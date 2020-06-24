Общество
InkazanПутин рассказал о расширении программы льготной ипотеки для граждан
Путин заявил, что в нынешних условиях необходимо расширить возможности для «выбора комфортного, современного жилья».
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Объем сделок после расширения программы льготной ипотеки может вырасти на 15% - эксперт
Интерфаксвчера в 12:09
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Футбол
Фанат «Бернли» уволен из-за баннера «Жизни белых важны»
Над стадионом "Манчестер Сити" во время матча пролетел самолет, к которому был прикреплен баннер: "White Lives Matter, Burnley" (Жизни белых важны, "Бернли").
Газета.Ru 14:05
Экономика
В России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 02:09
Кино
В сети появился трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» Данилы Козловского
Что происходит 05:43
Политика
В Кремле сообщили, кто из иностранных лидеров посетит парад Победы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, кто из лидеров иностранных государств посетит парад Победы в Москве.
Дождь вчера в 10:38
Шоу-бизнес
Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем
Развод комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус оказался розыгрышем в рамках YouTube-шоу Comment Out.
Известия 11:02
Политика
Песков опроверг отлет Лукашенко в Минск сразу после парада
Пресс-атташе посольства Белоруссии в Москве Олег Мазуро подтвердил «Ведомостям», что Лукашенко присутствовал на всех трех официальных мероприятиях в честь празднования 75-летия Победы: параде на Красной площади, возложении венков и торжественном приеме в Кремле.
РБК 12:58
Политика
Захарова ответила на заявление Украины о многомиллионных долгах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления украинских властей о "многомиллионных долгах" России, передает портал Politexpert.
Газета.Ru вчера в 16:44
Политика
Роджер Уотерс: русский народ разгромил нацизм
RT на русском 10:53
Общество
Audi отказался от сотрудничества с Собчак из-за высказываний о чернокожих
«Audi решительно отвергает любые формы расизма и дискриминации, так как это несовместимо с нашей корпоративной культурой», — сказали в компании, отметив, что немедленно отказываются от сотрудничества с Собчак.
Lenta.ru 13:53
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде решили наградить
Участницу парада Победы в Калининграде, которая не покинула парадный строй из-за потерянной туфли, поощрит командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов, сообщили ТАСС в пресс-службе Балтийского флота в среду.
Газета.Ru 14:52
Политика
Депутаты подрались в Саратовской областной думе
Газета.Ru 04:15
Культура
О закрытии своего шоу высказалась Елена Степаненко
Live24 вчера в 08:40
Кино
Вышел первый тизер сериала «Основание» по романам Айзека Азимова
Американская компания продемонстрировала тизер шоу, которое появится в 2021 году.
Evo-rus.com вчера в 03:45
Происшествия
Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев
РБК вчера в 10:38
Игры
Кооператив, Модок и геймплей за Тора: что нового показали по «Мстителей»
В сюжетном трейлере Мстители узнают, что пять лет назад в Сан-Франциско их всё-таки подставили, а за произошедшим стоит Модок.
Игромания.ру 13:59
Авто
Kia рассекретил новый минивэн Kia Carnival
Компания KIA опубликовала первые официальные фотографии минивэна KIA Carnival четвертого поколения.
Автоновости дня 04:23
Политика
Путин заявил о вере в Россию среди своего окружения
РИА Новости 12:27
Энергетика
Цены на нефть марки Brent упали до 40,87 доллара за баррель
По состоянию на 17.56 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 4,46%, до 40,73 доллара за баррель, августовских фьючерсов на нефть марки WTI - на 4,63%, до 38,5 доллара за баррель.
РИА Новости 11:00
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Калифорнии
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8 в американском штате Калифорния. Об этом сообщила Геологическая служба США.
RT на русском 14:11
Единоборства
Брат Нурмагомедова высмеял Макгрегора, упомянув коронавирус
RT на русском 05:08
Общество
Китай готовится к отключению от долларовых платежных систем
Подчеркивается, что вопрос касается Системы межбанковских электронных клиринговых расчетов CHIPS и Системы передачи информации и совершения платежей SWIFT.
Evo-rus.com вчера в 12:00
Политика
Захарова ответила на очередные оскорбления Габунии в адрес Путина
Москва, 24 июня 2020, 09:44 — REGNUM Свой ответ на очередные оскорбления грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес президента России Владимира Путина дала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
REGNUM 02:44
Армия и оружие
В Керчи провели ежегодный парад Победы
В среду, 24 июня, в Керчи прошел парад, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Krym.News 10:45
Экономика
Рязань получит федеральную поддержку на строительство моста через Оку
Губернатор Рязанской области Николай Любимов во время онлайн-совещания с заместителем Председателя Правительства РФ Маратом Хуснуллиным попросил оказать федеральную поддержку в строительстве второго моста через Оку.
АиФ Рязань вчера в 02:30
Политика
Эмоциональная реакция ветерана на слова Путина о войне попала на видео
Ветеран Великой Отечественной войны поддержал Владимира Путина, выступавшего с речью на параде Победы на Красной площади.
РИА Новости 08:01
Шоу-бизнес
«Секс был вчера»: Лепс похвастался Галкину бурной личной жизнью
Экспресс газета 14:11
Космос
NASA выдало грант на новый поиск внеземных цивилизаций
ToDay News Ufa 04:13
Политика
США назвали условия продления действия СНВ-3
Американцы назвали условия продления действия СНВ-3.
Evo-rus.com 14:32