Общество

Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайнВладимир Путин поздравил выпускников российских школ и вузов

Глава государства пожелал выпускникам смело идти к поставленной цели. Президент Владимир Путин поздравил выпускников вузов и школ, их родных и наставников, пожелав им счастья любви и благополучия.
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Владимир Путин обратился к выпускникам

Вести.Ruвчера в 17:34

Путин поздравил выпускников российских школ и вузов

Известиявчера в 18:10

Путин поздравил российских выпускников с окончанием учебы

Газета.Ruвчера в 17:46

Путин пожелал выпускникам никогда не переставать мечтать

Российская газета01:00

Путин поздравил выпускников и пожелал им смело идти к цели

Московский Комсомолецвчера в 17:33

Путин пожелал выпускникам смело идти к цели, даже если она фантастическая

ТАССвчера в 17:28

Путин пожелал выпускникам не переставать мечтать и смело идти к цели

РИА Новостивчера в 17:14
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Епархия прокомментировала нападение на Собчак в уральском монастыре

РИА Новости 09:53
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В Евпатории на городском пляже утонула семилетняя девочка

Днем 26 июня 11-летняя девочка с семилетней сестрой вышли гулять во двор и без разрешения мамы в компании друзей ушли на пляж набережной имени Горького.
РИА Новости 05:20
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В России с 1 июля вступят в силу три новых изменения для водителей

Нововведения затронут легализацию изменений в конструкции машин. Иногда авто нужно будет проверять в специальной лаборатории.
Evo-rus.com 01:46
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Общество

Общая явка на электронное голосование по поправкам превысила 70%

Явка на электронное голосование по поправкам в Конституцию превысила 70%, в Москве и Нижегородской области проголосовали 822 тыс. человек.
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«Атлетик» победил «Мальорку» в игре 32-го тура Примеры

В рамках 32-го чемпионата Испании «Атлетик» у себя на поле принимал «Мальорку». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1.
Metaratings 09:54
Общество

Адвокат заявил, что Ефремов отрекся от оппозиции

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер попросил от его имени сделать заявление о смертельном ДТП.
BFM.ru 07:44
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Происшествия

В Москве покончил с собой гендиректор строительной компании «Пионер»

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Политика

В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»

В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».
Lenta.ru 06:22
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Политика

Германия готовит ответ на санкции США против «Северного потока -2»

Законопроект будет принят в том случае, если Вашингтон реализует дополнительные санкции против газопровода "Северный поток -2". Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на правительство в Берлине.
Piter.tv вчера в 06:45
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Здоровье

В 13 областях Украины могут усилить карантин

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что в 13 областях страны могут усилить карантинные меры из-за превышения ряда критериев распространения коронавируса.
РИА Новости 03:36
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Происшествия

Свыше 30 человек задержали после пятничного рейда на Рубинштейна

DP.RU 09:28
Происшествия

В Татарстане обжаловали оправдательный приговор насильнику дочери

Российская газета 08:11
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Футбол

Полиция задержала фанатов «Спартака» перед игрой с «Уфой»

Газета.Ru 08:02
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На Аляске нашли останки погибших при крушении самолета в 1952 году

РБК 06:19
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Хоккей

Министерство спорта намерено требовать компенсации за молодых хоккеистов, уезжающих за рубеж

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Оксана Самойлова сменила прическу после расставания с Джиганом

Оксана Самойлова сменила прическу после расставания с рэпером Джиганом. Видео модель опубликовала на своей странице в Instagram.
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ЕР выдвинула Минниханова на выборы главы Татарстана

РИА Новости 08:39
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Футбол

Форвардом ЦСКА Чаловым интересуются три клуба Бундеслиги

Форвард московского ФК ЦСКА Фёдор Чалов может перейти в один из клубов немецкой Бундеслиги, пишет Fussball Transfers.
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Общество

Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»

Российская газета 02:56
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Общество

Эксперимент по внедрению цифрового образования проведут в России

Участниками внедрения стали Алтайский и Пермский край, Астраханская, Калужская, Калининградская, Кемеровская, Новгородская, Нижегородская, Новосибирская, Московская, Сахалинская, Тюменская, Челябинская области и Ямало-Ненецкий автономный округ В рамках эксперимента, в школах проведут высокоскоростной интернет со скоростью не менее 100 Мб / с в городе и не менее 50 Мб / с в сельской местности.
Телеканал 360° вчера в 16:18
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Мишустин подписал постановление о выплатах семьям с детьми до 16 лет

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Общество

Авианосец «Адмирал Кузнецов» вернется в состав ВМФ в 2022 году

Знаменитый российский авианосец "Адмирал Кузнецов" вернется в состав Военно-морского флота (ВМФ) РФ после ремонта, который должен закончиться в 2022 году.
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На Марата Башарова подала в суд бывшая жена

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Онколог рассказал об опасности рафинированного подсолнечного масла

Рафинированное подсолнечное масло повышает риск развития онкологических заболеваний.
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Рязанка Александра Трусова номинирована на первую в истории премию ISU

Областная Рязанская Газета 07:41
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Экономика

Вкладчики изменили сберегательную тактику

Вкладчики изменили сберегательную тактику О том, что портфель длинных рублевых вкладов снижается, а накопительных счетов в то же время растет, свидетельствует банковская отчетность за май.
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Путешествия

Российские туроператоры начали отменять туры за рубеж в июле

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Суд приговорил Кирилла Серебренникова к 3 годам условно

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Российская газета вчера в 09:53
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Посольство РФ заявило об угрозе дипломатам после статьи NYT о талибах

Недавно New York Times опубликовала материал, в котором со ссылкой на некие источники в спецслужбах США утверждается, что сотрудники ГРУ (военной разведки РФ) якобы предлагали деньги афганским боевикам, тесно сотрудничающих с талибами, за вооруженное нападение на американский воинский контингент, дислоцированный в республике.
Южный Федеральный 03:36
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