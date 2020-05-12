Коронавирус
Радио Business FM ЧелябинскВладимир Путин представил новые меры поддержки бизнеса
Президент предложил списать за второй квартал 2020 года страховые взносы и все налоги, кроме НДС. Меры направлены на поддержку малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от пандемии отраслей, а также для социально ориентированных некоммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей.
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Путин озвучил условия кредитной программы поддержки занятости для пострадавших отраслей
Интерфакс11 мая в 09:57
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На портале Госуслуги заработал сервис для оформления единовременной выплаты на ребёнка от трех до 16 лет в связи с пандемией коронавируса, сообщили РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.
Владивосток-Новости 12 мая в 20:54
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NYT настаивает на точности материала о коронавирусе в России
Вице-президент медиакорпорации New York Times по коммуникациям Дэниель Роудс настаивает на том, что издание опубликовало корректные данные о статистике COVID-19 в России.
Газета.Ru 01:49
Кино
Фильм «Заражение» стал самым популярным среди россиян в самоизоляции
С началом самоизоляции россияне активно стали смотреть фильмы-катастрофы, сообщает "Ридус" со ссылкой на данные видеосервиса "Megogo Россия".
Газета.Ru вчера в 03:51
Политика
СНБО предупредил об угрозе водного дефицита на Украине
Совет национальной безопасности и обороны Украины предупредил о возможности водного дефицита в стране, предложив оптимизировать использование ресурсов и ввести экономное потребление воды.
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Общество
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Сотрудники УФСБ по Пензенской области проводят обыски в министерстве сельского хозяйства региона.
Коммерсантъ 04:10
Здоровье
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Работающие с пациентами, больными COVID-19, медики Магаданской области получают все положенные доплаты.
Ридус 05:54
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В Ferrari подтвердили контракт с Карлосом Сайнсом
В Ferrari подтвердили подписание контракта с Карлосом Сайнсом.
F1news.ru 05:56
Общество
Выпускники смогут выбрать количество предметов ЕГЭ
Школьники смогут сдать Единый государственный экзамен по нужному им количеству предметов для поступления в высшее учебное заведение, пояснил РИА Новости министр просвещения России Сергей Кравцов.
РИА Новости вчера в 22:17
Наука
Сердце впервые вылечили инъекцией стволовых клеток
В лечении сердечных болезней впервые применили инъекцию стволовых клеток.
Российская газета 05:41
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Культовая игра Mafia получит переиздание на современные платформы
Российская газета 03:32
Экономика
«Росзарубежнефть» получила долю «Роснефти» в проекте в Венесуэле
Государственная "Росзарубежнефть" получила 80% "Национального нефтяного консорциума" (ННК), через который "Роснефть" владела крупным добывающим активом в Венесуэле.
Вести.Ru 04:54
Политика
Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК вчера в 13:25
Общество
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью газете "Коммерсант" рассказал, где он заразился коронавирусной инфекцией и как протекает болезнь.
РИА Новости вчера в 13:18
Общество
Хобот виляет «Фонбетом». Одним из владельцев букмекерского бизнеса оказался программист. А кто второй?
Фото: РИА Новости История загадочного включения в список системообразующих предприятий России компании "Фонбет" (ООО "Ф. О. Н") получила широкую огласку.
Новая газета 06:30
Общество
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Следственный комитет возбудил уголовные дела о реабилитации нацизма после публикации в рамках проекта "Бессмертный полк" снимков деятелей Третьего рейха, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РИА Новости 04:16
Политика
Власти Белоруссии готовят меры по поддержке граждан из-за COVID-19
Власти Белоруссии готовят пакет мер по социальной поддержке граждан страны в условиях негативного влияния на экономику пандемии нового коронавируса, сообщил в четверг премьер-министр Сергей Румас.
РИА Новости 05:47
Общество
Россияне рассказали об отношении к выступлению Путина 11 мая
Обращение президента России Владимира Путина к гражданам страны 11 мая произвело положительное впечатление на 75% участников опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Известия вчера в 08:13
Здоровье
Кремлевский врач пригласил COVID-диссидентов поработать волонтерами
Главный внештатный инфекционист управления делами президента России, начальник центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов пригласил поработать волонтерами тех, кто до сих пор не верит в коронавирусную инфекцию.
РИА Новости 02:13
Происшествия
На унижавшую детей сотрудницу уфимского приюта завели уголовное дело
Вести.Ru вчера в 15:17
Общество
Отец Хабиба Нурмагомедова вышел из комы
Вести.Ru 06:23
Кино
Шарлиз Терон и Том Харди рассказали о вражде на съемках «Безумного Макса»
Остальные актеры, снявшиеся в "Безумном Максе", тоже подтвердили: Тому Харди и Шарлиз Терон было непросто сниматься вместе.
РИА Новости вчера в 20:52
Армия и оружие
Из Италии вылетел одиннадцатый самолет с российскими военными
Одиннадцатый самолет Ил-76 ВКС России с военными и спецтехникой, помогавшими в борьбе с коронавирусом в Италии, вылетел из Вероны, сообщило Минобороны РФ.
РИА Новости 06:35
Здоровье
В Хакасии режим всеобщей самоизоляции продлят до 31 мая
В Хакасии планируют продлить после 17 мая режим всеобщей самоизоляции, который был введен из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба главы республики.
Общественное телевидение России 05:32
Происшествия
Следствие по делу Бойко-Великого завершено
Дело о растрате Басманный районный суд 20 июня прошлого года арестовал Бойко-Великого, директора банка "Кредит экспресс" Аллу Кабанову (ее сын Константин Кабанов также арестован в феврале этого года) и бывшую управляющую московского филиала банка "Кредит экспресс" Елену Чуеву.
ТАСС 05:59
Автоспорт
Представлен предварительный календарь сезона-2020 «Формулы-1»
РИА Новости вчера в 14:58
Общество
В России задумали давать вид на жительство за покупку недвижимости
В России задумали выдавать иностранным предпринимателям вид на жительство (ВНЖ) после покупки ими недвижимости.
Lenta.ru вчера в 22:47
Экономика
Руководитель ФНС рассказал, кому отказали в субсидии на зарплаты
Почти 100 тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей не смогли оформить субсидию на выплату зарплат работникам, рассказал руководитель ФНС Даниил Егоров во время брифинга на телеканале "Россия 24".
Российская газета 05:38