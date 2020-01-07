Религия

RT на русскомRT на русскомПутин поздравил православных с Рождеством

Российский президент Владимир Путин поздравил православных христиан и всех россиян, празднующих Рождество Христово, и пожелал им здоровья и благополучия. Поздравление главы государства опубликовала пресс-служба Кремля.
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с чего всё началось
В тексте поздравления
, опубликованном пресс-службой Кремля, подчеркивается, что в эти светлые дни "миллионы людей во всем мире испытывают радость и душевный подъем".
РИА Новости01:19

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Путин поздравил россиян с Рождеством

РИА Новости02:26

Путин поздравил россиян с Рождеством

Газета.Ru01:48

Путин поздравил россиян с Рождеством

ТАСС01:15

Путин поздравил православных с Рождеством

Российская газета01:24

Путин поздравил православных с Рождеством

RT на русском01:20

Путин поздравил православных россиян с Рождеством

РБК01:34

Президент и премьер-министр России поздравили православных верующих с Рождеством

Эхо Москвы02:03
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