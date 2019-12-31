Политика
Вести.RuПутин поздравил россиян с Новым 2020 годом
Путин отметил, что Новый год открывает в людях самые лучшие чувства, а все ждут с волнением боя Курантов. Путин пожелал пожелать друг другу и Родине в Новом 2020 году мира, благополучия и процветания.
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Происшествия
Установлены личности напавших на пост ДПС в Ингушетии
Личности людей, напавших на пост ДПС в столице Ингушетии Магасе, установлены. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Политика
Иракцы начали штурм посольства США в Багдаде
Экономика
2020-й: В обнищавшей России богатеть будут только олигархи
В число счастливчиков вошли, в частности, Владимир Потанин («Норникель»), Леонид Михельсон («Новатэк»), Вагит Алекперов («Лукойлом»), а также Алексей Мордашов («Северсталь»), Роман Абрамович (Evraz), Виктор Вексельберг («Ренова») и ряд других олигархов, так или иначе связанных с энергетикой и металлургией.
Фигурное катание
Медведева предстала в образе Дороти в шоу Авербуха
Российская фигуристка Евгения Медведева исполнила роль девочки Дороти в премьере ледового спектакля Ильи Авербуха "Волшебник страны Оз".
Политика
Шефчович приветствовал заключение контракта по транзиту газа
Вице-президент Еврокомисии Марош Шефчович поприветствовал заключение контракта по транзиту российского газа в ЕС через Украину.
Происшествия
Власти Казахстана рассматривают три версии крушения самолета в Алматы
Глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев сообщил, что следствие рассматривает три причины крушения самолета Fokker 100, разбившегося в Алматы 27 декабря.
Общество
Бывший глава Nissan бежал из Японии в коробке и с наемниками
Бывший глава Nissan Карлос Гон был вывезен из Японии, где он содержался под домашним арестом в ожидании суда по обвинению в финансовых нарушениях, в коробке для перевозки музыкальных инструментов.
Происшествия
В центре Москвы задержали более 30 человек
На Тверской улице в центре Москвы задержали более 30 человек, сообщил проект «ОВД-Инфо».
Кино
Рассказан сюжет нового фильма о Гарри Поттере
Создатели оригинальной саги рассказали сюжет нового фильма. Франшиза о Гарри Поттере принесла мировую славу Джоан Роулинг.
Политика
СЖР призвал журналистов по всему миру поддержать Sputnik Эстония
Из-за угрозы уголовного преследования со стороны властей Эстонии по статье, предусматривающей до 5 лет лишения свободы, сотрудники Sputnik Эстония были вынуждены принять решение с 1 января 2020 года прекратить трудовые отношения с редакцией.
Космос
Придуман звездный двигатель для перемещения Солнечной системы
Исследователи из Университета штата Иллинойс в США представили звездный двигатель, способный переместить Солнечную систему.
Политика
Путин и Зеленский поздравили друг друга с Новым годом
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский поздравили друг друга с Новым годом и высказались за развитие российско-украинских отношений в наступающем году.
Политика
Ким Чен Ын пообещал вскоре представить новое стратегическое оружие
Глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что страна будет продолжать разработку стратегического оружия, пока враждебная политика США в отношении Северной Кореи не будет устранена, и в скором времени представит новое стратегическое оружие, передает агентство Рёнхап со ссылкой на доклад лидера КНДР на пленуме ТКП.
Общество
Лукашенко рассказал, что предстоит определить белорусам на выборах
Глава Белоруссии Александр Лукашенко в новогоднем обращении к жителям республики отметил, что в ходе президентских выборов в 2020 году белорусам предстоит определить свою судьбу и будущее суверенной страны.
Шоу-бизнес
У 42-летней Ольги Орловой появился новый ухажер
Недавно внимательные поклонники творчества 42-летней певицы заметили ее в объятиях представительного мужчины.
Экономика
В России предложили создать авиакомпанию для Дальнего Востока
Российское правительство вместе с крупными банками задумались о создании лоукостера на Дальнем Востоке.
Общество
С нового года появятся электронные трудовые книжки
С 2020 года в России появятся электронные трудовые книжки, которые обеспечат постоянный и удобный доступ граждан к информации о своей трудовой деятельности.
Политика
Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года
Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Спорт
Устюгов победил в гонке на 15 км на «Тур де Ски»
Российский лыжник Сергей Устюгов стал первым в гонке на 15 км свободным стилем, которая проходила в рамках многодневки «Тур де Ски».
Политика
Трамп: Первая часть торговой сделки с Китаем будет подписана 15 января
Президент США Дональд Трамп заявил, что первая часть торговой сделки с Китаем будет подписана 15 января в Белом доме.
Энергетика
Россия и Белоруссия договорились о цене на газ на два месяца
Как говорится в сообщении «Газпрома», при этом цена поставок определена только на январь и февраль 2020 года.
Гаджеты
Озвучены характеристики PlayStation 5 и Xbox Series X
Происшествия
Девушка героя мема про повара найдена мертвой в Петербурге
Полицейские обнаружили тело 17-летней девушки в квартире на Загородном проспекте в Петербурге, в которой она проживала вместе с 24-летним мужчиной.
Политика
20 лет назад Путин стал преемником Ельцина
Гаджеты
Глава Apple объяснил появление зеленого iPhone 11 Pro
Театры
Художественным руководителем «Современника» станет Виктор Рыжаков
С 4 января 2020 года художественным руководителем Московского театра «Современник» станет Виктор Рыжаков.
Происшествия
В Норильске пассажиров автобуса замело снегом в салоне
В Норильске в метель пассажирский автобус попал в затор из-за ДТП на трассе, в результате чего пассажиров замело снегом прямо в салоне, передает "Северный город Норильск".