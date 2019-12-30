Политика
Пятый каналВладимир Путин поздравил Трампа с Новым годом
Президент России отметил, что Россия и США несут особую ответственность за безопасность и стабильность в мире. Президент России Владимир Путин поздравил с наступающим Новым 2020 годом своего американского коллегу Дональда Трампа. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
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с чего всё началось
"В поздравлении президенту США Трампу Путин указал на то, что Россия и США исторически несут особую ответственность за обеспечение глобальной безопасности и стабильности, при этом Москва выступает за нормализацию двусторонних отношений и выстраивание равноправного диалога на основе взаимного учета интересов", - говорится в сообщении.РИА Новости04:10
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Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков
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Новые билеты на российские поезда обделили пассажиров верхних полок
У электронных билетов на российские поезда появился новый дизайн. Проект разработала студия Артемия Лебедева.
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Неизвестный открыл огонь в магазине в центре Берлина.
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В Кузбассе нашли тело малышки, брошенной матерью на обочине
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Путин подписал закон о ликвидации унитарных предприятий до 2025 года
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ликвидацию либо реорганизацию существующих унитарных предприятий, а также запрет на создание новых.
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Клип Nirvana набрал миллиард просмотров на YouTube
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Происшествия
Фигурант дела Шамсутдинова признал вину, заявил адвокат
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Участники обмена пленными рассказали о пытках в СБУ
Напомним, накануне под Горловкой прошла масштабная процедура обмена удерживаемыми лицами между ДНР и ЛНР с одной стороны, и Киевом - с другой.
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Капитан сборной Канады не снял шлем во время гимна России
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Мужчина погиб в результате перестрелки между двумя тейпами в Ингушетии
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что ответственность за начало второй мировой войны несет как нацистская Германия, так и СССР, а пакт Молотова — Риббентропа был «военным союзом».