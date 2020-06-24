Общество

62инфо62инфоПутин предложил ввести налог для богатых россиян

Президент предложил повысить с 13 до 15% ставку налога для зарабатывающих более 5 миллионов рублей в год.
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с чего всё началось
Президент Владимир Путин за неделю до голосования по поправкам в Конституцию обратился с заявлением
 к россиянам, в котором объявил о повышении ставки подоходного налога для граждан с высокими зарплатами и повторении разовых выплат в 10 тыс. руб. для семей с детьми до 16 лет.
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