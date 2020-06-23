Общество

Газета.RuГазета.RuПутин предложил повысить НДФЛ для богатых россиян

Президент России Владимир Путин предложил повысить НДФЛ для богатых россиян. Глава государства предложил с 1 января изменить ставку налогов для физлиц с 13% до 15% для тех, кто зарабатывает больше 5 млн руб. в год.
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Путин объявил о новой ставке НДФЛ и повторных выплатах на детей

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Со следующего года НДФЛ будет увеличен

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В ЮВО отреагировали на инцидент с Т-34 на параде в Севастополе

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Оставила огромный след в памяти игра с Испанией в 1/8 финала. Полузащитник заявил, что после финального свистка неожиданно заплакал.
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Изучена впервые работа мозга человека, который не может видеть цифры

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