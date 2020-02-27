Около 600 гектаров разбиты на четыре территории. Первая — спортивная, вторая — комплексная жилая застройка, третья — стадион Стрельцова. На четвертой территории построили гигантский тематический парк, самый большой крытый парк в мире.

Президент России Владимир Путин посетил тематический парк "Остров мечты" в Москве. Его официальное открытие намечено на 29 февраля. Вместе с президентом в Нагатино приехали мэр столицы Сергей Собянин, передает телеканал "Россия 24".

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