Политика
Znak.comВладимир Путин пошутил про предельный возраст для президента
На пленарном заседании Восточного экономического форума премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад рассказал, что в его стране повысили предельный возраст для главы государства до 95 лет.
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На пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад рассказал, что в его стране повысили предельный возраст для главы государства до 95 лет. "Я пока не дотягиваю", - пошутил в ответ Путин.Газета.Ru05:27
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