Коронавирус

ВедомостиВедомостиРоссиянам придется платить налог с процентов по вкладам и облигациям

Увеличение ставок НДФЛ для вкладов, инвестиций в долговые ценные бумаги и некоторые другие новации, озвученное в обращении президента, потребует изменений в Налоговый кодекс и другие документы, связанные с платежами физлиц и юрлиц, заявил «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
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В Госдуме рассказали о сроках введения налога на доход по вкладам

Российская газета05:50

Forbes подсчитал, сколько Россия соберет за счет налога на банковские вклады

URA.Ru03:12

Подсчитаны потери россиян из-за нового налога

Lenta.ru03:07

В СФ рассказали, когда может заработать налог на прибыль от вкладов

РИА Новости05:02

СМИ подсчитали, сколько россияне потеряют из-за объявленного Путиным нового налога

Московский Комсомолец04:26

Налог с процентов по вкладам и купонам. Что значат предложения Путина

РБКвчера в 11:57

С процентов по депозитам свыше 1 млн рублей возьмут 13%

Коммерсантъвчера в 11:12
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Общество

В Томской области распространяют фейковые новости о коронавирусе

Томск, 26 марта 2020, 09:58 — REGNUM Полиция Томской области призывает граждан не реагировать на фейковые новости о коронавирусе.
REGNUM 02:58
Политика

Российскую помощь Италии для борьбы с коронавирусом назвали бесполезной

Большую часть российских поставок в Италию, которые должны послужить для помощи в борьбе с коронавирусом, назвали бесполезной.
Lenta.ru 03:56
Политика

Путин перенес голосование по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин подписал указ о переносе голосования по поправкам в Конституцию. Документ опубликован на сайте Кремля.
Газета.Ru вчера в 13:20
Здоровье

Минздрав региона подтвердил перевод больного из больницы №12 в десятую

Заместитель главы регионального управления Роспотребнадзора Надежда Матвеева подчеркнула, что врачи больницы №12 приняли правильное решение о переводе.
Общественное мнение 05:40
Энергетика

«Газпром» ударил по конкурентам в Европе

Российская компания «Газпром» ударила по конкурентам в Европе, продавая дешевый газ.
Lenta.ru 02:15
Общество

В Подмосковье приостановят работу рестораны и кафе

Губернатор Московской области Андрей Воробьев постановил приостановить в регионе работу ресторанов, кафе и иных предприятий общественного питания с 28 марта по 5 апреля.
ТАСС 03:58
Политика

В Кремле оценили ситуацию с распространением коронавируса

В Кремле надеются, что РФ избежит эпидемии коронавируса, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:51
Футбол

Заразившийся коронавирусом экс-президент ФК «Витесс» скончался

Экс-президент голландского футбольного клуба "Витесс" Кес Баккер, заразившийся коронавирусом, скончался.
Российская газета 03:48
Общество

Собчак рассказала о состоянии Людмилы Нарусовой

Через час Собчак опубликовала пост, в котором заявила, что тест не выявил коронавирус в организме Нарусовой.
РБК 05:41
Происшествия

Найден первый зараженный коронавирусом

Lenta.ru вчера в 23:03
Общество

FT: КНДР просит о помощи из-за коронавируса

КНДР просит международное сообщество о помощи в связи с пандемией коронавируса.
Аргументы и Факты 04:09
Общество

В.Путин обещал выходные с 28 марта, а в Указе написали с 30

Опубликован Указ Президента РФ об объявлении выходных дней. Согласно документу с 30 по 3 апреля объявляются выходными.
Новое дело 04:01
Здоровье

Чарльз Кэлишер — РБК: «Эпидемия коронавируса может продлиться годы»

РБК поговорил с автором десятков научных работ, посвященных экологии и эпидемиологии вирусов, о том как будет дальше развиваться ситуация с распространением нового коронавируса.
РБК 03:58
Здоровье

Глава ВОЗ призвал все страны не ограничиваться самоизоляцией граждан

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус на брифинге для журналистов в Женеве заявил, что сама по себе самоизоляция граждан и ограничение на передвижение не помогут окончательно ликвидировать пандемию коронавируса.
РБК вчера в 18:30
Общество

В России введут штрафы за нарушение карантина из-за коронавируса

Правительство вводит штрафы для физических и юридических лиц, которые отказываются соблюдать введенные из-за COVID-19 правила.
РИА Новости 05:03
Общество

В Госдуму внесен проект об усилении наказания за нарушение карантина

Законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина по коронавирусу нового типа внесли в Госдуму.
Газета.Ru вчера в 06:18
Общество

С 27 марта РФ прекращает авиасообщение с другими странами

Ранее РФ ограничивала авиасообщение с другими странами, однако чартерные рейсы регулярно следовали в столицы разные государств.
ЗакC.Ру 02:18
Происшествия

Сигнал радиобуя при поисках разбившегося Су-27 не подтвердился

Поиски пилота разбившегося накануне в Черном море истребителя Су-27 продолжаются, информация о сигнале радиомаяка аварийно-спасательного буя самолета в новом районе не подтвердилась.
Известия 05:40
Политика

Песков: визит Путина в медцентр в Коммунарке не был инсценировкой

Поездка президента России Владимира Путина в расположенный в Коммунарке медицинский центр для пациентов с подозрением на коронавирус не была инсценировкой.
ТАСС 06:10
Здоровье

Стало известно, когда носители коронавируса наиболее заразны

Ученые из Университета Гонконга предупредили, что наиболее заразны носители коронавируса в первую неделю болезни.
МедиаПоток 05:03
Политика

На Украине призвали попросить помощи у России из-за коронавируса

Украине следует попросить помощи у России в борьбе с коронавирусом, заявил депутат Верховной Рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Lenta.ru 01:57
Общество

Российские власти подтвердили два случая смерти от коронавируса

Российский оперативный штаб по предупреждению и борьбе с коронавирусом подтвердил два случая смерти от коронавируса COVID-19 25 марта.
Коммерсантъ 05:13
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в нерабочую неделю

В начале следующей недели, которую президент России Владимир Путин объявил нерабочей, атмосферное давление снизится, как и температура воздуха.
URA.Ru 00:16
Футбол

Хенесс: «Не представляю трансферы за € 100 млн в ближайшем будущем»

Недавно сообщалось о том, что "Бавария" улаживает последние детали по трансферу вингера "Манчестер Сити" Лероя Сане.
Soccer.ru вчера в 19:53
Космос

На Байкале устанавливают новые кластеры нейтринного телескопа

Новые кластеры нейтринного телескопа увеличивают вероятность поймать нужные частицы нейтрино, которых можно сравнить с космическими летописцами.
Байкал24 вчера в 11:32
Здоровье

В России прогнозируют «взрывную» ситуацию с коронавирусом

Российские врачи готовятся к «взрывному» развитию ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава Николай Малышев.
RT на русском 01:00
Общество

Аттракционы и дискотеки попали под запрет на всей территории России

На территории всех субъектов Российской Федерации должны быть закрыты дискотеки, ночные клубы и аттракционы, а также приостановлено проведение развлекательных, зрелищных, выставочных и других мероприятий, в том числе в торгово-развлекательных центрах.
РБК 02:34
Общество

Собянин призвал жителей других регионов отказаться от поездок в Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин попросил жителей регионов временно не ездить в столицу из-за коронавируса, следует из опубликованного на сайте главы города документа.
Газета.Ru 03:50
Происшествия

Жителя Петербурга подозревают в убийстве собственных родителей

Gazeta.SPb 03:53
Общество

ГИБДД минимизирует общение сотрудников с гражданами из-за коронавируса

Региональные подразделения ГИБДД предпримут дополнительные меры для предотвращения распространения коронавируса, сообщает МВД.
Ведомости 05:48
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