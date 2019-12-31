Политика

Вести.RuВести.RuПутин поздравил россиян с Новым 2020 годом

Путин отметил, что Новый год открывает в людях самые лучшие чувства, а все ждут с волнением боя Курантов. Путин пожелал пожелать друг другу и Родине в Новом 2020 году мира, благополучия и процветания.
Читать в источнике
Комментировать1449

Подробнее о событии

В Сети появилось видео новогоднего обращения Путина

РБК10:10

Владимир Путин обратился с новогодним посланием к россиянам

Газета.Ru09:46

Путин поздравил россиян с Новым годом

URA.Ru07:20

Президент Путин в новогоднем обращении к россиянам выразил уверенность в успешном развитии страны

Эхо Москвы07:29

Опубликовано видео с новогодним поздравлением Путина. На Камчатке уже 2020-й

Znak.com07:26

Путин поздравил россиян с Новым 2020 годом

Вести.Ru08:16

Владимир Путин пожелал россиянам взаимопонимания в семьях в Новом году

Телеканал 360°07:19
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 18:15, Ашберн
Происшествия

Установлены личности напавших на пост ДПС в Ингушетии

Личности людей, напавших на пост ДПС в столице Ингушетии Магасе, установлены. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Lenta.ru 13:21
Общество

В России изменились правила регистрации новых автомобилей

Lenta.ru 17:02
Шоу-бизнес

Ирина Дубцова заявила, что женщины сами виноваты в домогательствах

РИА Новости 07:22
Политика

Иракцы начали штурм посольства США в Багдаде

Известия 08:30
Экономика

2020-й: В обнищавшей России богатеть будут только олигархи

В число счастливчиков вошли, в частности, Владимир Потанин («Норникель»), Леонид Михельсон («Новатэк»), Вагит Алекперов («Лукойлом»), а также Алексей Мордашов («Северсталь»), Роман Абрамович (Evraz), Виктор Вексельберг («Ренова») и ряд других олигархов, так или иначе связанных с энергетикой и металлургией.
Свободная Пресса 00:29
Фигурное катание

Медведева предстала в образе Дороти в шоу Авербуха

Российская фигуристка Евгения Медведева исполнила роль девочки Дороти в премьере ледового спектакля Ильи Авербуха "Волшебник страны Оз".
РИА Новости вчера в 09:15
Политика

Шефчович приветствовал заключение контракта по транзиту газа

Вице-президент Еврокомисии Марош Шефчович поприветствовал заключение контракта по транзиту российского газа в ЕС через Украину.
RT на русском вчера в 19:09
Происшествия

Власти Казахстана рассматривают три версии крушения самолета в Алматы

Глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев сообщил, что следствие рассматривает три причины крушения самолета Fokker 100, разбившегося в Алматы 27 декабря.
Коммерсантъ 29 декабря в 23:51
Общество

Бывший глава Nissan бежал из Японии в коробке и с наемниками

Бывший глава Nissan Карлос Гон был вывезен из Японии, где он содержался под домашним арестом в ожидании суда по обвинению в финансовых нарушениях, в коробке для перевозки музыкальных инструментов.
Lenta.ru 11:57
Происшествия

В центре Москвы задержали более 30 человек

На Тверской улице в центре Москвы задержали более 30 человек, сообщил проект «ОВД-Инфо».
Коммерсантъ 10:24
Кино

Рассказан сюжет нового фильма о Гарри Поттере

Создатели оригинальной саги рассказали сюжет нового фильма. Франшиза о Гарри Поттере принесла мировую славу Джоан Роулинг.
Актуальные Новости 10:44
Политика

СЖР призвал журналистов по всему миру поддержать Sputnik Эстония

Из-за угрозы уголовного преследования со стороны властей Эстонии по статье, предусматривающей до 5 лет лишения свободы, сотрудники Sputnik Эстония были вынуждены принять решение с 1 января 2020 года прекратить трудовые отношения с редакцией.
РИА Новости 08:25
Космос

Придуман звездный двигатель для перемещения Солнечной системы

Исследователи из Университета штата Иллинойс в США представили звездный двигатель, способный переместить Солнечную систему.
Sibnet Новости вчера в 10:14
Политика

Путин и Зеленский поздравили друг друга с Новым годом

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский поздравили друг друга с Новым годом и высказались за развитие российско-украинских отношений в наступающем году.
Вести.Ru 05:40
Политика

Ким Чен Ын пообещал вскоре представить новое стратегическое оружие

Глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что страна будет продолжать разработку стратегического оружия, пока враждебная политика США в отношении Северной Кореи не будет устранена, и в скором времени представит новое стратегическое оружие, передает агентство Рёнхап со ссылкой на доклад лидера КНДР на пленуме ТКП.
РИА Новости 17:14
Общество

Лукашенко рассказал, что предстоит определить белорусам на выборах

Глава Белоруссии Александр Лукашенко в новогоднем обращении к жителям республики отметил, что в ходе президентских выборов в 2020 году белорусам предстоит определить свою судьбу и будущее суверенной страны.
РИА Новости 17:42
Шоу-бизнес

У 42-летней Ольги Орловой появился новый ухажер

Недавно внимательные поклонники творчества 42-летней певицы заметили ее в объятиях представительного мужчины.
Телепрограмма вчера в 06:55
Экономика

В России предложили создать авиакомпанию для Дальнего Востока

Российское правительство вместе с крупными банками задумались о создании лоукостера на Дальнем Востоке.
Российская газета вчера в 00:16
Общество

С нового года появятся электронные трудовые книжки

С 2020 года в России появятся электронные трудовые книжки, которые обеспечат постоянный и удобный доступ граждан к информации о своей трудовой деятельности.
Красное знамя (г. Касли) вчера в 23:41
Политика

Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года

Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Российская газета вчера в 12:32
Спорт

Устюгов победил в гонке на 15 км на «Тур де Ски»

Российский лыжник Сергей Устюгов стал первым в гонке на 15 км свободным стилем, которая проходила в рамках многодневки «Тур де Ски».
RT на русском 08:12
Политика

Трамп: Первая часть торговой сделки с Китаем будет подписана 15 января

Президент США Дональд Трамп заявил, что первая часть торговой сделки с Китаем будет подписана 15 января в Белом доме.
ПРАЙМ 09:32
Энергетика

Россия и Белоруссия договорились о цене на газ на два месяца

Как говорится в сообщении «Газпрома», при этом цена поставок определена только на январь и февраль 2020 года.
Известия 14:48
Хоккей

Россия разгромила Германию на молодежном чемпионате мира по хоккею

Коммерсантъ 11:31
Гаджеты

Озвучены характеристики PlayStation 5 и Xbox Series X

iReactor вчера в 23:34
Происшествия

Девушка героя мема про повара найдена мертвой в Петербурге

Полицейские обнаружили тело 17-летней девушки в квартире на Загородном проспекте в Петербурге, в которой она проживала вместе с 24-летним мужчиной.
Взгляд.ру 11:14
Политика

20 лет назад Путин стал преемником Ельцина

ГЛАС.RU 05:39
Гаджеты

Глава Apple объяснил появление зеленого iPhone 11 Pro

Телеканал 360° 12:35
Театры

Художественным руководителем «Современника» станет Виктор Рыжаков

С 4 января 2020 года художественным руководителем Московского театра «Современник» станет Виктор Рыжаков.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы вчера в 04:06
Происшествия

В Норильске пассажиров автобуса замело снегом в салоне

В Норильске в метель пассажирский автобус попал в затор из-за ДТП на трассе, в результате чего пассажиров замело снегом прямо в салоне, передает "Северный город Норильск".
Газета.Ru 05:25
Как работают Яндекс.Новости?
Новый ГодБольше новостей по теме
Главное