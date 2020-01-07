Религия

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваВладимир Путин поздравил православных россиян с Рождеством

Президент России Владимир Путин поздравил россиян, которые празднуют Рождество Христово. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. Российский лидер подчеркнул, что праздник помогает приобщиться к вековым традициям и дарит людям чувства радости, любви и веры в справедливость.
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с чего всё началось
В тексте поздравления
, опубликованном пресс-службой Кремля, подчеркивается, что в эти светлые дни "миллионы людей во всем мире испытывают радость и душевный подъем".
РИА Новости01:19

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Путин поздравил россиян с Рождеством

РИА Новости02:26

Путин поздравил россиян с Рождеством

Газета.Ru01:48

Путин поздравил россиян с Рождеством

ТАСС01:15

Путин поздравил православных с Рождеством

Российская газета01:24

Путин поздравил православных с Рождеством

RT на русском01:20

Путин поздравил православных россиян с Рождеством

РБК01:34

Президент и премьер-министр России поздравили православных верующих с Рождеством

Эхо Москвы02:03
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Газета.Ru 09:17
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Скорая помощь насмерть сбила ребенка на автодороге в Карачаево-Черкесии, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.
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Общество

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Правительство Австралии санкционировало операцию по уничтожению 10 тысяч верблюдов.
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Число погибших в давке на церемонии прощания с генералом Касемом Сулеймани в Иране достигло 50 человек.
Российская газета 08:50
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Что может произойти с ценами на нефть в 2020 году

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RT на русском 05 января в 05:03
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В рейтинг вошли книги как зарубежных авторов, так и российских. Российские издатели назвали самые популярные книги 2019 года.
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Возобновилась поставка нефти на белорусские НПЗ

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Почему утонул «Одесский пароход»

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Поклонская назвала скандал вокруг фильма «Матильда» ошибкой

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В Подмосковье мужчина изнасиловал ребенка и объяснил это самообороной

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Форвард "Монреаль Канадиенс" Илья Ковальчук поделился впечатлениями от дебютного матча за клуб.
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Более 7,3 тысячи россиян не пустили на Украину в 2019 году

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Происшествия

В Петербурге пропала няня вместе с ребенком

Накануне в отдел полиции в Выборгском районе города поступило сообщение о том, что 3 января няня, присматривавшая за девочкой 2014 года рождения, ушла вместе с ней из квартиры на улице Кустодиева и с тех пор не выходит на связь.
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