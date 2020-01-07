с чего всё началось

Российский президент Владимир Путин поздравил православных христиан и всех россиян, празднующих Рождество Христово, и пожелал им здоровья и благополучия. Поздравление главы государства опубликовала пресс-служба Кремля.

Футбол Марез признан лучшим игроком Магриба в 2019 году Полузащитник сборной Алжира и "Манчестер Сити" Рияд Марез удостоился награды от издания France Football.Марез стал победителем в номинации лучший игрок Магриба (общее название стран северо-западной Африки - прим.) в 2019 году.

Технологии Samsung представила проект «искусственного человека» Neon Южнокорейская компания Samsung представила проект видеопомощника Neon на выставке потребительской электроники CES 2020 в Лас-Вегасе.

Происшествия В Забайкалье сбежавший солдат-срочник сдался полиции Челябинского солдата, который 3 января самовольно покинул воинскую часть в селе Большая Тура Забайкальского края, задержали полицейские.

Происшествия В Нигерии похитили двух моряков из России Ранее в СМИ появилась информация, что пираты в Нигерии напали на нефтяной земснаряд AMBIKA и похитили трех членов экипажа, среди которых могли быть два россиянина и индус.

Общество Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.

Общество Ученые разгадали тайну самой дорогой картины в истории Ученые из Калифорнийского университета в Ирвайне создали 3D-модель картины Леонардо да Винчи "Спаситель мира" и раскрыли тайну прозрачного шара в руке Христа, символизирующего мироздание, сообщает MIT Technology Review.

Происшествия Постпреда Свердловской области задержали по подозрению в браконьерстве По предварительным данным, одним из задержанных оказался Александр Овчаров — постоянный представитель Свердловской области в Москве, вторым — его коллега по представительству Леонид Петухов, сообщает РЕН ТВ.

Происшествия В Одессе мужчина взорвал гранату в общежитии Мужчина взорвал гранату в общежитии в Одессе, трое человек были госпитализированы с осколочными ранениями, сообщила во вторник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

Общество Патриарх Кирилл дал рождественское телеинтервью Непреходящее счастье В праздник Светлого Рождества Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл по традиции отвечает на вопросы СМИ.

Политика Помпео переговорил с главой МИД Белоруссии Госсекретарь США Майк Помпео провёл телефонный разговор с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем.