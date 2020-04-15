Экономика
Новый мирВладимир Путин обратился к россиянам 15 апреля
Владимир Путин 15 апреля в прямом эфире федеральных каналов обратился к гражданам РФ и анонсировал новые меры поддержки населения, бизнеса и экономики в целом.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин перед совещанием с правительством объявил о новых мерах помощи бизнесу и регионам в условиях пандемии коронавируса COVID-19.Коммерсантъ15 апреля в 09:16
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Правительство объявило о новых мерах поддержки бизнеса на фоне пандемии коронавируса
Эхо Москвывчера в 07:00
Владимир Путин пообещал, что малый и средний бизнес получит финансовую помощь от государства
ЦДИ ПО15 апреля в 09:24
Эксперт: Новые меры экономической поддержки бизнеса направлены на сохранение рабочих мест
Взгляд.ру15 апреля в 13:15
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Здоровье
У умершего кузбассовца коронавирус выявлен посмертно
Уточняется, что первый тест на коронавирус, взятый у него, показал отрицательный результат, а результаты второго, посмертного теста, поступившие в ночь с 16 на 17 апреля, подтвердили наличие у пациента коронавирусной инфекции.
REGNUM 00:43
Шоу-бизнес
Заслуженная артистка России Вера Воронкова избила 13-летнюю дочь
55-летняя актриса Вера Воронкова избила свою 13-летнюю дочь и попала в поле зрения полиции.
Shraibikus News вчера в 09:31
Экономика
Министр экономического развития исключил повторение дефолта 1998 года
Министр экономического развития Максим Решетников отрицает даже минимальную вероятность дефолта в России, подобного случившемуся в 1998 г. «Нет», – ответил он на вопрос в передаче «Познер» на «Первом канале» (цитата по ТАСС).
Ведомости вчера в 13:46
Культура
Коммунисты потребовали запретить сериал «Зулейха открывает глаза»
Piter.tv вчера в 02:04
Религия
Загадка Страстной пятницы: почему Пилат боялся распять Христа
У православных христиан наступила Страстная пятница — самый скорбный день, когда вспоминают страдания Христа и Его смерть на кресте.
РИА Новости 01:00
Общество
«Союз МС-15» приземлился в Казахстане
Спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля «Союз МС-15» с россиянином и двумя американцами — членами экипажа Международной космической станции (МКС) — приземлился в казахстанской степи в пятницу.
Известия 01:29
Гаджеты
В Европе стартовали продажи нового смартфона Honor 20E
Компания Honor после презентации флагманской линейки смартфонов Honor 30, 30 Pro и 30 Pro+ запустила в европейском регионе еще один смартфон, который получил название Honor 20E.
iXBT.com 00:21
Экономика
Из-за коронавируса взлетели цены на кофе
Практически во всем мире из-за режима самоизоляции, введенного на фоне распространения коронавируса, взлетели цены на кофе, сообщает 16 апреля CNBC.
Известия 00:59
Происшествия
На складе Большого театра нашли труп
"Сегодня днем было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти на складах на улице Плеханова, которые принадлежат Большому театру", - сказал источник.
Газета.Ru вчера в 15:27
Происшествия
В ФСБ рассказали о планах готовившего нападение на школу подростка
16 апреля ФСБ России задержала жителя Красноярска 2006 года рождения, готовившего нападение на школу.
RT на русском 00:19
Общество
Банки рассказали о новом виде мошенничества с пропусками
Представители Сбербанка, Росбанка и ВТБ рассказали о новом способе мошенничества с QR-кодами, необходимыми для передвижения в столице и Подмосковье.
Вести.Ru вчера в 22:56
Происшествия
В центре Москвы загорелся пятиэтажный офис
Газета.Ru 00:57
Общество
МЧС рекомендовало не носить маски на улице
МЧС России считает неэффективным носить защитные маски на открытом воздухе, говорится в рекомендациях ведомства по профилактике коронавируса.
Коммерсантъ 00:20
Экономика
ЕЭК предложила ввести налог на неторговые валютообменные операции
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) для ограничения вывоза капитала за рубеж предлагает ввести налог на неторговые валютообменные операции.
ТАСС 14 апреля в 20:40
Общество
В Башкирии режим изоляции продлили до лета
Режим самоизоляции в Башкирии продлится минимум до конца мая для профилактики заражения коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 07:01
Здоровье
Инфекционист назвал лето пиком эпидемии коронавируса в России
Пик заболевания COVID-19 наступит в России через полтора-два месяца, заявил доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.
РИА Новости вчера в 07:44
Космос
Найдена похожая на Землю экзопланета
Русская Планета вчера в 19:02
Недвижимость
Путин предложил льготную программу ипотеки под 6,5%
"Предлагаю запустить специальную льготную ипотечную программу, в рамках которой можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку нового жилья комфорт-класса по цене до трёх миллионов рублей в регионах и до восьми миллионов в Москве и Санкт-Петербурге", - отреагировал Путин.
Газета.Ru вчера в 14:25
Экономика
Министр экономического развития РФ не смог получить кредит в банке
Экс-губернатору Пермского края, министру экономического развития РФ Максиму Решетникову отказали в получении кредита в банке.
URA.Ru вчера в 00:02
Наука
Объяснена опасность диабета для зараженных коронавирусом
Результаты исследования, объясняющего опасность диабета для зараженных коронавирусом, опубликованы в журнале Science Advances.
Lenta.ru вчера в 17:16
Политика
Василий Уткин: «То, как Крым стал российским, сложно принять. Я это не очень понимаю»
Спортивный журналист Василий Уткин поделился мнением о вхождении Крыма в состав России.
Sports.ru вчера в 18:12
Общество
В США за сутки умерло рекордное число зараженных коронавирусом
В США за сутки зафиксировали рекордное число умерших от коронавируса, говорится в данных Университета Джонса Хопкинса, который ведет собственные подсчеты.
РЕН ТВ 01:04
Экономика
Эксперты проанализировали поведение россиян при финансовых трудностях
Жители России предпочитают занимать деньги у родственников или друзей, когда сталкиваются с финансовыми трудностями.
РБК 01:00
Общество
Роспотребнадзор назвал способы приблизить окончание самоизоляции
Уточняется, что граждане должны продолжать оставаться дома, поддерживать чистоту с помощью дезинфицирующих средств, пользоваться средствами для дистанционного общения, а в случае необходимости выхода из дома — использовать маску и соблюдать дистанцию в 1,5-2 метра с окружающими людьми.
Известия 00:23
Общество
Немецкий зоопарк собирается скормить одних животных другим
Gazeta.SPb 15 апреля в 14:46
Общество
Электронные пропуска в Красноярске станут обязательными
На следующей неделе цифровые пропуска в Красноярске станут обязательными.
Московский Комсомолец вчера в 21:45
Здоровье
Пневмонии в Саратовской области утяжеляются
Министр здравоохранения Саратовской области Наталья Мазина на вчерашнем вечернем заседании оперативного штаба области по предупрежденю распространения коронавируса заявила об «утяжелении пневмонии» в регионе.
Газета Балаково вчера в 18:08
Политика
США мобилизовали спецподразделение на случай эвакуации Белого дома
Из-за распространения коронавируса в США мобилизовали спецподразделение для возможной эвакуации американской администрации, сообщило 16 апреля издание Newsweek.
Известия вчера в 23:50
Политика
Путин перенес проведение парада Победы
Путин отметил, что до Дня Победы осталось меньше месяца, а пик коронавируса в России не пройден, риски очень высоки, поэтому подготовку к параду и другим массовым мероприятиям перенесут на поздний срок.
EastRussia вчера в 19:05
Политика
Правительство Камчатского края ушло в отставку
Врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов отправил в отставку членов правительства региона.
ТАСС 00:50