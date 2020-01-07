Политика
Вести.RuВладимир Путин после Сирии прибыл в Турцию
Президент России Владимир Путин прибыл в Турцию. В среду, 8 января, у него запланированы переговоры с турецким главой Тайипом Эрдоганом. Также российский лидер примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток".
Читать в источнике
Оценить201
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 16:03, Ашберн
Армия и оружие
Путин отметил роль российских военных в ликвидации террористов в Сирии
Президент России Владимир Путин заявил, что сотрудничество между российскими и сирийскими военными позволяет уничтожать наиболее опасных террористов.
Происшествия
На проспекте Тореза насмерть задавили пешехода
У дома №9 по проспекту Тореза автомобилист сбил двух пешеходов. Один из них скончался на месте, другом потребовалась госпитализация.
Политика
Украинцам усложнят правила въезда в страны Европы
С 2021 года гражданам Украины придется проходить дополнительную проверку для въезда в Шенгенскую зону, сообщил "Обозреватель".
Наука
Учёные считают, что разовая доза кетамина может снизить употребление алкоголя
По словам учёных, которые провели это исследование, кетамин, более известный как рекреационный наркотик и транквилизатор для животных, можно использовать для «переписывания» воспоминаний, связанных с выпивкой.
Общество
Житель Пензенской области выиграл в лотерею 123 млн рублей
Ранее, 1 января, житель Подмосковья стал обладателем "Новогоднего миллиарда" в рамках розыгрыша тиража лотереи "Русское лото".
Общество
Число жертв давки в ходе прощания с Сулеймани в Иране продолжает расти
Политика
Зеленский провел телефонный разговор с госсекретарем США Помпео
Президент Украины Владимир Зеленский провел с госсекретарем США Майком Помпео телефонный разговор, в ходе которого украинский лидер рассказал о планах правительства по урегулированию ситуации в Донбассе, а также о результатах "нормандской встречи", передает РИА Новости.
Армия и оружие
CNN: США привели в повышенную боеготовность силы на Ближнем Востоке
Вооруженные силы США на Ближнем Востоке, включая комплексы противоракетной обороны Patriot, приведены в состояние повышенной боевой готовности, сообщает телеканал CNN со ссылкой на двух американских чиновников.
Армия и оружие
Американские военные назвали ошибкой письмо о выводе войск из Ирака
Американские военные назвали ошибкой письмо о выводе войск из Ирака. Документ опубликовало агентство Reuters.
Гаджеты
Panasonic представила первые в мире VR-очки с поддержкой HDR
Компания Panasonic представила VR-очки с поддержкой изображения сверхвысокой чёткости.
Шоу-бизнес
Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей
Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
Здоровье
Перечислены признаки отсутствия онкологии у человека
Как сообщает ToDay News Ufa, все дело в том, что названные симптомы часто похожи на признаки других болезней.
Происшествия
В Хабаровском крае насмерть замерз младенец, оставленный на балконе
Ребенок скончался 5 января на балконе квартиры, куда женщина вывезла его в коляске и оставила на несколько часов.
Авто
Spark, Nexia, Cobalt и Gentra станут ретро
Как заявил начальник управления стратегического планирования, аналитики и развития Кадыров Рустам, вместо данных моделей будут представлены новые, в частности, Chevrolet Onix.
Кино
Назван самый кассовый мультфильм мирового кинематографа
Компания The Walt Disney продолжает удерживать лидерство по производству кассовых проектов, ведь мультфильм «Холодное сердце-2» стал уже шестым фильмом, принесшим компании больше миллиарда долларов.
Общество
Модель отправляла обнаженные фото в обмен на помощь коалам в Австралии
3 января жительница Лос-Анджелеса написала в своем Twitter, что любой, кто отправит доказательства того, что пожертвовал не менее 10 долларов одной из австралийских благотворительных организаций, получит от девушки в подарок обнаженные фотографии.
Кино
Джеймс Кэмерон показал концепт-арт «Аватара 2»
Режиссер "Аватара" Джеймс Кэмерон показал первый арты, связанные с сиквелами картины.
Политика
Эстония отказалась ратифицировать договор о границе с Россией
Правящая коалиция в Эстонии не намерена ратифицировать договор о границе с Россией, заявил спикер Рийгикогу — парламента Эстонии — член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас.
Происшествия
В Подмосковье арестовали обвиняемого в изнасиловании 10-летней дочери
Житель Московской области арестован по обвинению в изнасиловании 10-летней дочери, сообщила пресс-служба СК по региону.
Политика
Пентагон спрогнозировал ответные действия Ирана на убийство Сулеймани
Соединенные Штаты ожидают, что Иран в той или иной форме предпримет встречные действия в ответ на убийство командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани, заявил глава Пентагона Марк Эспер.
Кино
Почему утонул «Одесский пароход»
Под Новый год анонс новой кинокомедии «Одесский пароход», снятой режиссёром Сергеем Урсуляком по мотивам произведений Михаила Жванецкого, разогнал ожидания публики до невероятной высоты.
Гаджеты
Samsung показала невидимую клавиатуру SelfieType
Samsung на проходящей выставке CES 2020 показала технологию SelfieType, которая позволяет использовать её, как невидимую клавиатуру.
Происшествия
Свердловского постпреда подозревают в браконьерстве в Подмосковье
На территории охотничьего хозяйства Раменского района в Подмосковье задержали двух мужчин по подозрению в браконьерстве.
Шоу-бизнес
65-летняя жена Гогена Солнцева выложила откровенное фото
Солнцев же продолжает утверждать, что ни одна молодая девушка не заменит ему супругу: - В сексе с опытной женщиной больше преимуществ, чем в близости с молодыми девушками.
Футбол
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити 0:3 (2-й тайм)
В первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги "Манчестер Юнайтед" на поле домашнего "Олд Траффорд" принимает "Манчестер Сити".
Религия
Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе
Рождественскую ночь глава государства проводит в Санкт-Петербурге, на богослужении в Спасо-Преображенском соборе.
Авто
Российским автовладельцам напомнили об изменениях в 2020 году
2020 год принесет российским автовладельцам много изменений — от введения электронных паспортов до возможности получать госномера прямо в автосалонах.
Гаджеты
Определен рейтинг самых стабильных смартфонов и прошивок года
Напомним, что буквально недавно китайский бенчмарк Master Lu подвёл итоги ушедшего года и опубликовал рейтинг самых производительных смартфонов.
Политика
Путин на встрече с Асадом заявил, что ситуация в регионе обостряется
Президент России Владимир Путин на встрече с сирийским лидером Башаром Асадом сказал, что ситуация в САР сильно поменялась, а вот в регионе в целом, «к сожалению, обостряется».
Музыка