Коронавирус
СОВАВладимир Путин объявил о дополнительных мерах поддержки бизнеса
С 1 июня в России запустят новую кредитную программу поддержки занятости, которой смогут воспользоваться предприятия, пострадавшие от введения ограничительных мер, связанных с угрозой коронавирусной инфекции.
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Путин озвучил условия кредитной программы поддержки занятости для пострадавших отраслей
Интерфакс11 мая в 09:57
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Здоровье
Карантин грозит нескольким районам Саратовской области
Управление Роспотребнадзора по Саратовской области анализирует ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в Новоузенском районе.
Регион 64 05:58
Происшествия
Росздравнадзор приостановил обращение аппаратов ИВЛ «Авента-М»
На территории России приостанавливается оборот и эксплуатация аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», об этом в среду, 13 мая, сообщается на сайте Росздравнадзора.
Известия вчера в 07:01
Происшествия
Курский «вор в законе» Панюшин задержан на Украине
Виктор Панюшин из Курска, который в криминальной среде известен как "Пан", имеет статусы "вора в законе" и "смотрящего" по Курской области, задержан в Украине.
Друг для друга (Курск) 05:33
Религия
Столкновения полиции с демонстрантами произошли в Черногории
Демонстранты забрасывали полицию камнями. Стражи порядка применили слезоточивый газ. Есть пострадавшие, — пишет местный сайт «Вести».
Эхо Москвы 02:38
Политика
МИД прокомментировал просьбу лишить аккредитации NYT и FT
МИД не поддержал просьбу лишить аккредитации издания New York Times и Financial Times из-за публикаций о коронавирусе в России.
РИА Новости вчера в 15:27
Политика
Лукашенко потребовал от России немецких цен на газ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьером Сергеем Румасом заявил, что в республике хотели бы немецких цен на российский газ, но пока они в два раза выше, сообщает БЕЛТА.
Lenta.ru 06:32
Происшествия
В Волгоградской области коронавирус выявили у 90 медиков
У 90 медиков в Волгоградской области выявили коронавирус, большинство перенесли болезнь бессимптомно.
Газета.Ru 06:50
Здоровье
Кожа может предупреждать о заражении коронавирусом
Врачи объяснили, как кожа человека сигнализирует о заражении коронавирусом. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 03:33
Общество
Услуга по выплатам на детей стала самой популярной на портале госуслуг
Услуга по оформлению единоразовой выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет стала самой популярной на портале госуслуг с момента запуска сервиса в 2009 году.
Известия 05:52
Политика
Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК вчера в 13:25
Единоборства
Отец Хабиба Нурмагомедова впал в кому
Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова впал к кому, сообщает ТАСС со ссылкой на спортивного комментатора Рамазана Рабаданова.
В курсе.ру 03:12
Общество
Министр культуры Любимова вылечилась от коронавируса
Коммерсантъ 06:47
Политика
Принят закон о возможности дистанционного голосования в РФ
Госдума одобрила во втором и сразу в третьем чтении поправки, предусматривающие возможность дистанционного голосования, в том числе электронного и по почте, на всех уровнях выборов, а также на референдумах.
Российская газета вчера в 08:40
Авто
Новый Mercedes-Benz S-Class показали до премьеры
Компания Mercedes-Benz готовит к дебюту новый S-Class серии W223.
Новые автомобили 12 мая в 12:48
Гаджеты
Sony представила сенсор со встроенным искусственным интеллектом
Японская Sony представила первый в мире сенсор изображения со встроенным искусственным интеллектом.
Вести.Ru 06:07
Шоу-бизнес
Почему пенсии Гузеевой и Сябитовой отчаются больше чем в два раза
На разницу обратил внимание сайт KP.RU. По данным издания, главная сваха России Сябитова получает чуть больше 14 тысяч рублей.
Пятый канал 06:20
Общество
СК завел дела из-за фото нацистов на сайте проекта «Бессмертный полк»
Следственный комитет возбудил уголовные дела о реабилитации нацизма после публикации в рамках проекта "Бессмертный полк" снимков деятелей Третьего рейха, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РИА Новости 04:16
Здоровье
13 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области
Напомним, что о первом случае коронавируса в Приамурье стало известно 29 марта. Инфекцию обнаружили у амурчанки.
Телепорт вчера в 03:11
Политика
Генсек НАТО обвинил Россию и Китай в дезинформации
Рим, 14 мая 2020, 13:48 — REGNUM Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил России и Китай в дезинформации по вопросу распространения коронавируса.
REGNUM 06:48
Здоровье
В России выявили новые клинические проявления коронавирусной инфекции
Федеральные центры Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, перепрофилированные под прием больных с новой коронавирусной инфекцией, выявили у двух пациентов нетипичное течение заболевания.
ТАСС 03:00
Технологии
Microsoft обновила системные требования для Windows 10 May 2020 Update
Напомним, широкому кругу пользователей Windows 10 May 2020 Update станет доступна 28 мая, а разработчики уже могут скачать обновление через MSDN.
3DNews 05:26
Экономика
ЦИАН: продажи новостроек в Москве упали в апреле в два раза
В старых границах Москвы в апреле было подписано 2,8 тысячи ДДУ, это на 45,1% меньше в сравнении с мартом 2020 года и на 46,4% ниже продаж апреля прошлого года.
РИА Новости 06:45
Здоровье
В России выявили меньше 10 тысяч новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России выявили 9974 новых случая заражения коронавирусом.
Lenta.ru 03:35
Экономика
В России построят 25 заводов для утилизации отходов
Ростех, Росатом и ВЭБ.РФ построят по меньшей мере 25 заводов по утилизации отходов, стоимость проекта составит 600 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместное заявление компаний.
Газета.Ru 02:39
Общество
В Москве за отсутствие маски в метро оштрафовали почти 200 человек
За два дня в Москве оштрафовали 198 человек за отсутствие медицинских масок и перчаток в метро.
РБК 03:17
Общество
Госдума приняла закон о реформе ОСАГО
Государственная дума приняла в третьем чтении закон об индивидуализации тарифов ОСАГО.
Коммерсантъ вчера в 09:27