Владимир Путин поздравил выпускников с окончанием школ и университетов

Президент России Владимир Путин поздравил школьников и студентов с выпускным. В этом году они проходят одновременно. Глава государства подчеркнул, что это начало совершенно новой жизни, где теперь все будет зависеть только от их решений, знаний и способностей.