Политика
Говорит МоскваВладимир Путин поздравил россиян с Днём России
Сегодня в стране отмечается День России — государственный праздник, установленный в 1992 году в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР. Прямую трансляцию ведёт телеканал «360».
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Хотел бы поздравить с этим знаменательным праздником всех граждан страны и наших соотечественников за рубежом, всех, для кого этот день наполнен сокровенным смыслом.
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Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 11:29, Ашберн
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