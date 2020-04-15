Экономика
СибдепоПрезидент России объявил о новых мерах поддержки бизнеса
Владимир Путин провёл совещание, посвящённое вопросам поддержки экономики, бизнеса, занятости и доходов граждан в условиях борьбы с эпидемией коронавируса. Коротко о том, что предложил президент России.
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Причём у субъектов Федерации должна быть возможность гибко использовать эти средства, направлять их на реализацию своих, региональных мер поддержки занятости и деловой активности, на выплату пособий и зарплат бюджетникам, решение самых неотложных социальных вопросов и помощь людям.
с чего всё началось
Президент России Владимир Путин перед совещанием с правительством объявил о новых мерах помощи бизнесу и регионам в условиях пандемии коронавируса COVID-19.Коммерсантъ15 апреля в 09:16
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Правительство объявило о новых мерах поддержки бизнеса на фоне пандемии коронавируса
Эхо Москвы16 апреля в 07:00
Путин пообещал безвозмездную финансовую помощь МСБ. Главные тезисы нового заявления по COVID-19
БИЗНЕС Online15 апреля в 09:11
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 10:19, Ашберн
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