Самолет президента России Владимира Путина приземлился в аэропорту столицы Бразилии. Российский лидер Владимир Путин прилетел в Бразилию для участия в саммите БРИКС. Глава государства также проведет двусторонние встречи с лидерами ряда стран.

Путин прилетел на саммит БРИКС в Бразилию

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