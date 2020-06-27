Общество

RT на русскомRT на русскомПутин поздравил выпускников школ и вузов с окончанием учебного года

Владимир Путин поздравил выпускников школ и вузов с окончанием учебного года и пожелал им успехов в поиске своего будущего призвания.
Читать в источнике
Комментировать
Владимир Путин
Никогда не переставайте мечтать, строить самые дерзновенные планы. Если уверены в своей цели, смело идите к ней, какой бы фантастической она бы поначалу не казалась.
— Владимир ПутинГазета.Ru вчера в 17:46

Подробнее о событии

Путин поздравил выпускников школ и вузов с окончанием учебного года

RT на русском01:20

Путин поздравил выпускников российских школ и вузов

Известиявчера в 18:10

Владимир Путин обратился к выпускникам

Вести.Ruвчера в 17:34

Путин поздравил российских выпускников с окончанием учебы

Газета.Ruвчера в 17:46

Путин поздравил выпускников и пожелал им смело идти к цели

Московский Комсомолецвчера в 17:33

Путин пожелал выпускникам смело идти к цели, даже если она фантастическая

ТАССвчера в 17:28

Путин пожелал выпускникам не переставать мечтать и смело идти к цели

РИА Новостивчера в 17:14
Показать все источники
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 11:30, Ашберн
Общество

Россия возобновит авиарейсы в дальнее зарубежье не раньше августа

Обстановка в СНГ стабилизируется.
Финмаркет 09:53
Происшествия

Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео

В интернете появилась запись нападения 22-летнего рядового 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Никиты Еременко на машину ФСО перед парадом Победы на Красной площади 24 июня.
РБК 25 июня в 18:03
9
Политика

Посольство РФ заявило об угрозе дипломатам после статьи NYT о талибах

Недавно New York Times опубликовала материал, в котором со ссылкой на некие источники в спецслужбах США утверждается, что сотрудники ГРУ (военной разведки РФ) якобы предлагали деньги афганским боевикам, тесно сотрудничающих с талибами, за вооруженное нападение на американский воинский контингент, дислоцированный в республике.
Южный Федеральный 03:36
388
Происшествия

Епархия прокомментировала жалобы Собчак на нападение в монастыре

«Епархия с первого дня просила журналистов не нагнетать ситуацию, поскольку в Среднеуральском монастыре сегодня сложилась духовно нездоровая обстановка», — сообщили в пресс-службе.
РБК 10:33
3,1K
Политика

Саакашвили заявил об отсутствии государства на Украине

На Украине государство перестало существовать, так как его заменили чиновники, которые преследуют свои, а не государственные интересы, уверен глава украинского Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили.
Газета.Ru 10:51
118
Кино

Робот впервые в истории кино сыграет главную роль в фильме

Впервые в истории кинематографа робот сыграет главную роль в научно-фантастическом боевике "b". Об этом сообщил продюсер проекта.
DailyShow.Ru вчера в 12:47
30
Общество

Адвокат заявил, что Ефремов отрекся от оппозиции

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер попросил от его имени сделать заявление о смертельном ДТП.
BFM.ru 07:44
507
Общество

Синоптики предупредили о похолодании в ряде регионов России

В ряде регионов России на следующей неделе ожидается снижение температуры на 10–12°C, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Коммерсантъ 25 июня в 22:22
366
Наука

Способ уничтожения коронавируса за 25 секунд обнаружили

Специалисты бостонского университета при поддержке компании Signify выявили способ быстрого и эффективного уничтожения коронавируса нового типа.
Газета DAILY 11:04
315
Общество

На здании посольства Британии в Москве вывесили флаг ЛГБТ

Москва, 27 июня 2020, 17:05 — REGNUM На здании посольства Великобритании в Москве вывесили радужный влаг в поддержку ЛГБТ, говорится в Twitter британского посольства.
REGNUM 10:05
1,5K
Экономика

Мост стоимостью 6 млрд рублей построят на севере Красноярского края

Компания предложила выполнить работы за 6,01 млрд рублей при начальной цене контракта в 7,198 млрд рублей.
Интерфакс вчера в 05:49
7
Армия и оружие

Опубликовано видео перехвата самолетов ВВС США над Черным морем

РИА Новости вчера в 23:21
804
Экономика

В России с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ

Глава ОНК Наталья Чернышева выразила мнение, что в министерстве прислушались к просьбам по поводу поддержки в отношении ресурсосберегающих фирм, но следует помнить, что подобные действия могут спровоцировать приход к противоположным итогам.
Live24 04:42
52
Общество

Пытавшегося проголосовать дважды журналиста Лобкова опросила полиция

В первый день голосования, 25 июня, Лобков пытался дважды проголосовать по поправкам к Конституции — сначала на избирательном участке, а затем дистанционно.
Известия вчера в 10:49
1,8K
Политика

Меркель призвала Европу готовиться к миру без лидерства США

Европе нужно всерьез задуматься о новой реальности, в которой США могут не стремиться, как раньше, занять место мирового лидера, заявила канцлер Германии Ангела Меркель в опубликованном 26 июня интервью ряду европейских газет, в том числе The Guardian.
Газета.Ru 02:29
953
Общество

Ветеран с ненастоящим орденом был замечен на параде в Петербурге

В Петербурге во время парада Победы был замечен ветеран с ненастоящим орденом.
AllNW.ru вчера в 16:07
171
Политика

В конгресс США внесли смягченные санкции против «Северного потока — 2»

Девять американских конгрессменов от обеих партий подготовили законопроект об уточнении санкций против "Северного потока — 2" с более мягкими ограничениями.
РИА Новости вчера в 09:32
264
Общество

Российские туроператоры начали отменять туры за рубеж в июле

"Туроператоры не возлагают больших надежд на возобновление международного туризма в ближайший месяц, не хотят рисковать, а потому аннулируют туры с вылетами в июле", - говорится в сообщении.
ТАСС 08:41
93
Общество

В Крыму смягчат карантинные меры в отношении отдыхающих в санаториях

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко заявил, что в регионе было принято решение смягчить ограничения, введённые из-за коронавирусной инфекции COVID-19, по отношению к отдыхающим в санаториях.
RT на русском 10:14
Общество

Мишустин подписал постановление о выплатах семьям с детьми до 16 лет

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства о единовременной выплате семьям 10 000 рублей на каждого ребенка в возрасте до 16 лет.
Российская газета вчера в 04:37
2,5K
Авто

Рестайлинговый внедорожник Lada Niva увидит свет в 2023 году

Хорватский партнер тольяттинского автогиганта AD Plastik Group в начале июня оформил контракт с "АвтоВАЗом" на производство пластиковых деталей обвеса для Lada Niva следующей генерации на период с 2023 до 2033 года.
Новые автомобили вчера в 12:05
81
Общество

В ЦИК поступило более 100 жалоб на принуждение к голосованию

На 27 июня в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) поступило 105 обращений по поводу возможного принуждения к голосованию по поправкам в Конституцию и использования админресурса, сообщила ее председатель Элла Памфилова.
Коммерсантъ 08:58
644
Шоу-бизнес

Похудевший на 100 кг Фадеев поразил пользователей Instagram

Российский продюсер Максим Фадеев продемонстрировал свое фото после похудения на 100 кг. Снимок он опубликовал 27 июня в своем Instagram.
Известия 11:00
70
Культура

Сергей Шнуров высказался об уголовных делах Ефремова и Серебренникова

Деловое.ТВ 08:32
32
Футбол

Николич назвал Слуцкого лучшим тренером России

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич перед матчем 24-го тура Тинкьофф чемпионата России с «Рубином» назвал своего коллегу Леонида Слуцкого лучшим тренером страны.
Спорт-Экспресс 10:26
Происшествия

Протестующие атаковали полицейские участки в Сиэтле и Портленде

В Портленде протестующие устроили несколько поджогов у полицейского участка и спровоцировали стычки с правоохранителями.
Российская газета 11:21
5
Здоровье

Кардиолог назвал способ защиты от «погодной пилы»

Врач-кардиолог, академик РАН Юрий Беленков рассказал, как обезопасить себя во время резких перемен погоды и жары.
АБН 01:49
12
Общество

Коронавирус в Ростовской области выявили в 20 городах и районах

В Шахтах выявлено восемь больных, в Новочеркасске и Белокалитвинском районе - по четыре, в Азовском, Аксайском и Октябрьском районах, а также в Батайске заболели по три человека.
Московский Комсомолец 06:46
1,3K
Шоу-бизнес

Актриса из «Папиных дочек» поделилась фото с пляжа в купальнике

Российская актриса Лиза Арзамасова, известная по сериалу «Папины дочки», опубликовала в своем Instagram-аккаунте фото в откровенном купальнике.
Вечерняя Москва 09:17
Общество

Минниханов сообщил о послаблении ограничительных мер в республике

Как сообщил сегодня на совещании в Доме Правительства РТ Президент Татарстана Рустам Минниханов, Роспотребнадзор России проанализировал ситуацию с новой коронавирусной инфекцией в республике и согласовал переход на второй этап снятия ограничений.
Республика Татарстан 07:14
7
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное