Общество

Газета.RuГазета.RuПутин посетил парк «Остров мечты»

Президент России посетил открытие тематического парка развлечений "Остров мечты" в Москве, сообщает ТАСС. Как отмечается, экскурсию по "Острову мечты" для главы государства провел столичный мэр Сергей Собянин.
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Сергей Собянин
Около 600 гектаров разбиты на четыре территории. Первая — спортивная, вторая — комплексная жилая застройка, третья — стадион Стрельцова. На четвертой территории построили гигантский тематический парк, самый большой крытый парк в мире.
— Сергей Собянин, мэр МосквыНагатинский затон 07:23

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