Никогда не переставайте мечтать, строить самые дерзновенные планы. Если уверены в своей цели, смело идите к ней, какой бы фантастической она бы поначалу не казалась.

Владимир Путин поздравил выпускников школ и вузов с окончанием учебного года и пожелал им успехов в поиске своего будущего призвания.

Путин поздравил выпускников школ и вузов с окончанием учебного года

Политика Посольство РФ заявило об угрозе дипломатам после статьи NYT о талибах Недавно New York Times опубликовала материал, в котором со ссылкой на некие источники в спецслужбах США утверждается, что сотрудники ГРУ (военной разведки РФ) якобы предлагали деньги афганским боевикам, тесно сотрудничающих с талибами, за вооруженное нападение на американский воинский контингент, дислоцированный в республике. 388

Происшествия Епархия прокомментировала жалобы Собчак на нападение в монастыре «Епархия с первого дня просила журналистов не нагнетать ситуацию, поскольку в Среднеуральском монастыре сегодня сложилась духовно нездоровая обстановка», — сообщили в пресс-службе. 3,1K

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