Около 600 гектаров разбиты на четыре территории. Первая — спортивная, вторая — комплексная жилая застройка, третья — стадион Стрельцова. На четвертой территории построили гигантский тематический парк, самый большой крытый парк в мире.

Президент России Владимир Путин посетил тематический парк "Остров мечты" в Москве. Его официальное открытие намечено на 29 февраля. Вместе с президентом в Нагатино приехали мэр столицы Сергей Собянин, передает телеканал "Россия 24".

Происшествия Экспертиза обнаружила следы наркотиков на волосах Голунова Следствие приобщило к делу полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств, результаты экспертизы, обнаружившей на волосах Ивана Голунова следы наркотических средств, сообщил журналист "Интерфаксу" в четверг.

Общество Прибывающих в Италию россиян предупредили о возможной госпитализации Посольство России в Риме предупредило россиян, направляющихся в Италию, о возможных медицинских проверках и госпитализации для обследования на предмет наличия коронавируса COVID-19.

Космос New Horizons заметил на Плутоне движущиеся объекты На обнародованных NASA фотографиях журналисты известного канала на поверхности Плутона, карликовой планеты Солнечной системы, обнаружили странные движущиеся объекты.

Путешествия Названо число находящихся в Италии организованных туристов из России "Порядка семи тысяч организованных туристов в Италии", — сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства Как сообщало ИА REGNUM, ранее Роспотребнадзор настоятельно рекомендовал гражданам России не посещать три страны — Италию, Республику Корею и Иран из-за резкого роста числа заболевших коронавирусом.

Политика Турция заявила о необходимости режима прекращения огня в Идлибе Турецкая сторона на переговорах с российской делегацией заявила о необходимости в первую очередь установить режим прекращения огня в сирийской провинции Идлиб.

Экономика Bank of America предсказал худшие со времен последнего кризиса итоги года Для мировой экономики 2020 год станет худшим со времени окончания последнего глобального экономического кризиса в 2009 году, пишет Business Insider со ссылкой на выводы экспертов Bank of America.

Общество Воспитанник детдома попросил Путина помочь ему вернуться к родным Воспитанник московского детского дома, который стал одним из первых посетителей тематического парка развлечений "Остров мечты", попросил президента России Владимира Путина помочь ему вернуться к родным.

Финансы Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.

Общество В России предлагают ликвидировать Пенсионный фонд Предлагается поэтапная ликвидация отделений ПФР по мере расширения услуг на портале Госуслуг и расширения офисов МФЦ по регионам.