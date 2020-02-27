Общество

Вести.RuВести.RuВладимир Путин посетил «Остров мечты»

Президент России Владимир Путин посетил тематический парк "Остров мечты" в Москве. Его официальное открытие намечено на 29 февраля. Вместе с президентом в Нагатино приехали мэр столицы Сергей Собянин, передает телеканал "Россия 24".
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Сергей Собянин
Около 600 гектаров разбиты на четыре территории. Первая — спортивная, вторая — комплексная жилая застройка, третья — стадион Стрельцова. На четвертой территории построили гигантский тематический парк, самый большой крытый парк в мире.
— Сергей Собянин, мэр МосквыНагатинский затон 07:23

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Парк «Остров мечты» откроется для посетителей в субботу

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы08:33

Путин и Собянин проверили готовность «Острова мечты» к открытию

РИАМО06:35

Москва онлайн: открытие парка развлечений «Остров мечты» для посетителей

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Агентство Москва06:26

Путин посетит парк развлечений «Остров мечты» перед его открытием

РИА Новости04:36

Путин пообщался с детьми в парке «Остров мечты»

ТАСС06:43

Путин посетил готовящийся к открытию парк развлечений «Остров мечты»

Интерфакс06:50
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