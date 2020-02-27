Общество
Вести.RuВладимир Путин посетил «Остров мечты»
Президент России Владимир Путин посетил тематический парк "Остров мечты" в Москве. Его официальное открытие намечено на 29 февраля. Вместе с президентом в Нагатино приехали мэр столицы Сергей Собянин, передает телеканал "Россия 24".
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Путешествия
Ростуризм рекомендовал приостановить продажи туров в Италию
Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить формирование и продажу туров в Италию, Южную Корею и Иран, сообщается на сайте ведомства.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева сломала жизнь Лике Стар из-за мужа дочери
Оказывается, Алла Пугачева перекрыла артистке кислород, узнав о ее романе с Владимиром Пресняковым.
Политика
Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева
Депутат Госдумы Наталья Поклонская поблагодарила Владимира Соловьева за решение выгнать из студии программы на телеканале "Россия 1" бывшего депутата Верховной рады Александра Ковтуненко.
Общество
Первоначальный источник эпидемии коронавируса мог появиться не в Китае
Первоначальный источник эпидемии нового коронавируса COVID-2019 необязательно был в Китае, несмотря на то что вспышка заболевания впервые была зафиксирована именно на территории этой страны.
Политика
Голосование по поправкам к Конституции пройдет 22 апреля
Владимир Путин провел встречу с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию, во время которой поддержал идею провести общероссийское голосование 22 апреля, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Автоспорт
Квят показал четвертое время во второй сессии тестов «Формулы-1»
Резервный пилот "Альфа Ромео" Роберт Кубица показал лучшее время в первый день второй серии официальных предсезонных тестов "Формулы-1".
Биатлон
Логинов и Касперович подадут в суд на сотрудницу IBU
Александр Касперович, тренер биатлониста Александра Логинова, сказал, что он и его подопечный подадут в суд на исполняющую обязанности антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Сару Фуссек, которая санкционировала их обыски во время чемпионата мира, сообщает ТАСС.
Общество
В ЦБ сообщили о новой схеме мошенничества «такси от банка»
В Центробанке России рассказали о новой мошеннической схеме для похищения денег со счетов граждан, которое назвали "такси от банка", передают "Известия".
Происшествия
На крупнейшем рынке Харькова произошли столкновения
Столкновения между неизвестными, частными предпринимателями и охранной фирмой произошли на крупнейшем рынке Харькова "Барабашово", в ходе стычки применялись пиротехника и слезоточивый газ, сообщает в четверг пресс-служба областного управления Нацполиции Украины.
Армия и оружие
Турецкие военные обстреляли самолеты ВКС России в Идлибе
В сирийской провинции Идлиб боевики и турецкие специалисты обстреливают сирийские и российские самолеты.
Политика
В Госдуме отреагировали на план Киева по перехвату Крыма у России
Вырывать территории у России — дело гиблое, заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, комментируя план Киева по перехвату полуострова у России.
Происшествия
В Самаре трамвай завалился на бок и придавил пять автомобилей
Трамвай упал на бок в Самаре, придавив пять легковых автомобилей, никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Космос
NASA просит разработать сенсор для механического ровера для полета на Венеру
NASA просит разработать сенсор для механического ровера для полета на Венеру.
Общество
Россия назвала условие для выплаты Грузии €10 млн по решению ЕСПЧ
Россия пока не может выполнить решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по выплате Грузии компенсации в размере €10 млн за депортацию грузинских граждан в 2006 году.
Общество
В Перми уволилась заведующая детсадом, где включили песню про алкоголь
Хоккей
Канадский хоккеист: спорю на 100 тысяч, что Овечкин не обгонит Гретцки
Бывший хоккеист Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Джон Скотт считает, что Александр Овечкин не сможет превзойти рекорд Уэйна Гретцки.
Футбол
«Барселона» и «Манчестер Юнайтед» претендуют на Вернера
Среди претендентов на забивного немца называются «Барселона» и «Манчестер Юнайтед», однако он, как сообщается, хотел бы дождаться решения «Ливерпуля».
Происшествия
Бывший топ-менеджер холдинга осужден за подстрекательство к растрате
Бывший топ-менеджер холдинга осужден за подстрекательство к растрате Бывший гендиректор холдинга «РАО ЭС Востока» Иван Благодырь приговорен к четырем годам колонии общего режима за подстрекательство к растрате более 250 млн руб. экс-руководством Дальневосточной энергетической компании.
Биатлон
Павлова и Стрельцов стали шестыми в супермиксте на ЧЕ по биатлону
Кино
На Netflix вышел второй сезон «Видоизменённого углерода»
На Netflix состоялся релиз второго сезона «Видоизменённого углерода» — он доступен с русскими субтитрами.
Финансы
Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на 2020 год
Правительство ранее пересмотрело прогноз среднегодового курса рубля на 2020 год в сторону укрепления — до 63,9 руб. за доллар с 65,7 руб.
Игры
Подписчики PS Plus бесплатно получат ремейк Shadow Of The Colossus
В марте подписчики PS Plus бесплатно получат две игры: Sonic Forces и ремейк Shadow Of The Colossus.
Политика
Секретарь СНБО заявил о подготовке к наступлению России в Донбассе
Киев "очень-очень мощно" готовится к "широкомасштабному наступлению" России, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
Общество
Правительство России определило кураторов по реализации нацпроектов
Правительство России определило кураторов по реализации национальных проектов среди вице-премьеров, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Общество
Роспотребнадзор рассказал о возможных путях заражения коронавирусом
Заражение коронавирусной инфекцией COVID-2019 может произойти не только воздушно-капельным, но и фекально-оральным путём через грязные руки и воду.
Происшествия
Сорванная ветром крыша рухнула на десятки машин в Симферополе
Около 10 машин оказались повреждены крышей, сорванной ветром с пятиэтажного здания в Симферополе.