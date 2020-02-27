Общество
Газета.RuПутин посетил парк «Остров мечты»
Президент России посетил открытие тематического парка развлечений "Остров мечты" в Москве, сообщает ТАСС. Как отмечается, экскурсию по "Острову мечты" для главы государства провел столичный мэр Сергей Собянин.
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Около 600 гектаров разбиты на четыре территории. Первая — спортивная, вторая — комплексная жилая застройка, третья — стадион Стрельцова. На четвертой территории построили гигантский тематический парк, самый большой крытый парк в мире.
— Сергей Собянин, мэр МосквыНагатинский затон 07:23
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Парк «Остров мечты» откроется для посетителей в субботу
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы08:33
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Происшествия
Экспертиза обнаружила следы наркотиков на волосах Голунова
Следствие приобщило к делу полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств, результаты экспертизы, обнаружившей на волосах Ивана Голунова следы наркотических средств, сообщил журналист "Интерфаксу" в четверг.
Здоровье
Счетная палата отвергла претензии Минздрава к методике оценки больниц
Госаудиторы Счетной палаты прокомментировали ответ Минздрава, в котором министерство утверждало, что статистическая форма, использованная в отчете о техническом состоянии медицинских организаций, предполагала в том числе включение данных о тех зданиях, в которых не оказывается медицинская помощь.
Биатлон
Сборная России стала второй в смешанной эстафете на чемпионате Европы
Сборная России в составе Кристины Резцовой, Виктории Сливко, Эдуарда Латыпова и Карима Халили заняла второе место в смешанной эстафете на чемпионате Европы, который проходит в Раубичах.
Политика
На Украине оштрафовали телеканал NEWSONE за «язык вражды»
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины оштрафовал на $4,3 тыс. телеканал NEWSONE за распространение «языка вражды» в эфире.
Музыка
Кто поедет от России на «Евровидение-2020»?
Little Big и другие претенденты Чуть позже заявления Игоря Крутого появился целый список артистов, которых рассматривают в качестве представителей России на "Евровидение-2020".
Политика
Путин наградил за «активное законотворчество» сенатора от Чечни Геремеева
Президент Владимир Путин наградил сенатора от Чечни Сулеймана Геремеева медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, указ о награждении размещен на портале правовой информации.
Шоу-бизнес
Агузарова посетила шоу Галкина с каменным лицом
Артистка пришла на съемки в эпатажном ярком костюме, но большинство зрителей увидели, что ее лицо претерпело существенные изменения.
Экономика
Bank of America предсказал худшие со времен последнего кризиса итоги года
Для мировой экономики 2020 год станет наихудшим со времени окончания последнего глобального экономического кризиса в 2009 году, пишет Business Insider со ссылкой на выводы экспертов Bank of America.
Политика
Турция призвала установить режим прекращения огня в Идлибе
На переговорах с российской делегацией в Анкаре Турция призвала установить режим прекращения огня в сирийской провинции Идлиб, а также обеспечить выполнение сочинского меморандума.
Общество
Глава ВОЗ допустил, что коронавирус может выйти из-под контроля
"Если вы предпринимаете меры по сдерживанию, аналогичные тем, что принимает Китай, то вы увидите снижение числа случаев заражения и, в конечном счете, увидите, что вирус можно сдержать", - добавил он.
Футбол
Дмитрий Тарасов опубликовал первое фото после операции
Российский футболист Дмитрий Тарасов опубликовал первое фото после операции на ноге.
Политика
Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля
Президент России Владимир Путин согласился сделать 22 апреля 2020 года днем общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
Гаджеты
Назван самый популярный смартфон в мире по итогам 2019 года
Как оказалось, iPhone XR стал самым популярным смартфоном в мире с 2019 году.
Политика
Проститься с Дмитрием Язовым пришли сотни военных во главе с Шойгу
Страна простилась с последним советским маршалом и последним министром обороны Советского Союза Дмитрием Язовым.
Политика
Глава Минздрава Германии предсказал скорое начало эпидемии коронавируса в стране
Немецкий министр здравоохранения Йенс Шпан подчеркнул, что властям страны следует подготовиться к началу эпидемии коронавируса.
Политика
Путин: Россия выплатила долги всех республик бывшего СССР
Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия как правопреемник СССР взяла на себя обязательства выплатить долги всех бывших советских республик и сделала это.
Общество
У троих россиян диагностировали коронавирус
Экономика
Несколько сахарных заводов закрываются в России
Если за сезон 2020-2021 годов ситуация не изменится, то могут закрыться и другие сахарные заводы РФ.
Спорт
Слушания CAS по делу WADA и РУСАДА начнутся не раньше конца апреля
Слушания в Спортивном арбитражном суде в Лозанне по делу Всемирного антидопингового агентства и Российского антидопингового агентства начнутся не ранее конца апреля и не будут публичными.
Происшествия
СКР предъявил новое обвинение экс-полковнику Захарченко
Следственный комитет России (СКР) предъявил новое обвинение бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко, приговоренному к 12,5 года колонии за коррупцию и воспрепятствование правосудию, пишет «Коммерсантъ».
Общество
Число жертв коронавируса в Италии возросло до 17
Число скончавшихся от коронавирусной инфекции COVID-2019 в Италии увеличилось на три — до 17 человек.
Армия и оружие
Российские и сирийские военные атаковали боевиков в Идлибе с воздуха
Российские и сирийские военные с воздуха атаковали боевиков в провинции Идлиб.
Шоу-бизнес
Русская модель с бюстом 11-го размера стала звездой западных СМИ
Зовут девушку Анастасия Бертье, и прославилась она бюстом 11-го размера. Как утверждает сама Настя, натуральным.
Политика
На Украине запретили ретрансляцию трех российских телеканалов
Ретрансляцию трех российских телеканалов запретили на Украине, сообщила в четверг пресс-служба Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания страны.
Хоккей
«Вашингтон» отпраздновал 700-ю заброшенную шайбу Овечкина
Американский ХК «Вашингтон» национальной хоккейной лиги (НХЛ) устроил праздничную церемонию в честь 700-й шайбы, заброшенной российским нападающим Александром Овечкиным.
Общество
Миронов: налоговый вычет за машину поддержит людей и автопром
Законопроект о налоговом вычете за покупку отечественного автомобиля имеет социальную направленность и служит поддержке автопрома.
Общество
Сбербанк заблокировал карту, на которую приходили деньги на оплату штрафов оппозиционерам
В разговоре с сайтом «Открытые медиа» Милов уточнил, что собирал пожертвования с 20 декабря прошлого года.