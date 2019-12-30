с чего всё началось

Президент России отметил, что Россия и США несут особую ответственность за безопасность и стабильность в мире. Президент России Владимир Путин поздравил с наступающим Новым 2020 годом своего американского коллегу Дональда Трампа. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Общество В Госдуме предложили сравнять зарплату депутатов со средней по России Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил в качестве подарка россиянам на Новый год уравнять зарплату парламентариев со средней в стране.

Политика Allseas окончательно отказалась достраивать «Северный поток – 2» Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря после вступления в силу американских санкций в отношении российских газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» швейцарская компания Allseas заявила о приостановке работ по прокладке трубопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах Дании.

Театры Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков Московский департамент культуры, проявив изрядную оперативность, назначил нового художественного руководителя театра «Современник» буквально на следующий день после похорон прежнего.

Политика «Газпром» и Киев подписали мировое соглашение "Газпром" и Киев подписали мировое соглашение по антимонопольному спору, написал в Facebook замминистра юстиции Украины Ивана Лищина.

Футбол РФС: Черчесов продолжит работу в рамках подписанного ранее контракта Станислав Черчесов продолжит работать на посту главного тренера сборной России по футболу в рамках подписанного ранее контракта, сообщается на сайте РФС.

Общество Захарова назвала свое любимое новогоднее блюдо Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала в преддверии Нового года о своем любимом блюде.

Происшествия Грузовик сбил двух детей на пешеходном переходе в Люберцах «В Люберцах, в районе Белой Дачи, 13, в зоне пешеходного перехода автомобиль КамАЗ совершил наезд на людей, в результате которого погибла пятилетняя девочка и полуторагодовалый ребёнок получил травмы», — цитирует полицию ТАСС.

Происшествия Фигурант дела Шамсутдинова признал вину, заявил адвокат Фигурант уголовного дела о неуставных отношениях в воинской части Забайкальского края, где срочник Рамиль Шамсутдинов убил восемь сослуживцев, признал вину, сообщил в понедельник адвокат Шамсутдинова Руслан Нагиев.

Общество Участники обмена пленными рассказали о пытках в СБУ Напомним, накануне под Горловкой прошла масштабная процедура обмена удерживаемыми лицами между ДНР и ЛНР с одной стороны, и Киевом - с другой.

Происшествия Мужчина погиб в результате перестрелки между двумя тейпами в Ингушетии Конфликт произошел в ночь с воскресенья на понедельник между представителями двух тейпов в Сунже (Ингушетия), в результате перестрелки погиб один человек и пострадали еще семеро мужчин.