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Областная газетаОбластная газетаВладимир Путин поручил запустить льготную ипотеку под 6,5%

Президент России Владимир Путин поручил запустить льготную ипотечную программу. Взять ипотеку можно будет под 6,5 процента годовых. Об этом глава государства заявил в ходе совещания по вопросам развития строительной отрасли, прошедшего в режиме видеоконференции.
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RT на русском16 апреля в 12:17

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РИА Новости16 апреля в 14:24
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