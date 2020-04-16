Недвижимость

Газета.RuГазета.RuПутин предложил льготную программу ипотеки под 6,5%

"Предлагаю запустить специальную льготную ипотечную программу, в рамках которой можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку нового жилья комфорт-класса по цене до трёх миллионов рублей в регионах и до восьми миллионов в Москве и Санкт-Петербурге", - отреагировал Путин.
Читать в источнике
Комментировать3,3K

Подробнее о событии

Льготная ипотека сэкономит на жилье миллионы

Взгляд.рувчера в 15:00

Россияне смогут купить жилье в ипотеку под 6,5%. Уже известно несколько условий

Телеканал 360°вчера в 12:23

Путин предложил запустить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых

RT на русском16 апреля в 12:17

Путин предложил льготную программу ипотеки под 6,5%

Известиявчера в 00:30

В ДОМ.РФ спрогнозировали количество ипотечных кредитов, которые выдадут по льготной ставке

ТАСС16 апреля в 13:37

6 предложений Путина: как будут помогать строителям

РБКвчера в 05:07

Путин рассказал о новой программе льготной ипотеки

РИА Новости16 апреля в 14:24
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 08:47, Ашберн

Комментарии

Происшествия

Семь медиков сбежали из уфимской больницы, закрытой на карантин

В Башкирии из закрытой на карантин Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе сбежали, не дождавшись результатов повторных анализов на коронавирус, семь человек.
Вести.Ru 03:54
1,4K
Политика

В России продлили сроки временного пребывания иностранных граждан

Президент России Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, согласно которому в РФ до 15 июня продлены сроки временного пребывания иностранных граждан, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 04:16
594
Общество

В МЧС рассказали о бесполезности масок на улице

МЧС России в условиях пандемии коронавируса рекомендует отказаться от ношения защитных масок на улице.
Lenta.ru 16 апреля в 20:31
2,5K
Единоборства

Тактаров оскорбил Хабиба: «Ваххабит»

Бывший российский боец ММА Олег Тактаров не считает Хабиба Нурмагомедова первым чемпионом UFC из России.
Sport.ru 06:59
3
Хоккей

Чемпион мира Андрей Марков завершил карьеру

В составе сборной России Марков стал чемпионом мира 2008 года.
ODDS.ru вчера в 00:03
Общество

Умер депутат Мособлдумы Жуков с подтвержденным коронавирусом

На 65-м году жизни скончался после заражения коронавирусом депутат Московской областной думы Иван Жуков, написал глава Богородского городского округа Игорь Сухин в Instagram.
Газета.Ru 08:10
367
Политика

Путин сообщил о переносе парада Победы

Владимир Путин поручил силовым ведомствам в связи с распространением коронавирусной инфекции перенести дату проведения парада Победы на главной площади страны, а также отложить все мероприятия для безопасности граждан.
Политика Сегодня 16 апреля в 11:55
2,8K
Здоровье

В Свердловской области впервые умер пациент с коронавирусом

В Свердловской области зарегистрирована первая жертва коронавируса.
JustMedia вчера в 15:17
58
Религия

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня

Благодатный огонь сошел в Кувуклии храма Гроба Господня в Иерусалиме, сообщает телеканал НТВ.
BFM.ru 07:00
1K
Экономика

В Госдуме предложили отменить НДФЛ для россиян с низкими доходами

Депутаты Госдумы предложили отменить подоходный налог в 13% для россиян, чей ежемесячный доход ниже двух МРОТ.
Известия 14 апреля в 18:22
226
Армия и оружие

75 лет назад советская подлодка Л-3 потопила немецкий корабль «Гойя»

16 апреля 1945 года советская подлодка Л-3 под командованием Владимира Коновалова в Данцигской бухте торпедировала немецкий транспортный корабль "Гойя".
Газета.Ru 16 апреля в 01:51
4
Футбол

Карпин, Романцев, а кто еще? 10 лучших тренеров в истории «Спартака»

Николай Гуляев Фото: © РИА Новости / Д. Чернов Титулы: чемпион СССР-1956 и 1958, обладатель Кубка СССР-1958 Процент побед: 59 Вклад в историю: четвертый тренер в истории "Спартака" по числу побед и титулов Сменив Соколова, на второй год вернул команду на первое место, а еще через пару лет сделал золотой дубль.
Матч ТВ 05:59
Шоу-бизнес

Скончалась актриса из «Июльского дождя» Евгения Уралова

«С глубоким прискорбием сообщаем, что на 80-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка России Евгения Уралова», - говорится в сообщении.
Rambler News Service вчера в 09:59
8
Общество

Правительство расширило список сфер, наиболее пострадавших от COVID-19

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил изменения в перечень наиболее пострадавших от коронавируса отраслей, туда добавили деятельность зоопарков и музеев, соответствующее сообщение опубликовано на сайте кабмина.
РИА Новости 08:18
1
Происшествия

Химический анализ по делу MH-17 показал ошибку следствия Нидерландов

Как пишет издание «ПолитРоссия», следствие по делу о крушении рейса MH-17 зашло в тупик.
Военное дело 06:55
127
Общество

В Саратовской области с 20 апреля введут пропускной режим

С 20 апреля пропускной режим будет введен в Саратовской области.
Деловое.ТВ вчера в 05:11
433
Здоровье

Врач рассказала, для кого из молодых особенно опасен коронавирус

Заразившиеся коронавирусом пациенты с хроническими заболеваниями входят в особую группу риска, рассказала врач из научно-клинического центра ФМБА в ролике, опубликованном телеведущей Еленой Малышевой в инстаграме.
РИА Новости 07:23
4
Политика

Трамп сообщил о расследовании версий происхождения коронавируса

США расследуют обстоятельства появление коронавируса COVID-19, сообщил американский президент Дональд Трамп.
Коммерсантъ 01:59
351
Транспорт

Собянин продлил до мая действие пропускного режима в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил до 1 мая действие пропускного режима в столице.
Ведомости 03:30
1,8K
Шоу-бизнес

Актриса Мерьем Узерли разместила фото с подросшей дочерью

Турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли разместила в Instagram фотографию, на которой она запечатлена рядом со своей 6-летней дочерью, стало известно evo-rus.com Поклонники Узерли удивились, насколько похожи мать и дочка и насколько красивый ребенок у актрисы.
Evo-rus.com 04:57
4
Происшествия

В Астраханской области выявлено ещё 35 случаев заражения коронавирусом

Астрахань, 18 апреля 2020, 11:44 — REGNUM В Астраханской области 18 апреля подтверждено 35 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM по данным оперативного штаба.
REGNUM 04:44
53
Шоу-бизнес

Поклонники рассекретили имя невесты Александра Гудкова

Фанаты приложили много усилий, чтобы узнать имя вероятной невесты актера.
OAnews вчера в 07:16
17
Путешествия

Анталья ждет иностранных туристов не раньше августа

Вестник Кавказа вчера в 05:05
145
Политика

Захарова раскритиковала Би-би-си за предвзятость к России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си предвзято освещает события в России, а также призвала это СМИ передавать больше новостей о происходящем в самой Британии.
РИА Новости 08:35
Авто

В ГИБДД названы самые непопулярные автомобили в России

По данным ГИБДД РФ, в первом квартале 2020 года зарегистрировано 368 956 новых автомобилей, что на 16,2% или на 30 тыс. экземпляров больше показателя годичной давности.
32CARS.ru 01:27
25
Происшествия

Замглавы Хакасии задержан по делу о крупной взятке

В Хакасии задержан исполняющий обязанности замглавы республики Сергей Новиков.
BFM.ru 01:25
956
Общество

Елизавета II впервые попросила отменить салют в ее день рождения

Королева Великобритании Елизавета II попросила не устраивать салют по случаю ее 94-летия, которое будет отмечаться 21 апреля.
НТВ 08:11
Общество

Налоговики предложили способ узнавать доходы семей россиян

В четверг, 16 апреля, комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи обсудил создание специального единого регистра, куда будут вноситься основные сведения о гражданах России и тех, кто временно приезжает в страну.
РБК 16 апреля в 20:39
2,2K
Наука

В США создали не дающий ложно-отрицательный результат тест на COVID-19

За последние несколько месяцев ученые разработали несколько вариантов тестовых систем, большинство из которых основано на обнаружении обрывков РНК возбудителя COVID-19 при помощи полимеразной цепной реакции (ПЦР) и ее аналогов или на обнаружении антител к коронавирусу нового типа.
РЕН ТВ 16 апреля в 11:56
1
Здоровье

Главврач Англии указал на гендерный фактор риска при пандемии COVID-19

Как сообщает evo-rus.com, специалист по COVID-19 в Англии Крис Уитти назвал 3 главных фактора, которые увеличивают риск инфицирования и смерти при коронавирусе.
Ореанда-Новости 08:18
127
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное