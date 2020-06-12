Хотел бы поздравить с этим знаменательным праздником всех граждан страны и наших соотечественников за рубежом, всех, для кого этот день наполнен сокровенным смыслом.

Сегодня в стране отмечается День России — государственный праздник, установленный в 1992 году в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР. Прямую трансляцию ведёт телеканал «360».

Общество Названы изменения с 1 июля для пенсионеров, получающих пенсию на карту Нововведения для пенсионеров, которым перечисляются выплаты на банковскую карту, могут вступить в силу с 1 июля нынешнего года.

Происшествия Давидыч высказался против домашнего ареста Ефремова Давидыч, который сам сидел в СИЗО по обвинению в мошенничестве, жестко высказался против домашнего ареста Ефремова, передает канал "360". 7

Общество Глава Минздрава выступил за сохранение масочного режима в России Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что масочный режим в России необходимо сохранить. 7

Общество Глава Минздрава не увидел снижения активности коронавируса при жаре Жаркая погода не приводит к снижению активности коронавирусной инфекции, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-24». 1

Политика Российская Федерация отмечает День России Историческая дата, к которой привязан этот праздник – 12 июня 1990 г. В тот день Россия приняла свою декларацию о суверенитете, что бесповоротно изменило историю нашей страны. 123

Политика «Укроборонпром» раскритиковал «Антонов» за отказ закупать российские детали через Boeing Концерн «Укроборонпром» раскритиковал предприятие «Антонов» за отказ закупать детали российского производства через посредника Boeing Distribution, сообщает украинское информационно-консалтинговое агентство Defense Express.

Авто Lexus анонсировал премьеру нового Lexus IS Мировая премьера седана Lexus IS нового поколения пройдет 16 июня в формате прямой трансляции на странице Lexus в Facebook.

Футбол Мещеряков объяснил, почему «Локомотив» отказался от подписания Дзюбы Глава совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о том, что клуб отказался арендовать форварда «Зенита» Артёма Дзюбу в 2018 году. 1

Политика Глава Минздрава назвал благополучные по коронавирусу регионы В ответе на вопрос о регионах, где отмечена более благоприятная ситуация, глава Минздрава в первую очередь назвал Тюменскую область и отметил хорошие результаты ограничительных мер в Москве.

Политика Украина вошла в партнерство расширенных возможностей НАТО Украина стала участником партнерства расширенных возможностей Североатлантического альянса, сообщил глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter. 187

Происшествия В Симферополе арестованы подозреваемые в подготовке теракта Киевский районный суд Симферополя поместил на два месяца в СИЗО троих подозреваемых в подготовке теракта, еще один отправлен под домашний арест. 5

Политика Песков назвал главные качества мужчин Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал качества, которые считает главными для мужчин. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия Сантехник-маньяк задержан в Подмосковье Полицейские задержали сантехника одного из ЖЭО Подмосковья по подозрению в серии убийств и изнасилований. 36

Политика Посла России вызвали в МИД Румынии из-за заявления Захаровой Госсекретарь МИДа Дан Некулэеску заявил послу России, что упоминание РФ в документе не должно вызывать удивления, поскольку это является следствием «известного поведения российской стороны в регионе». 471

Здоровье Объяснен порядок госпитализации при коронавирусе В Фонде обязательного медицинского страхования (ФОМС) объяснили порядок госпитализации при коронавирусе. 1