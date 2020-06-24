с чего всё началось

Президент предложил повысить с 13 до 15% ставку налога для зарабатывающих более 5 миллионов рублей в год.

Гаджеты Эксперт объяснил, почему важно выключать Bluetooth на смартфоне Включенная на телефоне пользователя функция беспроводной связи Bluetooth может не просто снизить автономность работы устройства, но еще и привести к снижению уровня безопасности, сделав пользователя жертвой незаметной атаки мошенников. 11

Общество Голикова назвала повышение МРОТ стратегической задачей Вице-премьер Татьяна Голикова считает, что размер МРОТ в России остаётся недостаточным. По её словам, его повышение — стратегическая задача. 135

Армия и оружие Подводную лодку «Ростов-на-Дону» отправили на ремонт При прохождении проливных зон подводные лодки Черноморского флота, как и все надводные корабли и суда обеспечения, действуют в строгом соответствии с международным правом. 2

Здоровье Врач предупредила о смертельной опасности сливочного масла Употребление сливочного масла, в составе которого содержатся трансжиры, может привести к онкологическим заболеваниям и иному вреду для организма, сказала в интервью телеканалу "Звезда" врач-диетолог, кандидат медицинских наук Римма Мойсенко. 109

Здоровье Врачи рассказали о пожизненных последствиях коронавируса Как рассказала руководитель британского центра по восстановлению от COVID-19 доктор Хилари Флойд, она поражена количеством людей среднего возраста, которые, несмотря на отсутствие сопутствующих заболеваний, длительное время после перенесенного коронавируса страдают от нетрудоспособности и хронической усталости. 64

Общество Врач предостерег от формального ношения масок на подбородке Многие люди в жару испытывают ощущение удушья в маске и поэтому часто носят их формально, спустив на подбородок. 125

Общество Путин объявил о продлении выплат медработникам Президент России Владимир Путин во время очередного обращения к нации объявил о продлении дополнительных выплат для медработников на июль и август. 649

Здоровье Ограничения из-за коронавируса могут продлить в Челябинской области В региональном отделении Роспотребнадзора отмечают, что на 22 июня на территории Челябинской области зарегистрировано 6298 случаев новой коронавирусной инфекции (показатель на 100 тыс. населения - 181,2). 72

Политика Нидерланды расследуют причастность Киева к крушению MH17 Голландский адвокат Баудевейн ван Эйк на судебных слушаниях заявил, что власти Нидерландов расследуют обстоятельства, по которым Киев не закрыл воздушное пространство в зоне конфликта на востоке Украины, где в 2014 году потерпел крушение рейс MH17. 246

Гаджеты Ноутбук Acer Swift 5 получил процессор Intel Tiger Lake Компания-производитель электроники Acer выпустила премиальный ноутбук модели Swift 5. Как стало известно, в розничной продаже гаджет появится в октябре текущего года, а его стоимость составит 1100 евро. 1

Футбол Шатов подписал предварительный контракт с «Рубином» Как стало известно Sport24, полузащитник «Зенита» Олег Шатов подписал предварительный контракт с «Рубином».

Общество Россияне получат новую выплату в 10 тысяч рублей Единовременное пособие в размере 10 тысяч рублей может в ближайшее время появиться для ряда граждан Российской Федерации, рассказали нашему изданию в Пенсионном фонде РФ. 633

Общество Голливуд обвинили в недостаточной поддержке чернокожих По мнению авторов письма, отсутствие истинной инклюзивности и институциональной поддержки чернокожих укрепили наследие превосходства белых в Голливуде и США в целом. 1

Шоу-бизнес Известный турецкий актер Бурак Озчивит сменил имидж Напомним, что Бурак Озчивит — турецкий актёр и манекенщик. Бурак Озчивит родился 24 декабря 1984 года в Стамбуле.

Общество В Сеченовском университете рассказали о ходе вакцинации добровольцев У некоторых добровольцев, которые испытывают вакцину от коронавируса в Сеченовском университете, в первые часы наблюдалось повышение температуры и головная боль. 376