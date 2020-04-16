Недвижимость
Областная газетаВладимир Путин поручил запустить льготную ипотеку под 6,5%
Президент России Владимир Путин поручил запустить льготную ипотечную программу. Взять ипотеку можно будет под 6,5 процента годовых. Об этом глава государства заявил в ходе совещания по вопросам развития строительной отрасли, прошедшего в режиме видеоконференции.
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Россияне смогут купить жилье в ипотеку под 6,5%. Уже известно несколько условий
Телеканал 360°вчера в 12:23
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