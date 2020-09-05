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Владимир Путин поздравил москвичей с Днём города

Владимир Путин поздравил москвичей с Днём города со сцены концертного зала «Зарядье». Президент подчеркнул, что история России неразрывно связана с историей столицы.В источнике
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Агентство Москва

Владимир Путин и Сергей Собянин поздравили москвичей с Днем города

Агентство Москва06:44
ТАСС

Путин надеется, что москвичи относятся с пониманием ко Дню города без массовых мероприятий

ТАСС06:22
Вечерняя Москва

Владимир Путин поздравил жителей Москвы с Днем города

Вечерняя Москва06:04
РИАМО

Путин поздравил жителей Москвы с Днем города

РИАМО06:21
Москва 24

Путин и Собянин поздравили москвичей с Днем города

Москва 2406:57
Lenta.ru

Путин обратился к москвичам в День города

Lenta.ru05:52
РИА Новости

Путин поздравил москвичей с Днем города

РИА Новости06:25

Задержан мужчина, напавший в Заинске на бывшую жену с ножом

Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Заинска, напавшего в пятницу с ножом в магазине на бывшую жену и нанесшего ей несколько ранений, сообщил журналистам старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.
РИА Новости06:57
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Бизнес Германии оценил потери от возможного отказа от Nord Stream 2

Председатель Восточного комитета германской экономики (OAOEV) Оливер Хермес считает, что прекращение реализации проекта "Северный поток - 2" в качестве реакции на инцидент с Алексеем Навальным будет стоить европейским компаниям миллиарды евро.
Инфорос03:08
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Доверенное лицо Тихановской Ковалькова покинула Белоруссию

Двадцать пятого августа Ковальковой, которая была доверенным лицом кандидата в президенты Светланы Тихановской, дали десять суток административного ареста за участие в акции на проходной Минского тракторостроительного завода.
РИА Новости10:56
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В Мурманске рейсовый автобус сбил двух девочек на пешеходном переходе

«05.09.2020 года около 13 часов 00 минут на перекрестке улицы Папанина — улицы Челюскинцев водитель автобуса (маршрута 107) допустил наезд на двух девочек, 2004 и 2005 года рождения, на регулируемом пешеходном переходе», — уточнили в прокуратуре.
Известия09:35
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Сборная Чехии не сыграет с шотландцами в Лиге наций из-за коронавируса

Сборная Чехии по футболу не примет участия в матче группового этапа Лиги наций против команды Шотландии из-за выявленных случаев заражения коронавирусом, сообщается на сайте чешской команды.
РИА Новости01:37

Глава ДНР приказал уничтожить объекты ВСУ у линии разграничения

Украинские власти должны были предоставить руководству самопровозглашенной Донецкой народной республики документы, подтверждающие ликвидацию новых траншей и других инженерных объектов ВСУ около линии разграничения в Донбассе, но не сделали этого – заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Газета.Ru05:23
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В Калининграде предположительно найдены следы Янтарной комнаты

Историк считает, что бункер, построенный в 1945 для защиты от налетов авиации, был соединен подземным ходом с Королевским замком, именно по этому ходу немецкие солдаты могли тайно вынести ящики с панелями Янтарной комнаты (в последний раз панели видели в замке, после чего следы сокровища затерялись).
Российская газета09:30
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Восемь российских самолётов перехватили три бомбардировщика США

«В целях недопущения нарушения самолётами ВВС США российского воздушного пространства из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа в воздух над акваториями Чёрного и Азовского морей были подняты четыре истребителя Су-27 и четыре истребителя Су-30», — заявили в НЦУО.
RT на русскомвчера в 15:25
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Гендиректор «СТС» рассказал о судьбе «Ворониных» после смерти Клюева

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Пятый канал, согласно высказыванию генерального директора телеканала «СТС Медиа» Вячеслава Муругова, продюсеры проекта «Воронины» собирались продлить сериал на два сезона.
ToDay News Ufa10:26
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