с чего всё началось

Причём у субъектов Федерации должна быть возможность гибко использовать эти средства, направлять их на реализацию своих, региональных мер поддержки занятости и деловой активности, на выплату пособий и зарплат бюджетникам, решение самых неотложных социальных вопросов и помощь людям.

Владимир Путин провёл совещание, посвящённое вопросам поддержки экономики, бизнеса, занятости и доходов граждан в условиях борьбы с эпидемией коронавируса. Коротко о том, что предложил президент России.

Здоровье О росте бессимптомных заражений коронавирусом заявил Роспотребнадзор Глава Роспсотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что доля россиян, которые являются бессимптомными носителями коронавируса, составляет почти половину от всех инфицированных. 852

Происшествия В Башкирии из закрытой на карантин больницы сбежали семь медиков Как установило следствие, 9 апреля в период режима самоизоляции семь сотрудников самовольно покинули территорию республиканской клинической больницы имени Куватова, являющейся очагом распространения коронавируса. 1,5K

Общество Умер заразившийся коронавирусом депутат Мособлдумы Иван Жуков Депутат Московской областной думы Иван Жуков скончался в возрасте 63 лет после заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. 1,5K

Происшествия Полковника из разведки Росгвардии арестовали за вымогательство Истринский городской суд Московской области арестовал заместителя начальника оперативного разведывательного центра войск Росгвардии Альберта Кудряшова по делу о вымогательстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. 765

Общество Гидрометцентр пообещал россиянам теплый май В пределах нормы температура ожидается на западе - в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях. 92

Наука Установлена температура гибели коронавирусной инфекции Французские эксперты из Прованса установили температуру, при которой погибает с 100 % случаев коронавирус. 1,5K

Общество В МЧС рассказали, чем обернется введение режима ЧС в Петербурге Заместитель начальника управления МЧС России по Петербургу Игорь Титенок рассказал сегодня, 17 апреля, что введение режима ЧС, о котором говорят жители города в последнее время все чаще, приведет только к нагнетанию обстановки, а вот от новой коронавирусной инфекции может и не спасти. 428

Происшествия Число жертв авиакатастрофы под Хабаровском выросло до четырех Число погибших в крушении легкомоторного самолёта под Хабаровском увеличилось до четырёх человек, сообщили "Интерфаксу" в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) района. 300

Общество Свердловский губернатор уточнил сроки отмены карантина Ранее губернатор Свердловской области установил карантинные ограничения в регионе на срок до 20 апреля 2020 года. 482

Политика Путин не поедет в храм Христа Спасителя на пасхальную службу Президент России Владимир Путин останется дома на Пасху и не поедет на службу в храм Христа Спасителя 19 апреля, а поставит свечку в часовне на территории своей резиденции. 158

Экономика Глава ЦБ оценила идею раздачи денег населению Глава регулятора отметила, что сейчас правительство РФ уже принимает меры прямой адресной поддержки, увеличивая пособия по безработице и выдавая гранты компаниям на выплаты зарплат, чтобы поддержать доходы граждан. 2,3K

Общество Россияне резко устремились в Крым Россияне массово устремились в Крым — число жителей других регионов, прибывающих на полуостров, за последние сутки резко возросло. 37

Общество Китайский Ухань признан зоной низкого риска Китайский город Ухань, где началась вспышка COVID-19, признан властями зоной низкого риска, следует из заявления штаба провинции Хубей по профилактике и контролю за распространением коронавируса.