Общество
Газета.RuПутин посетил детскую поликлинику в Липецкой области
Президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей поездки осмотрел новую детскую поликлинику в Липецкой области, передает РИА "Новости". В поликлинике, которую построили в августе прошлого года, президенту рассказали о работе регистратуры.
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Политика
Киев выступил против разведения сил по линии разграничения в Донбассе
Разведение сил по всей линии разграничения в Донбассе считают неприемлемым украинские власти, 21 января заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк, сообщает «Интерфакс-Украина».
Политика
Путин потребовал пересмотреть структуру потребительской корзины
Структура потребительской корзины в России нуждается в пересмотре, утверждает президент России Владимир Путин.
Общество
В Дагестане объяснили запрет посещений бассейна для женщин
Руководство спортивно-развлекательного комплекса «Анжи-Арена» в дагестанском Каспийске объяснило решение закрыть для женщин доступ в один из двух бассейнов.
Общество
Максиму Акимову предложили возглавить «Почту России»
Максиму Акимову поступило предложение возглавить «Почту России», он его принял, рассказали три источника РБК в окружении бывшего вице-премьера.
Гаджеты
Bloomberg узнал о планах Apple выпустить бюджетный iPhone
Поставщики американской корпорации Apple Inc. начнут сборку новой модели бюджетного iPhone в феврале.
Происшествия
В Якутии задержали четырех сторонников шамана Габышева
В Якутии полицейские задержали четырех сторонников шамана Александра Габышева, сам шаман закрылся в доме, сообщил "Интерфаксу" координатор "Правозащита Открытки" Алексей Прянишников.
Политика
Премьер Мишустин утвердил новую структуру аппарата правительства
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о структуре аппарата правительства, главой которого накануне назначили Дмитрия Григоренко.
Политика
Путин официально назначил Чайку полпредом президента в СКФО
Президент России Владимир Путин назначил Юрия Чайку собственным полпредом в Северо-Кавказском ФО.
Происшествия
Школьника засосало в слив в московском аквапарке
Мальчика накрыло большой волной и засосало в слив, он не мог выбраться самостоятельно и начал захлебываться.
Финансы
Курс доллара превысил 62 рубля впервые с 6 января
Курс доллара превысил 62 рубля впервые с 6 января. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Происшествия
В мусорном контейнере в Подмосковье нашли фрагменты тела мужчины
Фрагменты тела мужчины обнаружили 21 января в мусорном контейнере в дачном поселке Поварово в Подмосковье (городской округ Солнечногорск), сообщает Главное следственное управление СК по Подмосковью.
Политика
Собянин назначил Бочкарева на должность главы стройкомплекса Москвы
Заместителем мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства стал Андрей Бочкарев.
Политика
Названы покинувшие правительство России чиновники
Правительство России покинут 14 чиновников, входивших в предыдущий состав кабмина.
Общество
Поплавская: программу Малахова сняли с эфира
Вчера Яна Поплавская сообщила, что еще один эпизод «Прямого эфира» о Владе Бахове был снят с эфира.
Общество
Россиянка победила в конкурсе «Миссис Вселенная – 2020»
Победительницей конкурса красоты «Миссия Вселенная – 2020» стала жительница Санкт-Петербурга Ксения Вербицкая.
Футбол
Казанский «Рубин» усилился футболистом «Леха»
Политика
Путин заявил о плачевном состоянии первичного звена здравоохранения
Первичное звено здравоохранения в РФ обновлялось дважды, но оно находится в плачевном состоянии, реконструкция и преобразование продолжатся, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественности.
Происшествия
Пожарный погиб при взрыве баллона в подмосковной теплице
Один сотрудник МЧС погиб, двое его коллег получили серьезные травмы во время тушения пожара в теплице близ деревни Петровское под Серпуховом, сообщили в пресс-службе подмосковного управления ведомства.
Политика
Краснов заявил об отсутствии противостояния между СК и Генпрокуратурой
Генпрокурор России Игорь Краснов заявил, что между Следственным комитетом и Генпрокуратурой нет противостояния.
Хоккей
КХЛ дисквалифицировала защитника «Амура» Игнатовича на два матча
Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) дисквалифицировал защитника хабаровского "Амура" Максима Игнатовича на 2 матча, сообщается на официальном сайте лиги.
Шоу-бизнес
Кудрявцева вернулась к работе после удаления имплантов
48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева вышла на работу после операции по удалению грудных имплантов. Она около месяца провела в больнице.
Общество
Мишустин поручил подготовить поправки в закон о бюджете
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о федеральном бюджете на 2020—2022 годы и в закон о бюджете Пенсионного фонда России для реализации послания президента Федеральному собранию.
Авто
Электрический кроссовер Hycan 007 готовится к выходу
Совместное предприятие GAC и Nio запустило производство первой модели под брендом Hycan — электрического кроссовера Hycan 007.
Кино
Хьюго Уивинг не сыграет агента Смита в новой «Матрице»
Британский актер Хьюго Уивинг не исполнит роль агента Смита в четвертой серии франшизы "Матрица". Об этом пишет издание Time Out.
Игры
Разработчик DOOM Eternal: игра будет гораздо длиннее Doom 2016
Предстоящая игра DOOM Eternal будет вдвое длиннее своего предшественника 2016 года. Об этом 21 января сообщил журнал PC Gamer.
Политика
Сенат США установил процедуру проведения импичмента над Трампом
Сенат США принял предложенную ранее спикером Митчем Макконнелом процедуру проведения процесса импичмента над президентом Дональдом Трампом, следует из итогов голосования.
Футбол
Генеральный директор «Зенита» подтвердил аренду Кокорина в «Сочи»
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев подтвердил переход нападающего Александра Кокорина на правах аренды в "Сочи".
Здоровье
Академик Беленков объяснил, когда отрыв тромба грозит и молодым людям
Варикозное расширен вен таза или ног у женщин и мерцательная аритмия у молодых мужчин может привести к отрыву тромба.
Игры