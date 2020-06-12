Хотел бы поздравить с этим знаменательным праздником всех граждан страны и наших соотечественников за рубежом, всех, для кого этот день наполнен сокровенным смыслом.

Сегодня в стране отмечается День России — государственный праздник, установленный в 1992 году в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР. Прямую трансляцию ведёт телеканал «360».

Политика Посла России вызвали в МИД Румынии из-за заявления Захаровой Госсекретарь МИДа Дан Некулэеску заявил послу России, что упоминание РФ в документе не должно вызывать удивления, поскольку это является следствием «известного поведения российской стороны в регионе».

Здоровье Объяснен порядок госпитализации при коронавирусе В Фонде обязательного медицинского страхования (ФОМС) объяснили порядок госпитализации при коронавирусе.

Здоровье Инфекционист Минздрава оценила риски распространения COVID-19 в России Риски, связанные с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в России, остаются, однако их опасность уменьшилась.

Здоровье В Минздраве заявили, что говорить о победе над пандемией рано Главный инфекционист Минздрава РФ Елена Малинникова заявила, что пока рано говорить о полной победе над пандемией коронавируса, передаёт ТАСС.

Транспорт Москвичи смогут продлить транспортные карты с 12 июня Проездные будут продлены тем пассажирам, которые совершили в период режима самоизоляции с 30 марта по 8 июня (включительно) не более 22 поездок. 43

Политика Украина вошла в партнерство расширенных возможностей НАТО Украина стала участником партнерства расширенных возможностей Североатлантического альянса, сообщил глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter.

Биатлон Экс-глава IBU более не обвиняется в сокрытии допинга у биатлонистов РФ C бывшего президента Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга сняты обвинения в причастности к схемам по сокрытию положительных допинг-проб у российских спортсменов, сообщил адвокат Бессеберга Норберт Весс.

Общество Работающие 1 июля россияне получат повышенную оплату труда Работающие граждане России в день общероссийского голосования, 1 июля 2020 года, получат повышенную оплату труда, пишет издание «Известия» со ссылкой на заявление руководителя социального комитета Совета Федерации. 1,8K

Политика Зеленский захотел вернуться к обсуждению Крыма Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет вернуть обсуждение "вопроса Крыма" на повестку дня.

Интернет Новая функция поиска появится в WhatsApp Пока новая функция находится на ранней стадии тестирования, и она еще даже не вышла в бета-версии WhatsApp. 19

Политика В конгрессе США предложили ввести новые санкции против России Конгрессу предлагается наложить вторичные санкции на компании, поддерживающие российские нефтегазовые проекты, ввести ограничения на приобретение нового российского суверенного долга, а также принять предложенный сенатором Линдси Грэмом законопроект "о защите американской безопасности от Кремля" (DASKAA). 2,2K

Происшествия В Омске молния ударила в газопровод В Омске молния ударила в газопровод, из-за чего без газа остались около 70 тысяч человек, пишет РИА "Новости" со ссылкой на ситуационно-аналитический центр Минэнерго.

Политика Глава Минздрава назвал благополучные по коронавирусу регионы В ответе на вопрос о регионах, где отмечена более благоприятная ситуация, глава Минздрава в первую очередь назвал Тюменскую область и отметил хорошие результаты ограничительных мер в Москве.

Игры Sony презентовала PlayStation 5 Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5. 705

Происшествия В Волгоградской области росгвардеец изнасиловал сослуживца бутылкой В городе Калач-на-Дону Волгоградской области росгвардеец изнасиловал сослуживца бутылкой водки - таким образом он решил подшутить над приятелем. 776

Происшествия Сантехник-маньяк задержан в Подмосковье Полицейские задержали сантехника одного из ЖЭО Подмосковья по подозрению в серии убийств и изнасилований.

Футбол Тренеры Новиков, Семшов и Зырянов получили лицензии Pro Главный тренер московского "Динамо" Кирилл Новиков сдал экзамен на получение лицензии Pro, необходимую для работы в клубах премьер-лиги.

Общество Глава Минздрава не увидел снижения активности коронавируса при жаре Жаркая погода не приводит к снижению активности коронавирусной инфекции, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-24».

Общество Hitman: Absolution раздают бесплатно Оставаться бесплатной Hitman: Absolution будет недолго: акция заканчивается 15 июня, в 16:00 по московскому времени.

Шоу-бизнес Рената Литвинова объяснила посещение квартиры Ефремова Актриса Рената Литвинова объяснила, зачем приезжала в квартиру устроившего смертельное ДТП в центре Москвы Михаила Ефремова. 36