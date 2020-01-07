Религия
Вечерняя МоскваВладимир Путин поздравил православных россиян с Рождеством
Президент России Владимир Путин поздравил россиян, которые празднуют Рождество Христово. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. Российский лидер подчеркнул, что праздник помогает приобщиться к вековым традициям и дарит людям чувства радости, любви и веры в справедливость.
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с чего всё началось
В тексте поздравления, опубликованном пресс-службой Кремля, подчеркивается, что в эти светлые дни "миллионы людей во всем мире испытывают радость и душевный подъем".РИА Новости01:19
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Культура
Умер Геннадий Пискунов, народный артист России
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, как нужно питаться пожилым людям
Из-за изменений в организме пожилых людей Роспотребнадзор рекомендовал ограничить калорийность пищи за счет животных жиров, простых сахаров и поваренной соли.
Политика
США отказали в визе главе МИДа Ирана для поездки в ООН
США не выдали визу министру иностранных дел Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу, который должен был приехать 9 января на заседание Совбеза ООН в Нью-Йорке.
Политика
Путин прибыл в Сирию и встретился с Асадом
Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Сирию и встретился с президентом Башаром Асадом.
Общество
В ЛДПР объяснили раздачу денег Жириновским на Красной площади
В ЛДПР заявили, что глава фракции Владимир Жириновский щедрый и всегда готов помочь всем нуждающимся, именно поэтому он раздавал деньги на Красной площади.
Кино
Хоакин Феникс получил «Золотой глобус» за роль в «Джокере»
Американский актер Хоакин Феникс получил премию «Золотой глобус» за главную роль в картине режиссера Тодда Филлипса «Джокер».
Происшествия
Скорая помощь насмерть сбила ребенка в Карачаево-Черкесии
Скорая помощь насмерть сбила ребенка на автодороге в Карачаево-Черкесии, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.
Общество
Власти Австралии убьют 10 тысяч верблюдов из-за пожаров
Правительство Австралии санкционировало операцию по уничтожению 10 тысяч верблюдов.
Автоспорт
Россиянин Каргинов выиграл третий этап «Дакара» в классе грузовиков
Российский экипаж "КамАЗ-мастер" под управлением Андрея Каргинова финишировал с лучшим временем дня на третьем этапе ралли-рейда "Дакар", который проходит в Саудовской Аравии.
Общество
Число жертв давки в ходе прощания с Сулеймани в Иране продолжает расти
Число погибших в давке на церемонии прощания с генералом Касемом Сулеймани в Иране достигло 50 человек.
Энергетика
Что может произойти с ценами на нефть в 2020 году
«Как ожидается, сокращение добычи более чем на 1,7 млн баррелей в сутки в рамках сделки ОПЕК+ будет в полной мере выполнено, что поспособствует снижению объёмов мировых поставок сырья в 2020 году и позволит сохранить цены в среднем на уровне $64 за баррель», — рассказал RT директор аналитического департамента ИК «Фридом Финанс» Вадим Меркулов.
Культура
Российские издатели назвали самые популярные книги 2019 года
В рейтинг вошли книги как зарубежных авторов, так и российских. Российские издатели назвали самые популярные книги 2019 года.
Энергетика
Возобновилась поставка нефти на белорусские НПЗ
Поставка нефти на белорусские НПЗ возобновлена, сообщил заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов.
Политика
Франция намерена перезапустить экономические отношения с Россией
Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что правительство страны ищет возможность избежать санкций со стороны США с сохранением экономических отношений с Россией.
Кино
Почему утонул «Одесский пароход»
Под Новый год анонс новой кинокомедии «Одесский пароход», снятой режиссёром Сергеем Урсуляком по мотивам произведений Михаила Жванецкого, разогнал ожидания публики до невероятной высоты.
Происшествия
Новосибирского артиста заподозрили в изнасиловании 13-летней девочки
Кино
В Сети опубликовали фото Паттинсона со съемок «Бэтмена»
Напоминаем, что Роберт Паттинсон рассказал, что не считает Бэтмена супер-героем, ведь у него нет необычных способностей – он умен и богат, но это не делает его человеком со сверхъестественными способностями.
Общество
Поклонская назвала скандал вокруг фильма «Матильда» ошибкой
Хоккей
Ковальчук высказался о дебюте за «Монреаль»
Форвард "Монреаль Канадиенс" Илья Ковальчук поделился впечатлениями от дебютного матча за клуб.
Армия и оружие
Армия Хафтара полностью взяла под контроль город Сирт
Биатлон
Поршнева заменит Юрлову-Перхт на этапе Кубка мира в Оберхофе
Анастасия Поршнева заменит Екатерину Юрлову-Перхт в составе сборной России по биатлону на январском этапе Кубка мира в Оберхофе.
Шоу-бизнес
Бузова: будучи звездой «Дома-2», покупала дезодорант в переходе метро
Популярная телеведущая Ольга Бузова призналась, что всегда вела скромный образ жизни и не стеснялась одеваться в обычных магазинах.
Политика
Президент Польши оправдался за отказ ехать на форум памяти холокоста
Польский президент Анджей Дуда объяснил свой отказ поехать в Израиль и участвовать в форуме памяти холокоста World Holocaust Forum.
Экономика
С 1 января выросли пенсии неработающих пенсионеров
С 1 января 2020 года неработающие пенсионеры будут получать больше на 6,6%. Средний размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в этом году составит 16,4 тыс. рублей, о чем ранее заявляли в Пенсионном фонде России (ПФР).
Политика
Эстония отказалась ратифицировать договор о границе с Россией
Правящая коалиция в Эстонии не намерена ратифицировать договор о границе с Россией, заявил спикер Рийгикогу — парламента Эстонии — член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас.
Политика
Более 7,3 тысячи россиян не пустили на Украину в 2019 году
Более 7,3 тысячи гражданам РФ было отказано во въезде на Украину в 2019 году, сообщила во вторник пресс-службам украинского министерства внутренних дел.
Армия и оружие
Военные США на Ближнем Востоке приведены в повышенную готовность – CNN
Вооруженные силы Соединенных Штатов, расположенные на Ближнем Востоке, приведены в состояние повышенной боеготовности, об этом 7 января сообщает CNN.
Происшествия
Водителя автобуса арестовали после ДТП в Тюменской области
Суд в Тюменской области заключил под стражу водителя автобуса, столкнувшегося 6 января с грузовиком, в результате чего погибли два человека.
Происшествия
В Петербурге пропала няня вместе с ребенком
Накануне в отдел полиции в Выборгском районе города поступило сообщение о том, что 3 января няня, присматривавшая за девочкой 2014 года рождения, ушла вместе с ней из квартиры на улице Кустодиева и с тех пор не выходит на связь.