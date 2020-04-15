с чего всё началось

Владимир Путин 15 апреля в прямом эфире федеральных каналов обратился к гражданам РФ и анонсировал новые меры поддержки населения, бизнеса и экономики в целом.

Здоровье У умершего кузбассовца коронавирус выявлен посмертно Уточняется, что первый тест на коронавирус, взятый у него, показал отрицательный результат, а результаты второго, посмертного теста, поступившие в ночь с 16 на 17 апреля, подтвердили наличие у пациента коронавирусной инфекции. 43

Экономика Министр экономического развития исключил повторение дефолта 1998 года Министр экономического развития Максим Решетников отрицает даже минимальную вероятность дефолта в России, подобного случившемуся в 1998 г. «Нет», – ответил он на вопрос в передаче «Познер» на «Первом канале» (цитата по ТАСС). 630

Религия Загадка Страстной пятницы: почему Пилат боялся распять Христа У православных христиан наступила Страстная пятница — самый скорбный день, когда вспоминают страдания Христа и Его смерть на кресте. 3

Общество «Союз МС-15» приземлился в Казахстане Спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля «Союз МС-15» с россиянином и двумя американцами — членами экипажа Международной космической станции (МКС) — приземлился в казахстанской степи в пятницу.

Гаджеты В Европе стартовали продажи нового смартфона Honor 20E Компания Honor после презентации флагманской линейки смартфонов Honor 30, 30 Pro и 30 Pro+ запустила в европейском регионе еще один смартфон, который получил название Honor 20E.

Экономика Из-за коронавируса взлетели цены на кофе Практически во всем мире из-за режима самоизоляции, введенного на фоне распространения коронавируса, взлетели цены на кофе, сообщает 16 апреля CNBC. 2

Происшествия На складе Большого театра нашли труп "Сегодня днем было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти на складах на улице Плеханова, которые принадлежат Большому театру", - сказал источник. 27

Общество Банки рассказали о новом виде мошенничества с пропусками Представители Сбербанка, Росбанка и ВТБ рассказали о новом способе мошенничества с QR-кодами, необходимыми для передвижения в столице и Подмосковье. 28

Общество МЧС рекомендовало не носить маски на улице МЧС России считает неэффективным носить защитные маски на открытом воздухе, говорится в рекомендациях ведомства по профилактике коронавируса. 772

Экономика ЕЭК предложила ввести налог на неторговые валютообменные операции Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) для ограничения вывоза капитала за рубеж предлагает ввести налог на неторговые валютообменные операции. 237

Недвижимость Путин предложил льготную программу ипотеки под 6,5% "Предлагаю запустить специальную льготную ипотечную программу, в рамках которой можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку нового жилья комфорт-класса по цене до трёх миллионов рублей в регионах и до восьми миллионов в Москве и Санкт-Петербурге", - отреагировал Путин. 2,9K

Общество В США за сутки умерло рекордное число зараженных коронавирусом В США за сутки зафиксировали рекордное число умерших от коронавируса, говорится в данных Университета Джонса Хопкинса, который ведет собственные подсчеты.

Экономика Эксперты проанализировали поведение россиян при финансовых трудностях Жители России предпочитают занимать деньги у родственников или друзей, когда сталкиваются с финансовыми трудностями.

Общество Роспотребнадзор назвал способы приблизить окончание самоизоляции Уточняется, что граждане должны продолжать оставаться дома, поддерживать чистоту с помощью дезинфицирующих средств, пользоваться средствами для дистанционного общения, а в случае необходимости выхода из дома — использовать маску и соблюдать дистанцию в 1,5-2 метра с окружающими людьми. 139

Здоровье Пневмонии в Саратовской области утяжеляются Министр здравоохранения Саратовской области Наталья Мазина на вчерашнем вечернем заседании оперативного штаба области по предупрежденю распространения коронавируса заявила об «утяжелении пневмонии» в регионе. 22

Политика Путин перенес проведение парада Победы Путин отметил, что до Дня Победы осталось меньше месяца, а пик коронавируса в России не пройден, риски очень высоки, поэтому подготовку к параду и другим массовым мероприятиям перенесут на поздний срок. 7