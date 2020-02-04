Президент РФ Владимир Путин прибыл в Череповец. Ожидается, что российский лидер посетит местный химико-технологический колледж, а также побеседует с представителями общественности и обсудит подготовку кадров для экономики и социальной сферы.

Авто Skoda показала кроссовер меньше Karoq Компания Skoda представила на автосалоне в Нью-Дели прототип нового компактного кроссовера Skoda Vision IN.

Политика Крашенинников выступил против упоминания Бога в Конституции Глава комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников выступил против упоминания Бога в Конституции страны и закрепления понятия брака как союза мужчины и женщины.

Происшествия Российский советник главы Минздрава Южной Осетии найден мертвым В Цхинвале, в собственном доме, были обнаруженные тела российского советника министра здравоохранения Южной Осетии Игоря Галя и его жены, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Общество В Крыму арестовали владельца парка львов «Тайган» Белогорский районный суд арестовал владельца парка львов «Тайган» и ялтинского зоопарка «Сказка» Олега Зубкова за нарушение ранее избранной меры пресечения.

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Экономика Лукашенко заявил о готовности Минска покупать нефть у Москвы Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов покупать у России нефть по мировым ценам, однако в Москве, по его словам, настаивают на существенных премиях сверх этого.

Общество Стрелков ответил на обвинения по делу MH17 Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков не признал себя виновным по делу о крушении Boeing MH17, сбитого в небе над Донбассом в 2014 году, сообщает Interfax.

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Политика Эрдоган объяснил фразу «Слава Украине» во время визита в Киев Ранее в СМИ появилось видео, как Эрдоган во время официального визита на Украину поприветствовал почетный караул украинских военных словами "Слава Украине", на что в ответ прозвучало: "Героям слава".

Политика Рада предварительно одобрила сокращение числа депутатов Верховная рада в первом чтении одобрила предложение сократить число депутатов с 450 до 300.