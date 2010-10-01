Коронавирус

Gorod48Gorod48Владимир Путин предложил ряд мер поддержки населения и экономики

Президент РФ в своем обращении к гражданам обозначил новые меры поддержки населения и экономики в условиях распространения коронавирусной инфекции.
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Рост НДФЛ и новые субсидии: 5 основных тем из обращения Путина

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Владимир Путин предложил ряд мер поддержки населения и экономики

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Президент РФ объявил о продлении мер социальной поддержки для медиков, соцработников, семей с детьми и безработных граждан

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Происшествия

Колесников стал свидетелем избиения перед парадом на Красной площади

Военнослужащий устроил провокацию за 15 минут до парада, он разбил стекла машины ФСО.
Кавказ Пост 22:18
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Общество

В Екатеринбурге состоялся торжественный салют в честь 75-летия Победы

Торжественный салют, приуроченный к проведению парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, состоялся в Екатеринбурге, 24 июня сообщает корреспондент ИА Красная Весна.
ИА Красная Весна 16:20
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Общество

Адвокат Ефремова назвал сумму возможной компенсации семье Захарова

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, назвал сумму возможной компенсации семье погибшего водителя Сергея Захарова в беседе с изданием StarHit.
Lenta.ru 20:17
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Наука

Рядом со Стоунхенджем нашли памятник времен неолита

Найденным объектом являются двадцать крупных шахт, датируемых неолитом, которые образуют кольцо.
Evo-rus.com 08:44
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Общество

Собчак подала в суд на немецкое издание из-за обвинений в расизме

РБК 20:46
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Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав

REGNUM вчера в 06:44
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Космос

К Земле мчится еще один опасный астероид

Shraibikus News вчера в 15:46
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Общество

В Калининграде поощрят девушку, потерявшую туфлю в ходе парада Победы

Участница парада в Калининграде не нарушила строй, несмотря на потерянную туфлю, сообщила "Комсомольская правда".
РИА Новости 16:39
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Общество

Гидрометцентр предупредил россиян о температурных аномалиях

23 июня научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что аномальная жара ожидается в Москве и других регионах европейской части России с пятницы, 26 июня.
Известия 21:57
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Общество

Путин подписал указ о второй выплате на детей до 16 лет

Граждане России, которым уже направлены данные выплаты ранее, могут не подавать документы еще раз — пособие поступит на их счет автоматически.
Замана вчера в 13:30
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Экономика

С 1 июля экономика России останется без господдержки

Меры господдержки экономики, введенные правительством на фоне коронавирусного кризиса, на фоне падения цен на нефть привели к разбалансировке бюджетной системы, заявил на конференции инвесторов «Ренессанс Капитала» во вторник замминистра финансов Алексей Моисеев, напомнив, что большинство мер господдержки экономики прекратят свое действие с 1 июля, сообщает Finanz.ru.
SakhaNews вчера в 07:57
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Гаджеты

Зачем необходимо выключать Bluetooth на смартфоне

Чтобы провести через Bluetooth кибератаку, злоумышленникам сначала понадобится МАС-адрес устройства.
Evo-rus.com 01:49
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Шоу-бизнес

Развод Гарика Харламова и Кристины Асмус оказался розыгрышем

Пара не собирается расставаться. Это подтвердил ведущий популярного юмористического YouTube-шоу Comment Out Владимир Маркони.
Pravda.Ru 09:42
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Общество

Депутаты подрались в Саратовской областной думе

Газета.Ru 04:15
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Происшествия

Сыновья дагестанского депутата устроили перестрелку в Махачкале

Известия 10:37
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Происшествия

Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев

Полиция обнаружила пятерых малолетних детей в московской квартире, сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
РБК вчера в 10:38
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Политика

Пушков назвал причину выхода США из ДРСМД

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Twitter назвал причину, по которой США покинули договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
РИА Новости 18:13
Политика

Это любовь: у главы Хакасии берут автографы

Смущаясь, протянули его губернатору. Безусловно, не избалованный политической славой глава республики оставил автограф.
ИА Хакасия 22:00
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Политика

Путин заявил о вере в Россию среди своего окружения

РИА Новости 12:27
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Космос

В NASA показали, как выглядит закат солнца на других планетах

ТК Звезда 10:48
Космос

Ученый объяснил, почему люди не смогут жить на Луне и Марсе

Человечество не сможет жить на Луне и Марсе из-за высокой радиации и галактического излучения, сказал РИА Новости заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Шуршаков.
РИА Новости 22:00
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Общество

Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей

Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ вчера в 10:42
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Футбол

Футболисты «Локомотива» перешли на режим самоизоляции на клубной базе

Футболисты и тренерский штаб московского "Локомотива" перешли на режим самоизоляции на базе в подмосковной Баковке, сообщается на официальном сайте столичного клуба.
РИА Новости 08:41
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Происшествия

Солдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади

Lenta.ru 13:44
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Политика

Трамп заявил о планах США перебросить часть войск из Германии в Польшу

Соединённые Штаты перебросят часть размещённых в Германии войск на территорию Польши.
RT на русском 16:33
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Армия и оружие

«Детские болезни» у «Арматы» прошли, сообщил разработчик

Стадия "детских болезней" у техники на платформе "Армата" прошла, сообщил РИА Новости руководитель бригады "Уралвагонзавода", готовящей технику к параду Победы, Михаил Бегман.
РИА Новости 21:55
Авто

Специалисты объяснили, нужно ли менять моторное масло в начале лета

Специалисты отметили, что замена масла в начале лета определяется четырьмя ключевыми параметрами, которые зависят от эксплуатации автомобиля.
МедиаПоток 22 июня в 02:05
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Общество

США выдвинули новое обвинительное заключение против Ассанжа

"Федеральное Большое жюри внесло сегодня второе обвинительное заключение, обвиняющее Джулиана Ассанжа, основателя WikiLeaks, в преступлениях, связанных с предполагаемой ролью Ассанжа в одном из крупнейших взломов секретной информации в истории Соединенных Штатов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минюста.
Интерфакс 19:31
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Политика

Украина направила РФ ноту протеста из-за парада Победы в Крыму

Киев, 25 июня 2020, 05:08 — REGNUM МИД Киева направил Москве ноту протеста из-за проведения парадов в честь 75-летия Победы в Крыму без согласия властей Украины.
REGNUM 22:08
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Общество

В ЮВО рассказали об инциденте с танком Т-34 в Севастополе

Танк Т-34 в ходе парада в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Севастополе при совершении поворота снизил обороты двигателя и остановился на безопасном расстоянии от зрителей.
RT на русском 10:05
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