлечет за собой прекращение уголовного преследования.
Известия вчера в 15:50
Здоровье

Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса

На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
REGNUM вчера в 04:02
Политика

ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения обязательств десятью странами-членами организации, документ содержит ряд претензий к России.
Газета.Ru вчера в 17:19
Политика

Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке

РИА Новости 02:58
Экономика

Силуанов рассказал об источниках денег для послания президента

Напомним, ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что дополнительные расходы по финансированию задач, поставленных в послании президента до 2024 года составят 4,128 трлн рублей.
REGNUM вчера в 22:32
Происшествия

Взрыв прогремел на заводе в Орловской области

Обновлено 11:25 Число погибших в результате взрыва на заводе по производству металлоконструкций в городе Мценск Орловской области увеличилось до четырех человек, передает "Интерфакс".
BFM.ru 03:00
Авто

ВТБ запустил маркетплейс для продажи новых машин

Live24 02:33
Происшествия

Родные пропавшего под Смоленском ребенка опознали его обувь

Российская газета 29 января в 11:55
Экономика

В ПФР жестко ответили работающим пенсионерам об индексации

Работающие пенсионеры попросили сотрудников ПФР рассказать об индексации, но получили довольно жесткий ответ.
Актуальные Новости 03:00
Политика

Правительство Чувашии отправлено в отставку

Правительство Чувашии в полном составе ушло в отставку после того, как новый врио главы республики Олег Николаев вступил в должность.
REGNUM 01:33
Экономика

Самый богатый человек мира заработал $13,2 млрд за 15 минут

Богатейший человек современности и глава компании Amazon Джефф Безос смог заработать $13,2 млрд за 15 минут накануне, 30 января, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru 00:33
Общество

Гидрометцентр назвал регионы, где в феврале ожидается избыток осадков

Превышающее норму количество осадков в феврале ожидается в Центральном Черноземье, в Красноярском и Приморском краях, Забайкалье и на юге Хабаровского края, заявил ТАСС и. о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Коммерсантъ вчера в 22:45
Шоу-бизнес

Дочь покойной Анны Самохиной во второй раз стала мамой

У знаменитой актрисы Анны Самохиной, которую многие помнят по серии картин о приключениях гардемаринов, после смерти осталась единственная дочь Александра, которая родилась от отношений Анны с ее первым мужем – бывшим сокурсником – Александром Самохиным.
Bimru.ru вчера в 08:24
Происшествия

Школьник выбил молотком глаз однокласснику в Красноярском крае

В городе Иланский (Красноярский край) девятиклассник выбил школьнику глаз молотком, пострадавший может лишиться зрения.
Взгляд.ру 03:22
Происшествия

В Италии застряли 6 тыс. пассажиров лайнера из-за угрозы коронавируса

В порту города Чивитавеккья, неподалеку от Рима, временно заблокирован круизный лайнер Costa Smeralda с 6 тыс. пассажиров на борту.
РБК вчера в 07:59
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Кокорин рассказал о своих договорённостях с «Зенитом»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказал о договорённостях с руководством петербургского клуба и «Сочи» по поводу своего будущего.
RT на русском 03:28
Общество

Индекс счастья россиян снизился до минимума

"За два года индекс упал более чем в 2 раза", - уточняет газета.
Газета.Ru 00:23
Происшествия

Группа китайских туристов вызвала врачей в московский отель

Telegram-канал Mash сообщает о том, что группа туристов из Китая вызвала медиков в отель, который находится в самом центре Москвы возле Кремля.
Московский Комсомолец вчера в 16:44
Общество

В Россию перестали привозить китайские смартфоны из-за коронавируса

В Россию перестали привозить китайские смартфоны из-за вируса: производители Huawei, Xiaomi, Vivo, Realme, ZTE и Lenovo начали переносить сроки поставок гаджетов из-за распространения нового смертельного вируса.
Lenta.ru 01:29
Шоу-бизнес

Александр Панайотов почтил память Юлии Началовой в день ее рождения

Александр Панайотов почтил память Юлии Началовой в день ее рождения. 31 января знаменитой певице могло исполниться 39 лет.
Актуальные Новости 01:10
Энергетика

«Нафтогаз» повысил тариф на транзит российского газа в Европу

Итоговый тариф вырос, но при этом снизились объемы прокачки газа через Украину, замечает источник, близкий к российской стороне переговоров с «Нафтогазом», — в 2019-м «Газпром» прокачал через территорию Украины около 90 млрд куб. м, то есть почти в 1,5 раза больше текущего плана.
РБК вчера в 23:00
Политика

Мишустин раскритиковал работу правительства

Премьер-министр России Михаил Мишустин раскритиковал работу правительства в связи с тем, что сейчас «достаточно много» неисполненных поручений президента.
Lenta.ru вчера в 06:34
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у «Апабанка»

Центробанк России 31 января отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Аграрного профсоюзного акционерного коммерческого банка «Апабанк».
RT на русском 00:43
Общество

В России могут увеличить штрафы за превышение скорости

Предлагается увеличить штрафы за превышение скорости, а также ввести новый состав преступления: вождение в нетрезвом виде с ребенком в салоне.
Газета.Ru 01:55
Технологии

Дуров рассказал об опасности WhatsApp

Угрозы, с которыми могут столкнуться пользователи приложения WhatsApp, назвал создатель мессенджера Telegram, предприниматель и программист Павел Дуров в сообщении в своем телеграм-канале.
REGNUM вчера в 18:48
Происшествия

В Индии застрелили мужчину, взявшего в заложники более 20 детей

РИА Новости вчера в 20:07
Общество

С 1 февраля проиндексируют социальные выплаты и пособия

С 1 февраля будет проиндексирован целый ряд социальных выплат, пособий и компенсаций, предоставляемых Пенсионным фондом России.
Алтайская правда 00:03
Происшествия

Суд арестовал бывших полицейских по делу Голунова

РБК вчера в 12:45
Происшествия

В «Домодедово» задержали пассажирку, угрожавшую взорвать самолет

Сотрудники правоохранительных органов задержали неадекватную женщину, прилетевшую из Симферополя в Москву и угрожавшую взорвать самолет рейса S7 2008, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
Интерфакс вчера в 07:53
Кино

Марго Робби объяснила, почему Джокера не будет в «Хищных птицах»

Австралийская актриса Марго Робби объяснила, почему Джаред Лето не примет участие в фильме «Хищные птицы» в роли Джокера.
News.ru вчера в 03:49
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