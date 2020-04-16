Недвижимость
Областная газетаВладимир Путин поручил запустить льготную ипотеку под 6,5%
Президент России Владимир Путин поручил запустить льготную ипотечную программу. Взять ипотеку можно будет под 6,5 процента годовых. Об этом глава государства заявил в ходе совещания по вопросам развития строительной отрасли, прошедшего в режиме видеоконференции.
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Россияне смогут купить жилье в ипотеку под 6,5%. Уже известно несколько условий
Телеканал 360°вчера в 12:23
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Комментарии
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В Липецкой области ввели пропускной режим
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Великобритания начнет массовое производство вакцины от коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa, в настоящее время разрабатывают около 70 вакцин. При этом 3 из них уже проходят клинические испытания.
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска».
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Российские врачи пошли под суд по делу об убийстве младенца
В Калининградский областной суд поступило уголовное дело в отношении врачей-неонатологов Элины Сушкевич и Елены Белой: первой вменяется убийство малолетнего, находящегося в заведомо беспомощном состоянии, а ее коллеге — организация этого убийства.
Lenta.ru вчера в 12:32
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Все работающие пенсионеры старше 65 лет получат электронные больничные
Работающие пенсионеры старше 65 лет получат электронные больничные листы в период с 20 по 30 апреля.
Общественная служба новостей вчера в 07:52
Общество
Президентом АФК «Система» назначен Владимир Чирахов
Бывший генеральный директор «Детского мира» Владимир Чирахов назначен президентом АФК «Система».
RT на русском 09:08
Общество
Эксперт назвал «самое опасное» свойство коронавируса
По последним данным ВОЗ, заразились около 2,2 миллиона человек, более 140 тысяч умерли.
РИА Новости 09:19
Шоу-бизнес
Галкин и Собчак поспорили из-за критики звезд в Instagram
Юморист Максим Галкин и журналистка Ксения Собчак поругались в комментариях к ее посту с критикой звездных челленджей.
Газета.Ru 05:29
Транспорт
В Москве задействуют дорожные камеры для контроля пропускного режима
Московские власти решили задействовать камеры фиксации нарушений ПДД для контроля соблюдения пропускного режима при поездках на автомобиле.
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Россияне массово устремились в Крым — число жителей других регионов, прибывающих на полуостров, за последние сутки резко возросло.
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МЧС посоветовало не носить маски на улице
В ведомстве рекомендовали в условиях пандемии отказаться от ношения защитных масок на улице, поскольку это нецелесообразно.
BFM.ru вчера в 01:52
Общество
Умер замглавы фракции «Единой России» в Мособлдуме Иван Жуков
Депутат Мособлдумы замглавы фракции «Единой России» Иван Жуков умер 18 апреля на 64-м году жизни.
Коммерсантъ 05:37
Общество
В мобильном приложении Сбербанка пользователи обнаружили чужие номера
Клиенты Сбербанка пожаловались в социальных сетях на появление в приложении «Сбербанк онлайн» дополнительных номеров телефонов, к которым привязана карта.
Ведомости вчера в 11:01
Экономика
В России 14 банкам разрешили выдавать беспроцентные кредиты бизнесу
Минэкономразвития России подписало соглашение с 14 российскими банками о выдаче беспроцентных кредитов малому и среднему бизнесу.
Газета.Ru 07:03
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Путин не поедет в храм Христа Спасителя на пасхальную службу
Президент России Владимир Путин останется дома на Пасху и не поедет на службу в храм Христа Спасителя 19 апреля, а поставит свечку в часовне на территории своей резиденции.
Известия 06:53
Политика
В России продлили сроки временного пребывания иностранных граждан
Президент России Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, согласно которому в РФ до 15 июня продлены сроки временного пребывания иностранных граждан, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 04:16
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Столичные предприниматели получат беспроцентную отсрочку на 3,6 миллиарда рублей
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Вечерняя Москва 05:46
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Десятки депутатов призвали выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей
Взрослому гражданину России депутаты предлагают платить по 25 тысяч рублей, кроме того, еще по 15 тысяч предлагается выплачивать на каждого ребенка.
РИА Новости вчера в 19:28
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Заразившиеся коронавирусом пациенты с хроническими заболеваниями входят в особую группу риска, рассказала врач из научно-клинического центра ФМБА в ролике, опубликованном телеведущей Еленой Малышевой в инстаграме.
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Здоровье
Названы проявляющиеся на коже симптомы коронавируса
Кожную сыпь и проявления сетчатого сосудистого рисунка на поверхности кожи назвали возможными симптомами коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 06:25
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Доктор Комаровский объяснил, как следует дезинфицировать маски
Врач и телеведущий Евгений Комаровский пояснил, как правильно нужно дезинфицировать медицинские маски.
Газета.Ru 08:31
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Составлен топ-3 подержанных кроссоверов за 600 тыс. рублей
Ну и замыкает составленный топ-3 подержанных кроссоверов за 600 тыс. рублей Nissan Qashqai первого поколения.
Tvoe-avto.com 06:52
Общество
Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru вчера в 05:46
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«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
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Синоптики пообещали тёплую майскую погоду в России
Москва, 18 апреля 2020, 13:35 — REGNUM Тёплая погода ожидается в мае на большей части европейской территории России.
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Йошкар-Ола, 16 апреля 2020, 21:00 — REGNUM Из резервного фонда правительства Марий Эл министерству здравоохранения республики будет выделено 8 млн рублей.
REGNUM 16 апреля в 14:00
Происшествия
Минздрав Башкирии осудил поступок врачей, сбежавших из больницы
Медики, сбежавшие из Республиканской больницы имени Куватова в Уфе, не дождавшись результатов анализов на коронавирус, поступили неэтично, заявил министр здравоохранения региона Максим Забелин.
РИА Новости 08:20