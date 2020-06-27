Общество
RT на русскомПутин поздравил выпускников школ и вузов с окончанием учебного года
Владимир Путин поздравил выпускников школ и вузов с окончанием учебного года и пожелал им успехов в поиске своего будущего призвания.
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Никогда не переставайте мечтать, строить самые дерзновенные планы. Если уверены в своей цели, смело идите к ней, какой бы фантастической она бы поначалу не казалась.
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Общество
Россия возобновит авиарейсы в дальнее зарубежье не раньше августа
Обстановка в СНГ стабилизируется.
Финмаркет 09:53
Происшествия
Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео
В интернете появилась запись нападения 22-летнего рядового 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Никиты Еременко на машину ФСО перед парадом Победы на Красной площади 24 июня.
РБК 25 июня в 18:03
Политика
Посольство РФ заявило об угрозе дипломатам после статьи NYT о талибах
Недавно New York Times опубликовала материал, в котором со ссылкой на некие источники в спецслужбах США утверждается, что сотрудники ГРУ (военной разведки РФ) якобы предлагали деньги афганским боевикам, тесно сотрудничающих с талибами, за вооруженное нападение на американский воинский контингент, дислоцированный в республике.
Южный Федеральный 03:36
Происшествия
Епархия прокомментировала жалобы Собчак на нападение в монастыре
«Епархия с первого дня просила журналистов не нагнетать ситуацию, поскольку в Среднеуральском монастыре сегодня сложилась духовно нездоровая обстановка», — сообщили в пресс-службе.
РБК 10:33
Политика
Саакашвили заявил об отсутствии государства на Украине
На Украине государство перестало существовать, так как его заменили чиновники, которые преследуют свои, а не государственные интересы, уверен глава украинского Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили.
Газета.Ru 10:51
Кино
Робот впервые в истории кино сыграет главную роль в фильме
Впервые в истории кинематографа робот сыграет главную роль в научно-фантастическом боевике "b". Об этом сообщил продюсер проекта.
DailyShow.Ru вчера в 12:47
Общество
Адвокат заявил, что Ефремов отрекся от оппозиции
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер попросил от его имени сделать заявление о смертельном ДТП.
BFM.ru 07:44
Общество
Синоптики предупредили о похолодании в ряде регионов России
В ряде регионов России на следующей неделе ожидается снижение температуры на 10–12°C, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Коммерсантъ 25 июня в 22:22
Наука
Способ уничтожения коронавируса за 25 секунд обнаружили
Специалисты бостонского университета при поддержке компании Signify выявили способ быстрого и эффективного уничтожения коронавируса нового типа.
Газета DAILY 11:04
Общество
На здании посольства Британии в Москве вывесили флаг ЛГБТ
Москва, 27 июня 2020, 17:05 — REGNUM На здании посольства Великобритании в Москве вывесили радужный влаг в поддержку ЛГБТ, говорится в Twitter британского посольства.
REGNUM 10:05
Экономика
Мост стоимостью 6 млрд рублей построят на севере Красноярского края
Компания предложила выполнить работы за 6,01 млрд рублей при начальной цене контракта в 7,198 млрд рублей.
Интерфакс вчера в 05:49
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата самолетов ВВС США над Черным морем
РИА Новости вчера в 23:21
Экономика
В России с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ
Глава ОНК Наталья Чернышева выразила мнение, что в министерстве прислушались к просьбам по поводу поддержки в отношении ресурсосберегающих фирм, но следует помнить, что подобные действия могут спровоцировать приход к противоположным итогам.
Live24 04:42
Общество
Пытавшегося проголосовать дважды журналиста Лобкова опросила полиция
В первый день голосования, 25 июня, Лобков пытался дважды проголосовать по поправкам к Конституции — сначала на избирательном участке, а затем дистанционно.
Известия вчера в 10:49
Политика
Меркель призвала Европу готовиться к миру без лидерства США
Европе нужно всерьез задуматься о новой реальности, в которой США могут не стремиться, как раньше, занять место мирового лидера, заявила канцлер Германии Ангела Меркель в опубликованном 26 июня интервью ряду европейских газет, в том числе The Guardian.
Газета.Ru 02:29
Общество
Ветеран с ненастоящим орденом был замечен на параде в Петербурге
В Петербурге во время парада Победы был замечен ветеран с ненастоящим орденом.
AllNW.ru вчера в 16:07
Политика
В конгресс США внесли смягченные санкции против «Северного потока — 2»
Девять американских конгрессменов от обеих партий подготовили законопроект об уточнении санкций против "Северного потока — 2" с более мягкими ограничениями.
РИА Новости вчера в 09:32
Общество
Российские туроператоры начали отменять туры за рубеж в июле
"Туроператоры не возлагают больших надежд на возобновление международного туризма в ближайший месяц, не хотят рисковать, а потому аннулируют туры с вылетами в июле", - говорится в сообщении.
ТАСС 08:41
Общество
В Крыму смягчат карантинные меры в отношении отдыхающих в санаториях
Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко заявил, что в регионе было принято решение смягчить ограничения, введённые из-за коронавирусной инфекции COVID-19, по отношению к отдыхающим в санаториях.
RT на русском 10:14
Общество
Мишустин подписал постановление о выплатах семьям с детьми до 16 лет
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства о единовременной выплате семьям 10 000 рублей на каждого ребенка в возрасте до 16 лет.
Российская газета вчера в 04:37
Авто
Рестайлинговый внедорожник Lada Niva увидит свет в 2023 году
Хорватский партнер тольяттинского автогиганта AD Plastik Group в начале июня оформил контракт с "АвтоВАЗом" на производство пластиковых деталей обвеса для Lada Niva следующей генерации на период с 2023 до 2033 года.
Новые автомобили вчера в 12:05
Общество
В ЦИК поступило более 100 жалоб на принуждение к голосованию
На 27 июня в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) поступило 105 обращений по поводу возможного принуждения к голосованию по поправкам в Конституцию и использования админресурса, сообщила ее председатель Элла Памфилова.
Коммерсантъ 08:58
Шоу-бизнес
Похудевший на 100 кг Фадеев поразил пользователей Instagram
Российский продюсер Максим Фадеев продемонстрировал свое фото после похудения на 100 кг. Снимок он опубликовал 27 июня в своем Instagram.
Известия 11:00
Футбол
Николич назвал Слуцкого лучшим тренером России
Главный тренер «Локомотива» Марко Николич перед матчем 24-го тура Тинкьофф чемпионата России с «Рубином» назвал своего коллегу Леонида Слуцкого лучшим тренером страны.
Спорт-Экспресс 10:26
Происшествия
Протестующие атаковали полицейские участки в Сиэтле и Портленде
В Портленде протестующие устроили несколько поджогов у полицейского участка и спровоцировали стычки с правоохранителями.
Российская газета 11:21
Здоровье
Кардиолог назвал способ защиты от «погодной пилы»
Врач-кардиолог, академик РАН Юрий Беленков рассказал, как обезопасить себя во время резких перемен погоды и жары.
АБН 01:49
Общество
Коронавирус в Ростовской области выявили в 20 городах и районах
В Шахтах выявлено восемь больных, в Новочеркасске и Белокалитвинском районе - по четыре, в Азовском, Аксайском и Октябрьском районах, а также в Батайске заболели по три человека.
Московский Комсомолец 06:46
Шоу-бизнес
Актриса из «Папиных дочек» поделилась фото с пляжа в купальнике
Российская актриса Лиза Арзамасова, известная по сериалу «Папины дочки», опубликовала в своем Instagram-аккаунте фото в откровенном купальнике.
Вечерняя Москва 09:17
Общество
Минниханов сообщил о послаблении ограничительных мер в республике
Как сообщил сегодня на совещании в Доме Правительства РТ Президент Татарстана Рустам Минниханов, Роспотребнадзор России проанализировал ситуацию с новой коронавирусной инфекцией в республике и согласовал переход на второй этап снятия ограничений.
Республика Татарстан 07:14