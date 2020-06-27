Владимир Путин поздравил выпускников с окончанием школ и университетов
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Президент России Владимир Путин поздравил школьников и студентов с выпускным. В этом году они проходят одновременно. Глава государства подчеркнул, что это начало совершенно новой жизни, где теперь все будет зависеть только от их решений, знаний и способностей.В источнике
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