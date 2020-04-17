Президент Владимир Путин выступил с предложением запустить в России программу льготной ипотеки со ставкой 6,5% годовых для покупки жилья в новостройках. Меры поддержки строительной отрасли были названы президентом в ходе совещания по вопросам ее развития в сложный экономический период.

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Шоу-бизнес Кейт Миддлтон призналась, что дети мешают ей работать Кейт Миддлтон, которая вместе с принцем Уильямом находится на домашнем карантине, рассказала, что им много времени приходится проводить у компьютера, также они часто звонят родным и близким, а также в благотворительные фонды, которые курируют, однако трое детей периодически мешают им работать. 3