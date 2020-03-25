Коронавирус
ВедомостиРоссиянам придется платить налог с процентов по вкладам и облигациям
Увеличение ставок НДФЛ для вкладов, инвестиций в долговые ценные бумаги и некоторые другие новации, озвученное в обращении президента, потребует изменений в Налоговый кодекс и другие документы, связанные с платежами физлиц и юрлиц, заявил «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
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СМИ подсчитали, сколько россияне потеряют из-за объявленного Путиным нового налога
Московский Комсомолец04:26
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Общество
В Томской области распространяют фейковые новости о коронавирусе
Томск, 26 марта 2020, 09:58 — REGNUM Полиция Томской области призывает граждан не реагировать на фейковые новости о коронавирусе.
Политика
Российскую помощь Италии для борьбы с коронавирусом назвали бесполезной
Большую часть российских поставок в Италию, которые должны послужить для помощи в борьбе с коронавирусом, назвали бесполезной.
Политика
Путин перенес голосование по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин подписал указ о переносе голосования по поправкам в Конституцию. Документ опубликован на сайте Кремля.
Здоровье
Минздрав региона подтвердил перевод больного из больницы №12 в десятую
Заместитель главы регионального управления Роспотребнадзора Надежда Матвеева подчеркнула, что врачи больницы №12 приняли правильное решение о переводе.
Энергетика
«Газпром» ударил по конкурентам в Европе
Российская компания «Газпром» ударила по конкурентам в Европе, продавая дешевый газ.
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В Подмосковье приостановят работу рестораны и кафе
Губернатор Московской области Андрей Воробьев постановил приостановить в регионе работу ресторанов, кафе и иных предприятий общественного питания с 28 марта по 5 апреля.
Политика
В Кремле оценили ситуацию с распространением коронавируса
В Кремле надеются, что РФ избежит эпидемии коронавируса, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Заразившийся коронавирусом экс-президент ФК «Витесс» скончался
Экс-президент голландского футбольного клуба "Витесс" Кес Баккер, заразившийся коронавирусом, скончался.
Общество
Собчак рассказала о состоянии Людмилы Нарусовой
Через час Собчак опубликовала пост, в котором заявила, что тест не выявил коронавирус в организме Нарусовой.
Происшествия
Найден первый зараженный коронавирусом
Общество
FT: КНДР просит о помощи из-за коронавируса
КНДР просит международное сообщество о помощи в связи с пандемией коронавируса.
Общество
В.Путин обещал выходные с 28 марта, а в Указе написали с 30
Опубликован Указ Президента РФ об объявлении выходных дней. Согласно документу с 30 по 3 апреля объявляются выходными.
Здоровье
Чарльз Кэлишер — РБК: «Эпидемия коронавируса может продлиться годы»
РБК поговорил с автором десятков научных работ, посвященных экологии и эпидемиологии вирусов, о том как будет дальше развиваться ситуация с распространением нового коронавируса.
Здоровье
Глава ВОЗ призвал все страны не ограничиваться самоизоляцией граждан
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус на брифинге для журналистов в Женеве заявил, что сама по себе самоизоляция граждан и ограничение на передвижение не помогут окончательно ликвидировать пандемию коронавируса.
Общество
В России введут штрафы за нарушение карантина из-за коронавируса
Правительство вводит штрафы для физических и юридических лиц, которые отказываются соблюдать введенные из-за COVID-19 правила.
Общество
В Госдуму внесен проект об усилении наказания за нарушение карантина
Законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина по коронавирусу нового типа внесли в Госдуму.
Общество
С 27 марта РФ прекращает авиасообщение с другими странами
Ранее РФ ограничивала авиасообщение с другими странами, однако чартерные рейсы регулярно следовали в столицы разные государств.
Происшествия
Сигнал радиобуя при поисках разбившегося Су-27 не подтвердился
Поиски пилота разбившегося накануне в Черном море истребителя Су-27 продолжаются, информация о сигнале радиомаяка аварийно-спасательного буя самолета в новом районе не подтвердилась.
Политика
Песков: визит Путина в медцентр в Коммунарке не был инсценировкой
Поездка президента России Владимира Путина в расположенный в Коммунарке медицинский центр для пациентов с подозрением на коронавирус не была инсценировкой.
Здоровье
Стало известно, когда носители коронавируса наиболее заразны
Ученые из Университета Гонконга предупредили, что наиболее заразны носители коронавируса в первую неделю болезни.
Политика
На Украине призвали попросить помощи у России из-за коронавируса
Украине следует попросить помощи у России в борьбе с коронавирусом, заявил депутат Верховной Рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Общество
Российские власти подтвердили два случая смерти от коронавируса
Российский оперативный штаб по предупреждению и борьбе с коронавирусом подтвердил два случая смерти от коронавируса COVID-19 25 марта.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в нерабочую неделю
В начале следующей недели, которую президент России Владимир Путин объявил нерабочей, атмосферное давление снизится, как и температура воздуха.
Футбол
Хенесс: «Не представляю трансферы за € 100 млн в ближайшем будущем»
Недавно сообщалось о том, что "Бавария" улаживает последние детали по трансферу вингера "Манчестер Сити" Лероя Сане.
Космос
На Байкале устанавливают новые кластеры нейтринного телескопа
Новые кластеры нейтринного телескопа увеличивают вероятность поймать нужные частицы нейтрино, которых можно сравнить с космическими летописцами.
Здоровье
В России прогнозируют «взрывную» ситуацию с коронавирусом
Российские врачи готовятся к «взрывному» развитию ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава Николай Малышев.
Общество
Аттракционы и дискотеки попали под запрет на всей территории России
На территории всех субъектов Российской Федерации должны быть закрыты дискотеки, ночные клубы и аттракционы, а также приостановлено проведение развлекательных, зрелищных, выставочных и других мероприятий, в том числе в торгово-развлекательных центрах.
Общество
Собянин призвал жителей других регионов отказаться от поездок в Москву
Мэр Москвы Сергей Собянин попросил жителей регионов временно не ездить в столицу из-за коронавируса, следует из опубликованного на сайте главы города документа.
Общество
ГИБДД минимизирует общение сотрудников с гражданами из-за коронавируса
Региональные подразделения ГИБДД предпримут дополнительные меры для предотвращения распространения коронавируса, сообщает МВД.