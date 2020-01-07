с чего всё началось

Президент России Владимир Путин поздравил россиян, которые празднуют Рождество Христово. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. Российский лидер подчеркнул, что праздник помогает приобщиться к вековым традициям и дарит людям чувства радости, любви и веры в справедливость.

Здоровье Роспотребнадзор рассказал, как нужно питаться пожилым людям Из-за изменений в организме пожилых людей Роспотребнадзор рекомендовал ограничить калорийность пищи за счет животных жиров, простых сахаров и поваренной соли.

Общество В ЛДПР объяснили раздачу денег Жириновским на Красной площади В ЛДПР заявили, что глава фракции Владимир Жириновский щедрый и всегда готов помочь всем нуждающимся, именно поэтому он раздавал деньги на Красной площади.

Происшествия Скорая помощь насмерть сбила ребенка в Карачаево-Черкесии Скорая помощь насмерть сбила ребенка на автодороге в Карачаево-Черкесии, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.

Энергетика Что может произойти с ценами на нефть в 2020 году «Как ожидается, сокращение добычи более чем на 1,7 млн баррелей в сутки в рамках сделки ОПЕК+ будет в полной мере выполнено, что поспособствует снижению объёмов мировых поставок сырья в 2020 году и позволит сохранить цены в среднем на уровне $64 за баррель», — рассказал RT директор аналитического департамента ИК «Фридом Финанс» Вадим Меркулов.

Политика Франция намерена перезапустить экономические отношения с Россией Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что правительство страны ищет возможность избежать санкций со стороны США с сохранением экономических отношений с Россией.

Кино Почему утонул «Одесский пароход» Под Новый год анонс новой кинокомедии «Одесский пароход», снятой режиссёром Сергеем Урсуляком по мотивам произведений Михаила Жванецкого, разогнал ожидания публики до невероятной высоты.

Кино В Сети опубликовали фото Паттинсона со съемок «Бэтмена» Напоминаем, что Роберт Паттинсон рассказал, что не считает Бэтмена супер-героем, ведь у него нет необычных способностей – он умен и богат, но это не делает его человеком со сверхъестественными способностями.

Экономика С 1 января выросли пенсии неработающих пенсионеров С 1 января 2020 года неработающие пенсионеры будут получать больше на 6,6%. Средний размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в этом году составит 16,4 тыс. рублей, о чем ранее заявляли в Пенсионном фонде России (ПФР).

Политика Эстония отказалась ратифицировать договор о границе с Россией Правящая коалиция в Эстонии не намерена ратифицировать договор о границе с Россией, заявил спикер Рийгикогу — парламента Эстонии — член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас.

Происшествия Водителя автобуса арестовали после ДТП в Тюменской области Суд в Тюменской области заключил под стражу водителя автобуса, столкнувшегося 6 января с грузовиком, в результате чего погибли два человека.