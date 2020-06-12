Политика

Говорит МоскваГоворит МоскваВладимир Путин поздравил россиян с Днём России

Сегодня в стране отмечается День России — государственный праздник, установленный в 1992 году в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР. Прямую трансляцию ведёт телеканал «360».
Читать в источнике
Комментировать82
Владимир Путин
Хотел бы поздравить с этим знаменательным праздником всех граждан страны и наших соотечественников за рубежом, всех, для кого этот день наполнен сокровенным смыслом.
— Владимир ПутинРБК 07:07

Подробнее о событии

«Пронзительное чувство Родины»: как празднуют День России в стране и мире

Известия11:16

Путин поздравил жителей страны с Днем России

РБК07:07

Путин поздравил россиян с Днем России

ТАСС06:28

Путин поздравил россиян и соотечественников за рубежом с Днем России - Путин поздравил россиян с Днем России

Телеканал 360°06:40

Путин поздравил россиян с Днём России

RT на русском06:14

Путин поздравил россиян с праздником

РИА Новости06:11

Путин поздравил россиян с Днем России

Lenta.ru06:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 11:29, Ашберн
Общество

Названы изменения с 1 июля для пенсионеров, получающих пенсию на карту

Нововведения для пенсионеров, которым перечисляются выплаты на банковскую карту, могут вступить в силу с 1 июля нынешнего года.
ФАН 04:33
Общество

Кого коснется индексация пенсии с 1 июля

Кого коснется индексация пенсии в России с 1 июля.
Evo-rus.com вчера в 06:33
67
Происшествия

Давидыч высказался против домашнего ареста Ефремова

Давидыч, который сам сидел в СИЗО по обвинению в мошенничестве, жестко высказался против домашнего ареста Ефремова, передает канал "360".
Политика Сегодня 04:59
7
Происшествия

Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»

Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости вчера в 05:55
1,8K
Общество

Глава Минздрава выступил за сохранение масочного режима в России

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что масочный режим в России необходимо сохранить.
RT на русском 11:05
7
Общество

Глава Минздрава не увидел снижения активности коронавируса при жаре

Жаркая погода не приводит к снижению активности коронавирусной инфекции, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-24».
РБК 11:17
1
Игры

Sony рассказала, почему выпустит две версии PlayStation 5

3DNews 09:15
Финансы

Украина получила от МВФ первый транш в $2,1 млрд

"Официально: Украина только что получила $2,1 млрд первого транша от МВФ", - сообщил он.
ТАСС 08:24
30
Общество

Смольный объяснил, почему не вводил пропуска для жителей, как в Москве

Санкт-Петербург, 11 июня 2020, 21:15 — REGNUM Петербург отказался от более жестких ограничительных мер против коронавируса, по типу тех, что были введены в Москве, из-за более «равномерного и образованного» состава населения.
REGNUM вчера в 14:15
185
Общество

Ростовчане раскритиковали Тарасова за публикацию о Конституции

Тарасов поздравил всех с Днем России и заявил, что гордится своей страной.
Rostov gazeta 10:11
2
Общество

Лукашенко призвал активнее использовать местные виды топлива

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости активнее использовать местные виды топлива.
RT на русском 07:59
18
Общество

Опубликована карта выхода регионов из режима ограничений

На сайте Cтопкоронавирус.рф опубликована интерактивная карта выхода российских регионов из режима самоизоляции.
РИА Новости 05:50
261
Общество

Путин впервые принял участие в церемонии поднятия флага в День России

Флаг Российской Федерации торжественно подняли на Поклонной горе в Москве, в церемонии впервые принял участие президент страны Владимир Путин.
РИА Новости 06:28
613
Политика

Российская Федерация отмечает День России

Историческая дата, к которой привязан этот праздник – 12 июня 1990 г. В тот день Россия приняла свою декларацию о суверенитете, что бесповоротно изменило историю нашей страны.
Газета.Ru 02:28
123
Политика

«Укроборонпром» раскритиковал «Антонов» за отказ закупать российские детали через Boeing

Концерн «Укроборонпром» раскритиковал предприятие «Антонов» за отказ закупать детали российского производства через посредника Boeing Distribution, сообщает украинское информационно-консалтинговое агентство Defense Express.
Взгляд.ру 11:06
Наука

Ученые определили год основания уйгурской крепости Пор-Бажын

Ученые-археологи определили год основания уйгурской крепости Пор-Бажын.
Evo-rus.com 10 июня в 02:15
22
Авто

Lexus анонсировал премьеру нового Lexus IS

Мировая премьера седана Lexus IS нового поколения пройдет 16 июня в формате прямой трансляции на странице Lexus в Facebook.
Автоновости дня 07:01
Происшествия

Ефремова допросили по делу о сбыте наркотиков

РИА Новости вчера в 14:11
1,7K
Футбол

Мещеряков объяснил, почему «Локомотив» отказался от подписания Дзюбы

Глава совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о том, что клуб отказался арендовать форварда «Зенита» Артёма Дзюбу в 2018 году.
RT на русском 10:21
1
Политика

Глава Минздрава назвал благополучные по коронавирусу регионы

В ответе на вопрос о регионах, где отмечена более благоприятная ситуация, глава Минздрава в первую очередь назвал Тюменскую область и отметил хорошие результаты ограничительных мер в Москве.
Вести.Ru 11:23
Политика

Украина вошла в партнерство расширенных возможностей НАТО

Украина стала участником партнерства расширенных возможностей Североатлантического альянса, сообщил глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter.
Газета.Ru 10:13
187
Происшествия

В Симферополе арестованы подозреваемые в подготовке теракта

Киевский районный суд Симферополя поместил на два месяца в СИЗО троих подозреваемых в подготовке теракта, еще один отправлен под домашний арест.
Коммерсантъ 10:14
5
Политика

Песков назвал главные качества мужчин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал качества, которые считает главными для мужчин. Об этом сообщает РИА "Новости".
Neva.Today 09:29
Экономика

Госдума обсудит введение рассрочки по долгам для бизнеса и пенсионеров

Москва, 10 июня 2020, 00:01 — REGNUM Сегодня, 10 июня, Госдума обсудит в первом чтении законопроект о рассрочке по долгам бизнеса и пенсионеров, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 09 июня в 17:01
83
Происшествия

Сантехник-маньяк задержан в Подмосковье

Полицейские задержали сантехника одного из ЖЭО Подмосковья по подозрению в серии убийств и изнасилований.
Вести.Ru 08:45
36
Здоровье

В Минздраве заявили, что говорить о победе над пандемией рано

Главный инфекционист Минздрава РФ Елена Малинникова заявила, что пока рано говорить о полной победе над пандемией коронавируса, передаёт ТАСС.
Аргументы и Факты 10:21
96
Политика

Посла России вызвали в МИД Румынии из-за заявления Захаровой

Госсекретарь МИДа Дан Некулэеску заявил послу России, что упоминание РФ в документе не должно вызывать удивления, поскольку это является следствием «известного поведения российской стороны в регионе».
Коммерсантъ 10:28
471
Здоровье

Объяснен порядок госпитализации при коронавирусе

В Фонде обязательного медицинского страхования (ФОМС) объяснили порядок госпитализации при коронавирусе.
Lenta.ru 10:03
1
Общество

Мурашко призвал быть готовыми поменять планы на отдых из-за COVID-19

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что планы на отдых этим летом могут поменяться в связи с ситуацией c коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 11:22
Происшествия

В Нижневартовске загорелся резервуар для нефтепродуктов

Газета.Ru 10:54
Как работают Яндекс.Новости?
Главное