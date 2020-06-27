Общество
Моя Москва.онлайнВладимир Путин поздравил выпускников российских школ и вузов
Глава государства пожелал выпускникам смело идти к поставленной цели. Президент Владимир Путин поздравил выпускников вузов и школ, их родных и наставников, пожелав им счастья любви и благополучия.
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Происшествия
Епархия прокомментировала нападение на Собчак в уральском монастыре
РИА Новости 09:53
Происшествия
В Евпатории на городском пляже утонула семилетняя девочка
Днем 26 июня 11-летняя девочка с семилетней сестрой вышли гулять во двор и без разрешения мамы в компании друзей ушли на пляж набережной имени Горького.
РИА Новости 05:20
Авто
В России с 1 июля вступят в силу три новых изменения для водителей
Нововведения затронут легализацию изменений в конструкции машин. Иногда авто нужно будет проверять в специальной лаборатории.
Evo-rus.com 01:46
Общество
Общая явка на электронное голосование по поправкам превысила 70%
Явка на электронное голосование по поправкам в Конституцию превысила 70%, в Москве и Нижегородской области проголосовали 822 тыс. человек.
РБК 03:57
Футбол
«Атлетик» победил «Мальорку» в игре 32-го тура Примеры
В рамках 32-го чемпионата Испании «Атлетик» у себя на поле принимал «Мальорку». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1.
Metaratings 09:54
Общество
Адвокат заявил, что Ефремов отрекся от оппозиции
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер попросил от его имени сделать заявление о смертельном ДТП.
BFM.ru 07:44
Происшествия
В Москве покончил с собой гендиректор строительной компании «Пионер»
Гендиректора крупной строительной компании "Пионер" Андрея Грудина обнаружили мертвым в его офисе в Москве, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 08:00
Политика
В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»
В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».
Lenta.ru 06:22
Политика
Германия готовит ответ на санкции США против «Северного потока -2»
Законопроект будет принят в том случае, если Вашингтон реализует дополнительные санкции против газопровода "Северный поток -2". Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на правительство в Берлине.
Piter.tv вчера в 06:45
Здоровье
В 13 областях Украины могут усилить карантин
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что в 13 областях страны могут усилить карантинные меры из-за превышения ряда критериев распространения коронавируса.
РИА Новости 03:36
Происшествия
В Татарстане обжаловали оправдательный приговор насильнику дочери
Российская газета 08:11
Футбол
Полиция задержала фанатов «Спартака» перед игрой с «Уфой»
Газета.Ru 08:02
Хоккей
Министерство спорта намерено требовать компенсации за молодых хоккеистов, уезжающих за рубеж
Если поправки вступят в силу, хоккеисты моложе 23 лет не смогут уезжать за границу и прежде всего в НХЛ бесплатно.
Эхо Москвы 09:03
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова сменила прическу после расставания с Джиганом
Оксана Самойлова сменила прическу после расставания с рэпером Джиганом. Видео модель опубликовала на своей странице в Instagram.
Вечерняя Москва вчера в 19:18
Политика
ЕР выдвинула Минниханова на выборы главы Татарстана
РИА Новости 08:39
Футбол
Форвардом ЦСКА Чаловым интересуются три клуба Бундеслиги
Форвард московского ФК ЦСКА Фёдор Чалов может перейти в один из клубов немецкой Бундеслиги, пишет Fussball Transfers.
Аргументы и Факты 06:37
Общество
Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»
Российская газета 02:56
Общество
Эксперимент по внедрению цифрового образования проведут в России
Участниками внедрения стали Алтайский и Пермский край, Астраханская, Калужская, Калининградская, Кемеровская, Новгородская, Нижегородская, Новосибирская, Московская, Сахалинская, Тюменская, Челябинская области и Ямало-Ненецкий автономный округ В рамках эксперимента, в школах проведут высокоскоростной интернет со скоростью не менее 100 Мб / с в городе и не менее 50 Мб / с в сельской местности.
Телеканал 360° вчера в 16:18
Общество
Мишустин подписал постановление о выплатах семьям с детьми до 16 лет
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства о единовременной выплате семьям 10 000 рублей на каждого ребенка в возрасте до 16 лет.
Российская газета вчера в 04:37
Общество
Авианосец «Адмирал Кузнецов» вернется в состав ВМФ в 2022 году
Знаменитый российский авианосец "Адмирал Кузнецов" вернется в состав Военно-морского флота (ВМФ) РФ после ремонта, который должен закончиться в 2022 году.
iReactor 25 июня в 04:50
Здоровье
Онколог рассказал об опасности рафинированного подсолнечного масла
Рафинированное подсолнечное масло повышает риск развития онкологических заболеваний.
UfaTime.ru вчера в 09:55
Фигурное катание
Рязанка Александра Трусова номинирована на первую в истории премию ISU
Областная Рязанская Газета 07:41
Экономика
Вкладчики изменили сберегательную тактику
Вкладчики изменили сберегательную тактику О том, что портфель длинных рублевых вкладов снижается, а накопительных счетов в то же время растет, свидетельствует банковская отчетность за май.
Коммерсантъ 25 июня в 15:22
Путешествия
Российские туроператоры начали отменять туры за рубеж в июле
"Туроператоры не возлагают больших надежд на возобновление международного туризма в ближайший месяц, не хотят рисковать, а потому аннулируют туры с вылетами в июле", - говорится в сообщении.
ТАСС 08:41
Происшествия
Очевидец снял на видео впечатляющий смерч в Вологодской области
Очевидцы запечатлели на камеру смартфона настоящий торнадо, появившийся на территории Тарногского района Вологодской области.
Вести.Ru 09:22
Общество
Суд приговорил Кирилла Серебренникова к 3 годам условно
Мещанский районный суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к 3 годам заключения условно за мошенничество и хищение почти 129 миллионов рублей.
Российская газета вчера в 09:53
Политика
Посольство РФ заявило об угрозе дипломатам после статьи NYT о талибах
Недавно New York Times опубликовала материал, в котором со ссылкой на некие источники в спецслужбах США утверждается, что сотрудники ГРУ (военной разведки РФ) якобы предлагали деньги афганским боевикам, тесно сотрудничающих с талибами, за вооруженное нападение на американский воинский контингент, дислоцированный в республике.
Южный Федеральный 03:36