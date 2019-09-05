На пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад рассказал, что в его стране повысили предельный возраст для главы государства до 95 лет. "Я пока не дотягиваю", - пошутил в ответ Путин.

с чего всё началось

На пленарном заседании Восточного экономического форума премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад рассказал, что в его стране повысили предельный возраст для главы государства до 95 лет.

Владимир Путин пошутил про предельный возраст для президента

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