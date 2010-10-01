Политика
БрянскTodayВладимир Путин поздравил россиян с Днем Победы
Сегодня, 9 мая, вся страна отмечает День Победы. Россиян с праздником поздравил президент Владимир Путин. Как сообщают центральные телеканалы, глава государства подчеркнул, что 9 мая - самый главный и самый дорогой праздник для россиян.
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Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 11:11, Ашберн
Общество
Путин: сотрудникам социальных учреждений дадут специальную доплату
Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 11 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по коронавирусу.
REGNUM 09:53
Политика
Путин объявил о завершении режима нерабочих дней
Президент России Владимир Путин объявил о завершении режима нерабочих дней.
Ведомости 09:40
Экономика
Путин пообещал вернуть россиянам часть налогов
Президент России Владимир Путин в рамках мер по поддержке национальной экономики пообещал вернуть гражданам, зарегистрировавшимся в качестве самозанятых, уплаченные ими в 2019 году налоги.
Lenta.ru 10:08
Политика
Владимир Путин объявил об окончании нерабочих дней в России
Президент России Владимир Путин объявил о завершении государственных нерабочих дней, введенных в стране с 30 марта.
ИА СИА-Пресс 09:33
Здоровье
Названы пять способов профилактики коронавируса
Директор "Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии" Минздрава Наталья Мокрышева назвала пять способов профилактики новой коронавирусной инфекции.
РИА Новости 10:12
Политика
Путин заявил об окончании периода нерабочих дней с 12 мая
"Сегодня, 11 мая истекает ранее объявленный период нерабочих дней, в общей сложности, начиная с 30 марта, он продлился более шести недель", - заявил глава государства на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.
ТАСС 09:41
Политика
Путин заявил о беспрецедентных мерах поддержки экономики и граждан
Меры по поддержке экономики и граждан носят беспрецедентный характер, в новейшей истории государство еще не выделяло столько, даже в 2008 году, заявил президент Владимир Путин.
Взгляд.ру 10:29
Общество
Собянин заявил о снижении числа госпитализаций из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом России Владимиром Путиным заявил о снижении числа госпитализаций из-за коронавируса.
Lenta.ru 10:42
Общество
Путин объявил об окончании «единого периода нерабочих дней»
Президент Владимир Путин объявил об окончании «нерабочих дней» с сохранением заработной платы. Его выступление транслирует «Россия 24».
Медиазона 09:18
Здоровье
В Дагестане могут испытать лекарства от коронавируса
Пресс-служба ведомства сообщает, что «Минздрав России взял на контроль ситуацию с лекарственным обеспечением пациентов с коронавирусной инфекцией в связи со вспышкой COVID-19 в Дагестане».
Лезги газет вчера в 15:10
Интернет
Пользователи Windows 7 всё ещё могут бесплатно перейти на Windows 10
Сетевые источники сообщают, что в настоящее время пользователи Windows 7 всё ещё могут обновить бесплатно программную платформу до Windows 10, несмотря на то, что официально это предложение стало неактуальным несколько лет назад.
3DNews 04:59
Общество
Путин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости
Президент России Владимир Путин на совещании по распространению коронавируса объявил ряд новых мер поддержки граждан и бизнеса.
Коммерсантъ 09:48
Происшествия
Полицейский в Севастополе врезался в машину с детьми
Ночью в Севастополе произошло ДТП, в результате которого пострадали подростки – девочки 2011 и 2012 годов рождения.
ForPost 10:00
Наука
Назван новый способ передачи коронавируса
"Инфицирование клеток глазной поверхности может привести к тому, что глаз становится носителем вируса, а слезная жидкость, содержащая частицы вируса, становится важным механизмом его передачи другим людям", — заключают ученые.
РИА Новости 04:42
Политика
Собянин попросил Путина помочь регионам с выпадающими доходами
Мэр Москвы Сергей Собянин попросил президента РФ Владимира Путина поручить кабмину оказать помощь ряду регионов с выпадающими доходами из-за коронавируса, президент согласился с этой идеей.
РИА Новости 10:50
Общество
Путин подписал указ о мерах по поддержке семей с детьми
Российский президент Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах по поддержке семей с детьми.
РЕН ТВ 10:57
Общество
Власти предложили вернуть самозанятым уплаченные в 2019 году налоги
Гражданам России, которые перешли в режим самозанятости, необходимо вернуть уплаченные в 2019 году налоги.
РБК 10:06
Общество
В Новосибирской области продлили режим самоизоляции
Действующий с конца марта в Новосибирской области режим самоизоляции продлен.
Atas.info 05:02
Общество
В Красноярском крае режим самоизоляции продлили до 31 мая
Режим всеобщей самоизоляции в Красноярском крае, введенный из-за распространения коронавирусной инфекции, продлен до 31 мая, сообщается на официальном портале региона.
РИА Новости 05:33
Общество
В Челябинской области продлён режим «самоизоляции»
Челябинск, 11 мая 2020, 17:48 — REGNUM В Челябинской области режим «самоизоляции» продлевается до 31 мая.
REGNUM 10:48
Общество
Правительство назвало условия открытия курортов России в 2020 году
В случае снижения темпа роста распространения коронавируса могут быть открыты для внутреннего туризма курорты Северного Кавказа, Краснодарского края и Крыма.
Газета.Ru 07:42
Шоу-бизнес
Виктория Боня из-за диагноза призвала жечь книги доктора Курпатова
Из-за неутешительного заключения знаменитого врача-психотерапевта Андрея Курпатова Виктория Боня призвала подписчиков уничтожать его книги.
Территория новостей 03:11
Общество
Путин призвал регионы учитывать ситуацию при снятии ограничений
Президент России Владимир Путин призвал глав регионов учитывать ситуацию с коронавирусом в субъектах при снятии введённых ранее ограничений.
RT на русском 09:28
Культура
Умер актер и комик Джерри Стиллер
На 93-м году жизни умер американский актер и комик Джерри Стиллер. Об этом в твиттере сообщил его сын, актер Бен Стиллер.
Афиша Daily 08:35
Экономика
Промсвязьбанк продал почти все запасы золота
Промсвязьбанк продал 92% запасов золота — около двух тонн, рассчитал аналитик банка БКФ Максим Осадчий.
Коммерсантъ вчера в 08:20
Футбол
В Англии разрешили возобновить спортивные соревнования с 1 июня
Правительство Англии разрешило возобновить футбольную Премьер-лигу и другие спортивные соревнования в стране с 1 июня.
RT на русском 10:03
Происшествия
В Новосибирской области выявили еще 71 случай заражения коронавирусом
В Новосибирской области зафиксировали еще 71 случай заражения коронавирусом, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
РБК 01:46
Политика
В России сохранятся ограничительные меры для граждан старше 65 лет
Президент России Владимир Путин заявил, что в России вскоре начнется смягчение режима ограничений, однако они сохранятся для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.
Газета.Ru 09:25
Общество
Сергей Цивилёв ослабил режим повышенной готовности в Кузбассе
Как следует из обращения губернатора, режим повышенной готовности в регионе продлевается до 17 мая включительно, однако с сегодняшнего дня начинает действовать ряд послаблений.
Московский комсомолец Кузбасс 08:05