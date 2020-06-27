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СОВАСОВА

Владимир Путин поздравил выпускников с окончанием школ и университетов

Президент России Владимир Путин поздравил школьников и студентов с выпускным. В этом году они проходят одновременно. Глава государства подчеркнул, что это начало совершенно новой жизни, где теперь все будет зависеть только от их решений, знаний и способностей.В источнике
Подробнее о событии

Владимир Путин поздравил выпускников школ и ВУЗов

Эхо Москвы07:04

Путин поздравил выпускников школ и вузов

РБК18:11

Путин пожелал выпускникам не переставать мечтать и смело идти к цели

РИА Новости17:14

Путин пожелал выпускникам смело идти к цели, даже если она фантастическая

ТАСС17:28

Путин поздравил выпускников школ и университетов

RT на русском17:20

Путин поздравил выпускников российских школ и вузов

Известия18:10

Владимир Путин обратился к выпускникам

Вести.Ru17:34
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В Петербурге на параде нашли ветерана уровня Сталина и Жукова

В поле зрения телекамер и фотообъективов во время парада на Дворцовой площади в Петербурге часто попадал пожилой ветеран, на груди которого красовалась редчайшая награда - орден Победы, пишет Shraibikus News.
В Петербурге на параде нашли ветерана уровня Сталина и Жукова
Shraibikus Newsвчера в 16:16
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Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»

Пользователи социальных сетей раскрыли личность американского полицейского с татуировкой со словом "Россия", который обеспечивал вместе с коллегами безопасность во время протестов в Техасе.
Российская газета02:56
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ЦИК получила 105 жалоб о возможном принуждении к голосованию

В Центральную избирательную комиссию поступили 105 обращений, содержащих жалобы на работодателей, которые, как утверждают авторы заявлений, заставляли своих сотрудников голосовать по поправкам к Конституции.
News.ru07:48
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Санатории изменят правила приёма туристов на фоне коронавируса

«При поступлении в санаторно-курортное учреждение отдыхающие, кроме требуемого пакета документов, должны предоставить справку или отметку в пакете документов об отсутствии контакта с больными СOVID-19 в течение предшествующих 14 дней, выданную медицинской организацией не позднее чем за три дня до отъезда», — сообщается в документе.
RT на русском04:55
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В России с 1 июля вступят в силу три новых изменения для водителей

С 1 июля 2020 года в силу вступят три новых изменения для водителей, во первых это запрет на импорт праворульной техники категорий M2 и M3 — строительных машин, грузовиков с манипуляторами, микроавтобусов и пассажирских автобусов.
Ёлдашвчера в 00:55
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Астрономы впервые увидели свет столкновения чёрных дыр

Собственно, подавляющее большинство известных чёрных дыр и были открыты благодаря излучению окружающей их материи (мы видим только тот свет, который испускается за пределами гравитационного капкана космической хищницы).
Вести.Ruвчера в 05:43
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Потери Ротару из-за вируса составили 42 млн рублей

По данным издания "Собеседник", из-за пандемии коронавируса финансовые потери певицы Софии Ротару составили около 42 млн рублей, а сама певица ожидает открытия границ между Украиной и Россией, чтобы получить возможность компенсировать убытки.
Газета.Ru06:43
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Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили медалью

Участница парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Калининграде, потерявшая туфлю, но не сбившая строй, получила награду от командующего Балтфлотом адмирала Александра Носатова, заявил представитель флота Роман Мартов.
Политическая Экспертиза25 июня в 09:15
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«Ростов» сыграет с «Арсеналом» основным составом

По данным «СЭ», «Ростов» получил разрешение от местного Роспотребнадзора и сыграет против «Арсенала» в матче 24-го тура Тинькофф-Чемпионата России основным составом (за исключением заражённых шести игроков).
Спорт-Экспресс05:39
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