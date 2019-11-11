Политика
ТК ЗвездаПутин прилетел на саммит БРИКС в Бразилию
Самолет президента России Владимира Путина приземлился в аэропорту столицы Бразилии. Российский лидер Владимир Путин прилетел в Бразилию для участия в саммите БРИКС. Глава государства также проведет двусторонние встречи с лидерами ряда стран.
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Политика
Бундестаг принял регулирующий «Северный поток-2» законопроект
Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.
РБК 13:29
Политика
В конгрессе США начались первые открытые слушания по импичменту Трампа
Первые открытые слушания в рамках процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа начались в комитете по разведке палаты представителей США.
РИА Новости 10:11
Кино
Сцену встречи погибшего Тони Старка с дочерью вырезали из «Мстителей»
В Сети появились рабочие кадры со съемок последних «Мстителей», в которые планировалось включить сцену встречи погибшего Тони Старка со своей повзрослевшей дочерью.
Культуромания 03:12
Политика
Эрдоган заявил, что вернул Трампу его скандальное письмо
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что вернул американскому коллеге Дональду Трампу его невежливое письмо в ходе переговоров в Вашингтоне.
РИА Новости 16:58
Спорт
WADA сократит срок дисквалификации за употребление кокаина и марихуаны
Спортсмен, уличенный в применении наркотиков, будет отстранен на 3 месяца, если сможет доказать, что употреблял кокаин или марихуану не для улучшения своих спортивных результатов; срок дисквалификации может быть сокращен до одного месяца, если будет пройдена программа реабилитации.
Sports.ru 08:42
Политика
Из Израиля в США экстрадируют россиянина Буркова
Процедура экстрадиции будет проведена между Израилем и США в отношении россиянина Алексея Буркова.
Ореанда-Новости вчера в 05:48
Политика
Трамп пригрозил КНР повысить пошлины в случае провала торговой сделки
Американский лидер Дональд Трамп пригрозил Китаю повысить пошлины, если торговое соглашение между странами не будет подписано в ближайшее время, пишет РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 15:15
Кино
В прокат выходит «Грех» Андрея Кончаловского
Фильм «Грех» Андрея Кончаловского снимали в Италии на итальянском языке с итальянской съемочной группой.
BFM.ru 10:22
Политика
Украинцы принесли к зданию Рады свинью в гробу
Участники акции протеста против законопроекта о снятии моратория с продажи земель сельскохозяйственного назначения принесли под стены Верховной рады мертвую свинью в гробу.
Взгляд.ру 03:59
Космос
Японский космический зонд «Хаябуса-2» покидает астероид Рюгу
Японский космический зонд "Хаябуса-2" покинул орбиту астероида Рюгу после серии исследований и сбора проб грунта, чтобы доставить их на Землю, сообщило аэрокосмическое агентство Японии JAXA.
РИА Новости вчера в 21:48
Политика
В Киеве пригрозили отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
В Крыму заявили, что угрозы украинских властей отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту являются попыткой вмешательства во внутренние дела России.
Газета.Ru 13:41
Шоу-бизнес
Мать Ольги Копосовой насмерть сбил поезд
Спросила, какого цвета были волосы у сбитого человека.
Телепрограмма 07:33
Общество
Рекордные морозы пришли на восток США из Сибири
На востоке США резко похолодало. Температура воздуха в Чикаго упала до минус 13 градусов Цельсия, побив рекорд 1986 года, сообщает CBS.
Росбалт 01:33
Общество
Рудковская и Плющенко обратились в полицию из-за угроз их сыну
Адвокат Александр Карабанов, представляющий интересы фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, написал заявление в полицию из-за угроз их шестилетнему сыну в соцсетях.
РБК 06:40
Общество
Два человека погибли в пострадавшей от наводнения Венеции
Два человека погибли на острове Пеллестрина в коммуне Венеция из-за рекордного подъема воды. Об этом сообщает агентство ANSA.
РБК 04:46
Происшествия
Мужчина с ножом напал на детей и учительницу на Ставрополье
Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на мужчину, напавшего на игровой площадке на детей и учительницу в Ставропольском крае, сообщает пресс-служба ведомства в среду.
Интерфакс 14:15
Гаджеты
Появились новые данные о видеокартах Intel Xe
Игромания.ру 16:23
Космос
Астроном заменил Луну другими планетами и показал результат
Астроном создал уникальное видео, на котором он заменил Луну другими планетами.
Актуальные Новости 04:24
Политика
Задержанный в Польше украинский националист Мазур вернулся на Украину
Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что украинский националист Игорь Мазур, задержанный в Польше по запросу РФ, вернулся на Украину.
РИА Новости 17:29
Происшествия
Суд арестовал главу ростовского ГУ ФСИН по делу о разглашении гостайны
Суд в Ростове-на-Дону санкционировал арест главы ГУФСИН России по Ростовской области Муслима Даххаева, сообщил журналистам судья после заседания.
РИА Новости 13:44
Политика
Коломойский пообещал США «российские танки» возле Кракова и Варшавы
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Коломойский заявил, что США используют Украину в своих целях, заставляя её граждан воевать.
REGNUM 09:53
Хоккей
«Лос-Анджелес Кингс» собирается вывести Ковальчука из команды
Журналист NHL Эллиотт Фридман в своем микроблоге Twitter сообщил о том, что американский клуб собирается вывести из состава российского игрока Илью Ковальчука.
Bethub.org 04:11
Культура
People назвал Джона Ледженда самым сексуальным мужчиной
Напомним, в минувшем году самым сексуальным мужчиной по версии журнала People стал британский актер кино и телевидения Идрис Эльба.
RuNews24.ru 07:58
Здоровье
Диабет-аптека «ГУБЕРНСКАЯ» приглашает костромичей на полезную акцию
В Костроме 14 ноября пройдет полезная акция на базе Губернской аптеки «Диабет», узнал KOSTROMA.TODAY.
Kostroma.Today вчера в 07:40
Игры
Rockstar извинилась за Red Dead Redemption 2 на ПК и дарит подарки
С запуском ПК-версии Red Dead Redemption 2 у Rockstar, очевидно, все вышло не очень хорошо, но разработчики обещают исправиться.
Российская газета 15:25
Футбол
«Лос-Анджелес Гэлакси» объявил об уходе Ибрагимовича
Клуб североамериканской футбольной лиги MLS "Лос-Анджелес Гэлакси" на своем официальном сайте объявил о расторжении контракта с шведским нападающим Златаном Ибрагимовичем.
РИА Новости 16:57
Шоу-бизнес
Экс-«фабрикантка» Мария Алалыкина приняла ислам и уехала в Дагестан
Певица приняла ислам и сейчас живет со вторым мужем на территории Республики Махачкала, 13 ноября.
Регион online 11:07
Единоборства
Менеджер рассказал, сколько получает Хабиб Нурмагомедов
Менеджер российского известного бойца Хабиба Нурмагомедова Ризван Магомедов рассказал о том, сколько получил чемпион UFC за последний бой.
УтроNews 04:42
Происшествия
Пятилетняя девочка пропала в Крыму
По факту исчезновения пятилетней девочки в селе Кропоткино Раздольненского района возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю.
Газета.Ru 11:33
Футбол
Как наказали игрока «Айнтрахта», сбившего с ног тренера «Фрайбурга»
В воскресенье в концовке матча 11-го тура Бундеслиги «Фрайбург» – «Айнтрахт» пострадал главный тренер хозяев Кристиан Штрайх.
Чемпионат 13:00