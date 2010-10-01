Сегодня, 9 мая, вся страна отмечает День Победы. Россиян с праздником поздравил президент Владимир Путин. Как сообщают центральные телеканалы, глава государства подчеркнул, что 9 мая - самый главный и самый дорогой праздник для россиян.

Общество Путин: сотрудникам социальных учреждений дадут специальную доплату Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 11 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по коронавирусу. 43

Экономика Путин пообещал вернуть россиянам часть налогов Президент России Владимир Путин в рамках мер по поддержке национальной экономики пообещал вернуть гражданам, зарегистрировавшимся в качестве самозанятых, уплаченные ими в 2019 году налоги. 66

Здоровье Названы пять способов профилактики коронавируса Директор "Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии" Минздрава Наталья Мокрышева назвала пять способов профилактики новой коронавирусной инфекции.

Политика Путин заявил об окончании периода нерабочих дней с 12 мая "Сегодня, 11 мая истекает ранее объявленный период нерабочих дней, в общей сложности, начиная с 30 марта, он продлился более шести недель", - заявил глава государства на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ. 119

Политика Путин заявил о беспрецедентных мерах поддержки экономики и граждан Меры по поддержке экономики и граждан носят беспрецедентный характер, в новейшей истории государство еще не выделяло столько, даже в 2008 году, заявил президент Владимир Путин.

Общество Собянин заявил о снижении числа госпитализаций из-за коронавируса Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом России Владимиром Путиным заявил о снижении числа госпитализаций из-за коронавируса. 67

Общество Путин объявил об окончании «единого периода нерабочих дней» Президент Владимир Путин объявил об окончании «нерабочих дней» с сохранением заработной платы. Его выступление транслирует «Россия 24».

Здоровье В Дагестане могут испытать лекарства от коронавируса Пресс-служба ведомства сообщает, что «Минздрав России взял на контроль ситуацию с лекарственным обеспечением пациентов с коронавирусной инфекцией в связи со вспышкой COVID-19 в Дагестане». 43

Интернет Пользователи Windows 7 всё ещё могут бесплатно перейти на Windows 10 Сетевые источники сообщают, что в настоящее время пользователи Windows 7 всё ещё могут обновить бесплатно программную платформу до Windows 10, несмотря на то, что официально это предложение стало неактуальным несколько лет назад. 13

Общество Путин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости Президент России Владимир Путин на совещании по распространению коронавируса объявил ряд новых мер поддержки граждан и бизнеса. 9

Происшествия Полицейский в Севастополе врезался в машину с детьми Ночью в Севастополе произошло ДТП, в результате которого пострадали подростки – девочки 2011 и 2012 годов рождения.

Наука Назван новый способ передачи коронавируса "Инфицирование клеток глазной поверхности может привести к тому, что глаз становится носителем вируса, а слезная жидкость, содержащая частицы вируса, становится важным механизмом его передачи другим людям", — заключают ученые. 79

Политика Собянин попросил Путина помочь регионам с выпадающими доходами Мэр Москвы Сергей Собянин попросил президента РФ Владимира Путина поручить кабмину оказать помощь ряду регионов с выпадающими доходами из-за коронавируса, президент согласился с этой идеей.

Общество Правительство назвало условия открытия курортов России в 2020 году В случае снижения темпа роста распространения коронавируса могут быть открыты для внутреннего туризма курорты Северного Кавказа, Краснодарского края и Крыма. 662

Общество Путин призвал регионы учитывать ситуацию при снятии ограничений Президент России Владимир Путин призвал глав регионов учитывать ситуацию с коронавирусом в субъектах при снятии введённых ранее ограничений. 3

Культура Умер актер и комик Джерри Стиллер На 93-м году жизни умер американский актер и комик Джерри Стиллер. Об этом в твиттере сообщил его сын, актер Бен Стиллер. 7

Экономика Промсвязьбанк продал почти все запасы золота Промсвязьбанк продал 92% запасов золота — около двух тонн, рассчитал аналитик банка БКФ Максим Осадчий. 414

Футбол В Англии разрешили возобновить спортивные соревнования с 1 июня Правительство Англии разрешило возобновить футбольную Премьер-лигу и другие спортивные соревнования в стране с 1 июня.

Политика В России сохранятся ограничительные меры для граждан старше 65 лет Президент России Владимир Путин заявил, что в России вскоре начнется смягчение режима ограничений, однако они сохранятся для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. 55