Президент России Владимир Путин поручил запустить льготную ипотечную программу. Взять ипотеку можно будет под 6,5 процента годовых. Об этом глава государства заявил в ходе совещания по вопросам развития строительной отрасли, прошедшего в режиме видеоконференции.

Общество В Липецкой области ввели пропускной режим Пропускной режим в среду, 15 апреля, заработал в четырёх городах Липецкой области – самом Липецке, Задонске, Ельце и Чаплыгине. 395

Наука Великобритания начнет массовое производство вакцины от коронавируса Как сообщает ToDay News Ufa, в настоящее время разрабатывают около 70 вакцин. При этом 3 из них уже проходят клинические испытания. 1

Политика Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска». 641

Происшествия Российские врачи пошли под суд по делу об убийстве младенца В Калининградский областной суд поступило уголовное дело в отношении врачей-неонатологов Элины Сушкевич и Елены Белой: первой вменяется убийство малолетнего, находящегося в заведомо беспомощном состоянии, а ее коллеге — организация этого убийства. 152

Общество Роспотребнадзор ответил на слова Лукашенко о качестве тест-систем Роспотребнадзор с февраля передал Белоруссии 14 тыс. тест-систем для диагностики коронавируса, с их помощью были выявлены первые заболевшие в этой стране, сообщили в российском ведомстве в ответ на слова белорусского президента Александра Лукашенко о качестве российских тестов. 804

Общество Президентом АФК «Система» назначен Владимир Чирахов Бывший генеральный директор «Детского мира» Владимир Чирахов назначен президентом АФК «Система».

Общество Россияне резко устремились в Крым Россияне массово устремились в Крым — число жителей других регионов, прибывающих на полуостров, за последние сутки резко возросло. 32

Общество МЧС посоветовало не носить маски на улице В ведомстве рекомендовали в условиях пандемии отказаться от ношения защитных масок на улице, поскольку это нецелесообразно. 2,5K

Общество В мобильном приложении Сбербанка пользователи обнаружили чужие номера Клиенты Сбербанка пожаловались в социальных сетях на появление в приложении «Сбербанк онлайн» дополнительных номеров телефонов, к которым привязана карта. 549

Политика Путин не поедет в храм Христа Спасителя на пасхальную службу Президент России Владимир Путин останется дома на Пасху и не поедет на службу в храм Христа Спасителя 19 апреля, а поставит свечку в часовне на территории своей резиденции. 111

Политика В России продлили сроки временного пребывания иностранных граждан Президент России Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, согласно которому в РФ до 15 июня продлены сроки временного пребывания иностранных граждан, сообщает пресс-служба Кремля. 617

Экономика Столичные предприниматели получат беспроцентную отсрочку на 3,6 миллиарда рублей Как рассказал в субботу, 18 апреля, заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов, такая рассрочка будет беспроцентной, а общая сумма отложенных платежей может достичь 3,6 миллиарда рублей. 5

Здоровье Врач рассказала, для кого из молодых особенно опасен коронавирус Заразившиеся коронавирусом пациенты с хроническими заболеваниями входят в особую группу риска, рассказала врач из научно-клинического центра ФМБА в ролике, опубликованном телеведущей Еленой Малышевой в инстаграме. 9

Здоровье Названы проявляющиеся на коже симптомы коронавируса Кожную сыпь и проявления сетчатого сосудистого рисунка на поверхности кожи назвали возможными симптомами коронавирусной инфекции. 128

Общество Доктор Комаровский объяснил, как следует дезинфицировать маски Врач и телеведущий Евгений Комаровский пояснил, как правильно нужно дезинфицировать медицинские маски.

Общество Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года. 558

Общество Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком «Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс». 2,7K

Общество Синоптики пообещали тёплую майскую погоду в России Москва, 18 апреля 2020, 13:35 — REGNUM Тёплая погода ожидается в мае на большей части европейской территории России. 91