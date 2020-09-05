Владимир Путин поздравил москвичей с Днём города
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Владимир Путин поздравил москвичей с Днём города со сцены концертного зала «Зарядье». Президент подчеркнул, что история России неразрывно связана с историей столицы.В источнике
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