Политика

БрянскTodayБрянскTodayВладимир Путин поздравил россиян с Днем Победы

Сегодня, 9 мая, вся страна отмечает День Победы. Россиян с праздником поздравил президент Владимир Путин. Как сообщают центральные телеканалы, глава государства подчеркнул, что 9 мая - самый главный и самый дорогой праздник для россиян.
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Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы

БрянскToday09 мая в 03:34

Владимир Путин обратился к россиянам

Горобзор.ру09 мая в 03:12

Владимир Путин поздравил россиян с праздником Великой Победы

РИА Стрела09 мая в 03:14

Владимир Путин поздравил россиян с Днем 75-летия Победы

ЛОТ09 мая в 03:17
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Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 11:11, Ашберн
Общество

Путин: сотрудникам социальных учреждений дадут специальную доплату

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 11 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по коронавирусу.
REGNUM 09:53
43
Политика

Путин объявил о завершении режима нерабочих дней

Президент России Владимир Путин объявил о завершении режима нерабочих дней.
Ведомости 09:40
2,8K
Экономика

Путин пообещал вернуть россиянам часть налогов

Президент России Владимир Путин в рамках мер по поддержке национальной экономики пообещал вернуть гражданам, зарегистрировавшимся в качестве самозанятых, уплаченные ими в 2019 году налоги.
Lenta.ru 10:08
66
Политика

Владимир Путин объявил об окончании нерабочих дней в России

Президент России Владимир Путин объявил о завершении государственных нерабочих дней, введенных в стране с 30 марта.
ИА СИА-Пресс 09:33
8
Здоровье

Названы пять способов профилактики коронавируса

Директор "Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии" Минздрава Наталья Мокрышева назвала пять способов профилактики новой коронавирусной инфекции.
РИА Новости 10:12
Политика

Путин заявил об окончании периода нерабочих дней с 12 мая

"Сегодня, 11 мая истекает ранее объявленный период нерабочих дней, в общей сложности, начиная с 30 марта, он продлился более шести недель", - заявил глава государства на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.
ТАСС 09:41
119
Политика

Путин заявил о беспрецедентных мерах поддержки экономики и граждан

Меры по поддержке экономики и граждан носят беспрецедентный характер, в новейшей истории государство еще не выделяло столько, даже в 2008 году, заявил президент Владимир Путин.
Взгляд.ру 10:29
Общество

Собянин заявил о снижении числа госпитализаций из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом России Владимиром Путиным заявил о снижении числа госпитализаций из-за коронавируса.
Lenta.ru 10:42
67
Общество

Путин объявил об окончании «единого периода нерабочих дней»

Президент Владимир Путин объявил об окончании «нерабочих дней» с сохранением заработной платы. Его выступление транслирует «Россия 24».
Медиазона 09:18
Происшествия

В Петербурге оштрафовали виновника скопления людей на рынке

РИА Новости 09:01
151
Здоровье

В Дагестане могут испытать лекарства от коронавируса

Пресс-служба ведомства сообщает, что «Минздрав России взял на контроль ситуацию с лекарственным обеспечением пациентов с коронавирусной инфекцией в связи со вспышкой COVID-19 в Дагестане».
Лезги газет вчера в 15:10
43
Интернет

Пользователи Windows 7 всё ещё могут бесплатно перейти на Windows 10

Сетевые источники сообщают, что в настоящее время пользователи Windows 7 всё ещё могут обновить бесплатно программную платформу до Windows 10, несмотря на то, что официально это предложение стало неактуальным несколько лет назад.
3DNews 04:59
13
Общество

Путин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости

Президент России Владимир Путин на совещании по распространению коронавируса объявил ряд новых мер поддержки граждан и бизнеса.
Коммерсантъ 09:48
9
Происшествия

Полицейский в Севастополе врезался в машину с детьми

Ночью в Севастополе произошло ДТП, в результате которого пострадали подростки – девочки 2011 и 2012 годов рождения.
ForPost 10:00
Наука

Назван новый способ передачи коронавируса

"Инфицирование клеток глазной поверхности может привести к тому, что глаз становится носителем вируса, а слезная жидкость, содержащая частицы вируса, становится важным механизмом его передачи другим людям", — заключают ученые.
РИА Новости 04:42
79
Политика

Собянин попросил Путина помочь регионам с выпадающими доходами

Мэр Москвы Сергей Собянин попросил президента РФ Владимира Путина поручить кабмину оказать помощь ряду регионов с выпадающими доходами из-за коронавируса, президент согласился с этой идеей.
РИА Новости 10:50
Общество

Путин подписал указ о мерах по поддержке семей с детьми

Российский президент Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах по поддержке семей с детьми.
РЕН ТВ 10:57
1
Общество

Власти предложили вернуть самозанятым уплаченные в 2019 году налоги

Гражданам России, которые перешли в режим самозанятости, необходимо вернуть уплаченные в 2019 году налоги.
РБК 10:06
30
Общество

В Новосибирской области продлили режим самоизоляции

Действующий с конца марта в Новосибирской области режим самоизоляции продлен.
Atas.info 05:02
81
Общество

В Красноярском крае режим самоизоляции продлили до 31 мая

Режим всеобщей самоизоляции в Красноярском крае, введенный из-за распространения коронавирусной инфекции, продлен до 31 мая, сообщается на официальном портале региона.
РИА Новости 05:33
12
Общество

В Челябинской области продлён режим «самоизоляции»

Челябинск, 11 мая 2020, 17:48 — REGNUM В Челябинской области режим «самоизоляции» продлевается до 31 мая.
REGNUM 10:48
11
Общество

Правительство назвало условия открытия курортов России в 2020 году

В случае снижения темпа роста распространения коронавируса могут быть открыты для внутреннего туризма курорты Северного Кавказа, Краснодарского края и Крыма.
Газета.Ru 07:42
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Шоу-бизнес

Виктория Боня из-за диагноза призвала жечь книги доктора Курпатова

Из-за неутешительного заключения знаменитого врача-психотерапевта Андрея Курпатова Виктория Боня призвала подписчиков уничтожать его книги.
Территория новостей 03:11
18
Общество

Путин призвал регионы учитывать ситуацию при снятии ограничений

Президент России Владимир Путин призвал глав регионов учитывать ситуацию с коронавирусом в субъектах при снятии введённых ранее ограничений.
RT на русском 09:28
3
Культура

Умер актер и комик Джерри Стиллер

На 93-м году жизни умер американский актер и комик Джерри Стиллер. Об этом в твиттере сообщил его сын, актер Бен Стиллер.
Афиша Daily 08:35
7
Экономика

Промсвязьбанк продал почти все запасы золота

Промсвязьбанк продал 92% запасов золота — около двух тонн, рассчитал аналитик банка БКФ Максим Осадчий.
Коммерсантъ вчера в 08:20
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Футбол

В Англии разрешили возобновить спортивные соревнования с 1 июня

Правительство Англии разрешило возобновить футбольную Премьер-лигу и другие спортивные соревнования в стране с 1 июня.
RT на русском 10:03
Происшествия

В Новосибирской области выявили еще 71 случай заражения коронавирусом

В Новосибирской области зафиксировали еще 71 случай заражения коронавирусом, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
РБК 01:46
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Политика

В России сохранятся ограничительные меры для граждан старше 65 лет

Президент России Владимир Путин заявил, что в России вскоре начнется смягчение режима ограничений, однако они сохранятся для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.
Газета.Ru 09:25
55
Общество

Сергей Цивилёв ослабил режим повышенной готовности в Кузбассе

Как следует из обращения губернатора, режим повышенной готовности в регионе продлевается до 17 мая включительно, однако с сегодняшнего дня начинает действовать ряд послаблений.
Московский комсомолец Кузбасс 08:05
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Путин Владимир Владимирович
российский государственный деятель, действующий президент Российской Федерации с 7 мая 2012 года.
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