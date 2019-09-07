Общество

Говорит МоскваГоворит МоскваВладимир Путин поздравил москвичей с Днём города

Глава государства назвал столицу радушной и гостеприимной.
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Путин и Собянин поздравили москвичей

Вести.Ru05:40

Медведев поздравил москвичей с Днем города

РИА Новости08:27

Владимир Путин: Преображение столицы — это очевидный факт

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы08:51

Путин поздравил москвичей с Днем города

РБК05:52

Депутат Московской областной Думы Алла Полякова поздравила королёвцев с наступающим Днём города

Спутник (Королев)05 сентября в 05:00

Привет из Баку! С Днем города москвичей поздравляют бакинцы

Москва-Баку.ru04 сентября в 09:05

Путин поздравил москвичей с Днем города

Москва 2405:36
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Происшествия

МВД задержало подозреваемого в нападении на Памфилову

Подмосковные полицейские задержали человека, подозреваемого в нападении на главу Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову в ночь на 6 сентября, сообщила РБК официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РБК 09:02
Происшествия

Участницы Pussy Riot сообщили о задержании в Москве

РБК 12:31
Авто

Сногсшибательный английский спорткар появился в Воронеже

На воронежских дорогах появился Aston Martin DB11. Спортивный автомобиль сфотографировали на одной из улиц города.
Блокнот Воронеж вчера в 23:06
Наука

Нейросеть теперь видит зеркала в кадре

Goroday.ru вчера в 19:08
Политика

В бундестаге назвали неразумным саботирование «Северного потока — 2»

Председатель бундестага Вольфганг Шойбле назвал неразумными действия критиков «Северного потока — 2», отметив, что они могут навредить Европе.
RT на русском 12:13
Политика

Путин отметил стабилизацию ситуации в Молдавии на встрече с Додоном

РЕН ТВ 11:01
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии рассказал, что сожалеет о браке с «Мисс Москва»

Бывший король Малайзии Мухаммад V признался, что сожалеет о браке с «Мисс Москва — 2015» Оксаной Воеводиной, сообщает газета New Straits Times.
Суть событий вчера в 14:57
Политика

Нидерланды просят Россию выдать освобожденного Украиной Цемаха

Генеральный прокурор Нидерландов просит Россию выдать подозреваемого в деле по сбитому малазийскому самолету рейса МН17 Владимира Цемаха.
Вести.Ru 11:59
Армия и оружие

Освобожденных украинских моряков наградили

На Украине наградили 24 моряков, прибывших в Киев в рамках российского-украинского обмена заключенными.
Lenta.ru 10:54
Происшествия

Гулявший по белорусской деревне слон напугал местных жителей

Суть событий 12:54
Шоу-бизнес

Муж-итальянец пригрозил Сати Казановой разводом

Накануне во время праздничного обеда по случаю годовщины муж подшутил над Сати, пригрозив ей разводом.
7Дней.ру 11:00
Автоспорт

Леклер выиграл квалификацию Гран-при «Формулы-1» в Италии

Монегаск Шарль Леклер из команды "Феррари" показал лучшее время в квалификации Гран-при Италии - 14-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".
ТАСС 10:33
Политика

В МИД отметили готовность администрации Зеленского к компромиссам

«В отличие от своих предшественников, новая администрация Зеленского продемонстрировала здравый подход и готовность к компромиссам», — отметили в ведомстве.
RT на русском 08:26
Происшествия

В штабе Навального в Санкт-Петербурге нашли бюллетени для голосования

Российская газета 12:48
Политика

Зеленский не исключил второго этапа освобождения задержанных лиц

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности запуска второго этапа обмена задержанными лицами с Российской Федерацией.
iReactor 07:16
Культура

Альбина Джанабаева ушла от Меладзе

Певица сделала неожиданное признание. Популярность к Альбине Джанабаевой пришла после того, как она начала сотрудничать с братьями Меладзе.
Городской портал Новый Нижний 02:50
Политика

Украина отказалась передать России одного заключенного в рамках обмена

Киев исключил россиянина Руслана Гаджиева из списка на одновременное освобождение задержанных и осужденных лиц между Украиной и Россией.
Известия вчера в 12:56
Единоборства

UFC опубликовал финальное промо к бою Нурмагомедова с Порье

В сети появилось финальное промо к титульному поединку между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье.
RT на русском 09:47
Армия и оружие

В США подсчитали общее количество боевой авиации в мире

Военное обозрение 09:03
Религия

Русские приходы Западной Европы хотят воссоединиться с РПЦ

Голосование за возможность воссоединения русских приходов в Западной Европе с Русской православной церковью состоялась, большинство из 179 представителей приходов высказалось за предложение.
Вести.Ru 12:45
Авто

Немцы привезут в РФ ультрабюджетный кроссовер

Бюджетные кроссоверы немецкой марки Borgward приедут в Россию.
Автоновости дня вчера в 07:51
Общество

Трамп предложил разместить пострадавших от урагана на круизных судах

RT на русском 01:02
Политика

Вместе с освобожденными из России в Киев прилетела кошка

В киевский аэропорт «Борисполь», вместе с отпущенными в России по договорённости с Украиной удерживаемыми лицами, прилетела кошка Маша.
Московский Комсомолец 08:12
Авто

Volvo запатентовала проекционный дисплей на крыше автомобиля

Только изображение будет проецироваться не на лобовое стекло, как обычно, а на оптически пропускающую поверхность, вероятно, на люк в крыше, который будет соответствующим образом модифицирован.
За рулем Кубань 06:53
Общество

Диетологи рассказали, какие продукты полезно есть перед сном

Зарубежные диетологи рассказали, что необходимо устраивать перекус перед сном для избежания лишнего веса.
Газета.Ru 04:34
Общество

Познер назвал главную проблему России

Телеведущий Владимир Познер заявил, что главной проблемой России является то, что страной управляют люди советского периода.
Lenta.ru 09:36
Общество

Мэр Днепра заявил о выигранном у Зеленского пари

РБК 11:28
Футбол

Киевское «Динамо» получило от УЕФА по ошибке 380 миллионов евро

"Динамо" из Киева в период с 1999 по 2016 год получило от УЕФА примерно 380 миллионов евро на офшорную компанию Newport Management Limited.
Soccer.ru вчера в 14:10
Футбол

Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин дали эксклюзивное интервью «Говорит Москва» после решения об УДО

Говорит Москва вчера в 15:46
Общество

Норкин выгнал из эфира НТВ устроившего скандал гостя

Журналист Андрей Норкин выгнал со съемок программы "Место встречи" члена Общественной палаты и руководителя движения "Трезвая Россия" Султана Хамзаева.
РИА Новости вчера в 09:26
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