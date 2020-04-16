Недвижимость
Областная газетаВладимир Путин поручил запустить льготную ипотеку под 6,5%
Президент России Владимир Путин поручил запустить льготную ипотечную программу. Взять ипотеку можно будет под 6,5 процента годовых. Об этом глава государства заявил в ходе совещания по вопросам развития строительной отрасли, прошедшего в режиме видеоконференции.
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Всплеск спроса на льготную ипотеку под 6,5% может прийтись на осень 2020 года – эксперты
Интерфакс16 апреля в 14:05
Россияне смогут купить жилье в ипотеку под 6,5%. Уже известно несколько условий
Телеканал 360°вчера в 12:23
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 08:05, Ашберн
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В качестве примера Лукашенко рассказал, что у делегации из России, которая приехала на атомную станцию, российские тесты показали коронавирус у всех 15-ти человек.
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Украинская телеведущая призвала Зеленского покончить с «фарсом»
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Врач назвал самый вредный продукт в мире
Врач-диетолог Алексей Ковальков заявил, что сахар – это самый вредный продукт в мире, пишет «МК».
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Собянин ужесточил ограничения, введенные в Москве из-за коронавируса
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В Башкирии из закрытой на карантин Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе сбежали, не дождавшись результатов повторных анализов на коронавирус, семь человек.
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Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска».
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