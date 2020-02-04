Политика

ТК ЗвездаТК ЗвездаВладимир Путин прибыл в Череповец

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Череповец. Ожидается, что российский лидер посетит местный химико-технологический колледж, а также побеседует с представителями общественности и обсудит подготовку кадров для экономики и социальной сферы.
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Владимир Путин оценил подготовку кадров в Череповецком химико-технологическом колледже

СеверИнформ08:59

Путин обсудил с губернатором Вологодской области реализацию майских указов в регионе

ТАСС08:41

Визит Владимира Путина в Череповец: трансляция Gorodche.ru

Gorodche.ru05:45

Путин посетил химико-технологический колледж в Череповце

РИА Новости06:15

Владимир Путин уже третий раз посещает Череповец

Медиа-Центр 35media.ru05:27

В 12:50 начнется прямая трансляция встречи Владимира Путина с общественностью Череповца

Vologda-poisk.ru04:24

Владимир Путин посетит Череповец 4 февраля

NewsVOвчера в 07:44
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Политика

Первый самолет ВКС России прибыл в Ухань для эвакуации граждан

Первый из самолетов Воздушно-космических сил прибыл в Ухань для эвакуации оттуда россиян. Об этом сообщили во вторник в Минобороны РФ.
ТАСС 08:42
Авто

Skoda показала кроссовер меньше Karoq

Компания Skoda представила на автосалоне в Нью-Дели прототип нового компактного кроссовера Skoda Vision IN.
Автоновости дня вчера в 08:44
Общество

Ансамбль Северного флота отказались пускать в Норвегию

Lenta.ru 08:33
Армия и оружие

ЦПВС: «Белые каски» отсняли видео о якобы применении в САР химоружия

Члены «Белых касок» совместно с террористами завершили в зоне деэскалации Идлиб съёмки постановочного видео о якобы применении сирийскими войсками отравляющих веществ против населения, кадры подготовлены для распространения в соцсетях и СМИ.
RT на русском 09:22
Политика

Крашенинников выступил против упоминания Бога в Конституции

Глава комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников выступил против упоминания Бога в Конституции страны и закрепления понятия брака как союза мужчины и женщины.
Известия 09:01
Хоккей

Алексей Яшин включён в Зал славы Международной федерации хоккея

REGNUM 08:04
Общество

Эвакуированных из Китая поместят на карантин в Тюменской области

Граждан РФ и других стран, эвакуированных из Китая, временно разместят в Тюменской области, где они будут находиться под карантином.
ТАСС 08:31
Музыка

Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России

ЛОТ вчера в 12:16
Армия и оружие

Эрдоган заявил, что Турции не нужно обострение отношений с Россией

Турция не намерена обострять отношения с Россией из-за ситуации в сирийском Идлибе, заявил президент Тайип Эрдоган.
РИА Новости 09:05
Происшествия

Российский советник главы Минздрава Южной Осетии найден мертвым

В Цхинвале, в собственном доме, были обнаруженные тела российского советника министра здравоохранения Южной Осетии Игоря Галя и его жены, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ вчера в 10:40
Общество

«Грустный» Киану Ривз изображен в украинском учебнике истории

REGNUM 03:49
Политика

Путин объяснил увольнение экс-главы Чувашии

Президент РФ Владимир Путин заявил, что информации о причастности к коррупции экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева нет, однако без уважения к людям работать нельзя - если этого у чиновника нет, нужно оставить должность.
РИА Новости 06:47
Общество

В Крыму арестовали владельца парка львов «Тайган»

Белогорский районный суд арестовал владельца парка львов «Тайган» и ялтинского зоопарка «Сказка» Олега Зубкова за нарушение ранее избранной меры пресечения.
РБК вчера в 12:14
Происшествия

Больше нападений на геев, мягче наказание. Центр «Сова» — о преступлениях на почве ненависти в 2019 году

Дождь 06:40
Политика

Путин остановил кортеж, чтобы пообщаться с жителями Череповца

"Вы же замерзли !": Путин остановил кортеж, чтобы пообщаться с жителями Череповца pic.twitter.com / KB1EOhiRV8 — Дмитрий Смирнов (@ dimsmirnov175) February 4, 2020 Видеозапись с этим эпизодом опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Twitter.
Взгляд.ру 08:50
Экономика

Лукашенко заявил о готовности Минска покупать нефть у Москвы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов покупать у России нефть по мировым ценам, однако в Москве, по его словам, настаивают на существенных премиях сверх этого.
RT на русском 05:50
Армия и оружие

В Киев прибыл спецборт с тяжелоранеными бойцами ВСУ

Наталья Юсупова, украинский волонтер, сообщила о том, что в центральный госпиталь Киева спецборт доставил бойцов ВСУ, получивших тяжелые ранения в Донбассе.
Discover24 03:04
Общество

Поклонская заступилась за автомобильные номера с числом 666

Депутат Госдумы и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская попросила не критиковать машины с числом 666.
Газета.Ru 07:16
Политика

Историк Яд ва-Шем извинился за умолчание о «преступлениях СССР»

В показанном на форуме фильме не говорится о «преступлениях СССР во время Второй мировой войны», в частности, о разделе Польши, указано в открытом письме историка.
REGNUM 04:08
Общество

Стрелков ответил на обвинения по делу MH17

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков не признал себя виновным по делу о крушении Boeing MH17, сбитого в небе над Донбассом в 2014 году, сообщает Interfax.
Рамблер 07:07
Здоровье

Роспотребнадзор сообщил о мерах профилактики коронавируса

Коронавирус 2019—nCoV передаётся воздушно-капельным путём от инфицированного человека.
Авиаград Жуковский 02 февраля в 04:14
Кино

«Холоп» стал самым кассовым фильмом России

Комедия "Холоп" от режиссера фильмов "Салют-7" и "Текст" Клима Шипенко обошла по общей сумме сборов спортивную драму "Движение вверх" и стала самым кассовым российским фильмом за всю историю, собрав 3,044 млрд рублей к вечеру третьего февраля, сообщает kinobusiness.com.
Газета.Ru 03:38
Шоу-бизнес

Шоу Собчак появится на «Первом канале»

«Первый канал» сообщает, что шоу Собчак в скором времени появится в эфире. Это должно было произойти еще несколько месяцев назад.
Соловей.Инфо вчера в 01:43
Экономика

Вступили в силу новые правила провоза наличности через границу

C 4 февраля начинают действовать новые правила провоза наличности через таможенную границу евразийского экономического союза, который объединяет Россию, Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию.
Российская газета вчера в 16:01
Политика

Эрдоган объяснил фразу «Слава Украине» во время визита в Киев

Ранее в СМИ появилось видео, как Эрдоган во время официального визита на Украину поприветствовал почетный караул украинских военных словами "Слава Украине", на что в ответ прозвучало: "Героям слава".
РИА Новости 09:26
Экономика

Богатейшие россияне за месяц потеряли почти восемь миллиардов долларов

Январь оказался неудачным для акционера "Новатэка" Леонида Михельсона: третий в списке богатейших россиян потерял 2,46 миллиарда долларов.
РИА Новости вчера в 12:03
Политика

Трамп победил на кокусах в Айове

Газета.Ru 05:33
Политика

Рада предварительно одобрила сокращение числа депутатов

Верховная рада в первом чтении одобрила предложение сократить число депутатов с 450 до 300.
Газета.Ru 08:26
Армия и оружие

The National Interest объяснил опасность российских «Солнцепеков»

Эксперт журнала The National Interest Майкл Пек рассказал, почему российские тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" представляют значительную опасность для США.
РИА Новости 02 февраля в 10:58
Политика

Захарова ответила на заявление Эстонии о Тартуском договоре

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о Тартуском договоре.
Lenta.ru 02 февраля в 19:37
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