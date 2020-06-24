Общество

InkazanInkazanПутин рассказал о расширении программы льготной ипотеки для граждан

Путин заявил, что в нынешних условиях необходимо расширить возможности для «выбора комфортного, современного жилья».
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Владимир Путин предложил расширить программу льготной ипотеки для россиян

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Власти Самарской области отметили в регионе рост числа договоров по льготной ипотеке

ТАССвчера в 17:22

Эксперты оценили предложение Путина по расширению льготной ипотеки

Известиявчера в 23:08

Почему льготная ипотека может закончиться досрочно

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Эксперты: увеличение лимита по льготной ипотеке коснется 95% новостроек

РИА Новостивчера в 13:14

Путин поручил расширить программу льготной ипотеки в 6,5%

Коммерсантъвчера в 10:39

Объем сделок после расширения программы льготной ипотеки может вырасти на 15% - эксперт

Интерфаксвчера в 12:09
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Футбол

Фанат «Бернли» уволен из-за баннера «Жизни белых важны»

Над стадионом "Манчестер Сити" во время матча пролетел самолет, к которому был прикреплен баннер: "White Lives Matter, Burnley" (Жизни белых важны, "Бернли").
Газета.Ru 14:05
Экономика

В России пенсии по старости могут быть увеличены

В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
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Названа причина открытия главного храма Минобороны раньше срока

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Кино

В сети появился трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» Данилы Козловского

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Политика

В Кремле сообщили, кто из иностранных лидеров посетит парад Победы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, кто из лидеров иностранных государств посетит парад Победы в Москве.
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Шоу-бизнес

Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем

Развод комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус оказался розыгрышем в рамках YouTube-шоу Comment Out.
Известия 11:02
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Политика

Песков опроверг отлет Лукашенко в Минск сразу после парада

Пресс-атташе посольства Белоруссии в Москве Олег Мазуро подтвердил «Ведомостям», что Лукашенко присутствовал на всех трех официальных мероприятиях в честь празднования 75-летия Победы: параде на Красной площади, возложении венков и торжественном приеме в Кремле.
РБК 12:58
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Политика

Захарова ответила на заявление Украины о многомиллионных долгах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления украинских властей о "многомиллионных долгах" России, передает портал Politexpert.
Газета.Ru вчера в 16:44
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Политика

Роджер Уотерс: русский народ разгромил нацизм

RT на русском 10:53
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Общество

Audi отказался от сотрудничества с Собчак из-за высказываний о чернокожих

«Audi решительно отвергает любые формы расизма и дискриминации, так как это несовместимо с нашей корпоративной культурой», — сказали в компании, отметив, что немедленно отказываются от сотрудничества с Собчак.
Lenta.ru 13:53
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Общество

Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде решили наградить

Участницу парада Победы в Калининграде, которая не покинула парадный строй из-за потерянной туфли, поощрит командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов, сообщили ТАСС в пресс-службе Балтийского флота в среду.
Газета.Ru 14:52
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Политика

Депутаты подрались в Саратовской областной думе

Газета.Ru 04:15
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Культура

О закрытии своего шоу высказалась Елена Степаненко

Live24 вчера в 08:40
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Кино

Вышел первый тизер сериала «Основание» по романам Айзека Азимова

Американская компания продемонстрировала тизер шоу, которое появится в 2021 году.
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Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев

РБК вчера в 10:38
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Игры

Кооператив, Модок и геймплей за Тора: что нового показали по «Мстителей»

В сюжетном трейлере Мстители узнают, что пять лет назад в Сан-Франциско их всё-таки подставили, а за произошедшим стоит Модок.
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Авто

Kia рассекретил новый минивэн Kia Carnival

Компания KIA опубликовала первые официальные фотографии минивэна KIA Carnival четвертого поколения.
Автоновости дня 04:23
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Политика

Путин заявил о вере в Россию среди своего окружения

РИА Новости 12:27
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Энергетика

Цены на нефть марки Brent упали до 40,87 доллара за баррель

По состоянию на 17.56 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 4,46%, до 40,73 доллара за баррель, августовских фьючерсов на нефть марки WTI - на 4,63%, до 38,5 доллара за баррель.
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Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Калифорнии

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8 в американском штате Калифорния. Об этом сообщила Геологическая служба США.
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Брат Нурмагомедова высмеял Макгрегора, упомянув коронавирус

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Китай готовится к отключению от долларовых платежных систем

Подчеркивается, что вопрос касается Системы межбанковских электронных клиринговых расчетов CHIPS и Системы передачи информации и совершения платежей SWIFT.
Evo-rus.com вчера в 12:00
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Политика

Захарова ответила на очередные оскорбления Габунии в адрес Путина

Москва, 24 июня 2020, 09:44 — REGNUM Свой ответ на очередные оскорбления грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес президента России Владимира Путина дала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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Армия и оружие

В Керчи провели ежегодный парад Победы

В среду, 24 июня, в Керчи прошел парад, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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Рязань получит федеральную поддержку на строительство моста через Оку

Губернатор Рязанской области Николай Любимов во время онлайн-совещания с заместителем Председателя Правительства РФ Маратом Хуснуллиным попросил оказать федеральную поддержку в строительстве второго моста через Оку.
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Полиция начала разгонять отдыхающих на Патриарших прудах в Москве

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Эмоциональная реакция ветерана на слова Путина о войне попала на видео

Ветеран Великой Отечественной войны поддержал Владимира Путина, выступавшего с речью на параде Победы на Красной площади.
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«Секс был вчера»: Лепс похвастался Галкину бурной личной жизнью

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NASA выдало грант на новый поиск внеземных цивилизаций

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США назвали условия продления действия СНВ-3

Американцы назвали условия продления действия СНВ-3.
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